Расшифровка дебатов кандидатов от 5-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 5-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 5-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Олег Сорокин ("Единая Россия"), Максим Кац (самовыдвиженец), Сергей Бабурин (КПРФ), Елена Морозова ("Яблоко"), Виталий Золочевский (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев, мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 5-му избирательному округу, который включает в себя районы: Филёвский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино. Представлю кандидатов.

№1 в нашей жеребьевке – это Олег Сорока.

Олег Сорока: Здравствуйте.

Ведущий: Максим Кац получил №2.

Максим Кац: Здравствуйте.

Ведущий: Сергей Бабурин – у него сегодня №3. Елена Морозова – и №4 в нашей жеребьевке у нее.

Елена Морозова: Добрый день.

Ведущий: И Виталий Золочевский - №5.

Виталий Золочевский: Добрый день.

Ведущий: Виталий, вы, наверное, из ЛДПР, да, я подозреваю?

Виталий Золочевский: Да, вы как всегда… Что вам подсказало?

Ведущий: Спасибо. Я не знаю, но внутреннее какое-то чувство. Сейчас каждый из вас будет иметь возможность коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута. И точно так же, согласно жеребьёвке, вы будете начинать.

Олег Сорока начинает первым. Минута времени для вас уже началась.

Избирательный округ № 5 Районы: Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино Кандидаты:

Бабурин Сергей Николаевич

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Институте социально-политических исследований РАН. Занимает должность главного научного сотрудника. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Золочевский Виталий Сергеевич

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в Государственной думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России". Кац Максим Евгеньевич

Родился в 1984 году, живет в Москве. Работает в Фонде содействия развитию городов "Городские проекты Ильи Варламова и Максима Каца". Занимает должность директора. Самовыдвиженец. Морозова Елена Сергеевна

Родилась в 1978 году, живет в Москве. Работает в российской объединенной демократической партии "Яблоко". Занимает должность советника председателя партии. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Сорока Олег Иосифович

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пионерстрой Инвест". Занимает должность генерального директора. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".





Олег Сорока: Спасибо. Здравствуйте, дорогие москвичи, жители наших районов. Я Олег Сорока, полковник юстиции в запасе, профессиональный строитель и юрист.

Главное, что я вижу, считаю, что необходимо обновление Московской городской Думы. В думу должны прийти настоящие профессионалы, знающие ситуацию на местах, знающие ситуацию в своих отраслях. Кроме того, что самое главное, чтобы они не просто были депутатами-профессионалами, но самое главное, чтобы они умели работать с людьми, постоянно и каждодневно, получали ту информацию от людей, которая бы четко говорила, как работают те законы, которые они принимают в Московской городской Думе.

Следующее. Считаю, что Дума должна повысить уровень своей законотворческой деятельности, а не просто штамповать нормативные акты, которые предоставляет или подготавливает исполнительная власть.

И самое главное, мы должны четко создать вертикаль, систему общественного управления городом и контроля за исполнительной властью.

Ведущий: Спасибо, Олег. Ваша минута истекла. Максим Кац получает свою минуту времени. И таймер запускается прямо сейчас.

Максим Кац: Спасибо. Здравствуйте, я Максим Кац, депутат муниципального собрания района Щукино. Депутатом я стал два года назад. Перед тем, как стать депутатом, я интересовался тем, как сделать города лучше, это было чем-то типа моего хобби. Я ездил, читал книги, смотрел – это было мне интересно. Потом у меня появилось время и возможность заняться этим серьезно, я прошел обучение у нескольких международных экспертов по этой теме, в том числе в Дании, во Франции, в США, в Швеции. И мне захотелось применить это всё на практике в России. Я приехал в Москву, избрался депутатом муниципального собрания. За время деятельности, этих двух лет, я написал 508 депутатских запросов, и удалось добиться более 70 мелких и крупных изменений в городе, в том числе, например, в районе Щукино для пожилых людей установлены лавочки на улицах района, восстановлен фонтан. Есть более крупные изменения, например, мы организовали конкурс по новой схеме метро, и теперь в вагонах всех её можно наблюдать. И еще разные другие проекты, которые в одну минуту не уложишь.

Спасибо.

Ведущий: Хорошо, спасибо. Сергей Бабурин – минута времени для вас начинается.

Сергей Бабурин: Сергей Бабурин, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Российской Федерации в 1990-1993 годах, депутат Государственной Думы первого, второго, третьего созыва. Один из создателей и руководителей союза Белоруссии и России, председатель комиссии по созданию союзного государства.

Почему я баллотируюсь в Московскую городскую Думу? Потому что все более ужасает отрыв органов городской власти от народа и населения, от людей, которые здесь живут. Прежде всего необходимо будет, безусловно, перераспределить бюджетные приоритеты, чтобы не обслуживать только лишь строительный комплекс, а обеспечивать развитие социально ориентированного сектора. Необходимо нормализовать ситуацию с нелегальной миграцией, необходимо внести все, чтобы Дума перестала быть собранием подхалимов, она должна быть самостоятельным органом.

Ведущий: Спасибо, Сергей. Елена Морозова получает свою минуту времени. Таймер запускается.

Елена Морозова: Уважаемые москвичи, меня зовут Елена Морозова, я член партии "Яблоко", юрист. В 2006 я пришла в Московскую городскую Думу работать в команду Сергея Митрохина. В Мосгордуме мы защищали права москвичей: останавливали точечную застройку, сохраняли парки и скверы от вырубки, вели законотворческую деятельность в интересах москвичей.

Сегодня я работаю в партии "Яблоко", я принимаю ежедневно обращения граждан, я вижу, что многие проблемы, с которыми обращаются ко мне граждане, требуют системных изменений на уровне законодательства города Москвы. Именно поэтому я иду в Московскую городскую Думу. Мне уже удалось добиться сохранения публичных слушаний по проектам ГПЗУ.

Мне нужно сегодня обеспечить участие граждан в принятии градостроительных решений. Голосуйте за меня, Елену Морозову, партия "Яблоко".

Ведущий: Спасибо, Елена. И еще одна минута времени для Виталия Золочевского. На сей раз таймер запущен.

Виталий Золочевский: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Виталий Золочевский, я являюсь депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР. Я каждый день занимаюсь проблемами граждан. В последнее время все больше и больше обращений относительно сноса гаражных кооперативов, сноса стоянок, проблемы с ЖКХ. Если отдельные кандидаты 500 запросов оправляют за два года, то моя работа за последние восемь месяцев – это 800 депутатских запросов. Я взял их с собой, чтобы вы все могли посмотреть. Это обращения граждан, это мои запросы, это ответы из Правительства Москвы, из разных структур. Все это я делаю каждый день. Каждый день встречаюсь с гражданами, работаю с населением, потому что прямой контакт – это в первую очередь самое важное.

Я иду в Московскую городскую Думу, чтобы получить большой широкий опыт в городских проблемах, и иметь возможность в будущем претендовать на пост мэра Москвы от ЛДПР.

Дебаты кандидатов 5-го округа прошли на телеканале "Москва 24"

Ведущий: Спасибо, Виталий, ваши цели понятны и задачи тоже. Спасибо всем за мини-презентацию. Я надеюсь, что вы друг друга слушали внимательно, у вас будет что спросить. Сейчас будет возможность задавать вопросы. №1 задает №2, №2 - №3 и так далее. Участник №5 будет задавать вопросы участнику №1. 30 секунд на то, чтобы сформулировать вопрос и минута времени на ответ.

Точно так же, согласно жеребьевке. Олег Сорока задает свой вопрос Максиму Кацу. Олег, 30 секунд времени.

Олег Сорока: Максим, как я сказал в своем выступлении, я вижу, это позиция наших жителей, что в Московской городской Думе должны быть профессионалы, имеющие в том числе и образование, и опыт производственно-хозяйственной деятельности. Насколько я знаю, у вас даже ни одного образования (высшего, по крайней мере) нет, поэтому у меня к вам вопрос - как вы будете строить свою работу в Московской городской Думе?

Ведущий: Олег, спасибо. Вопрос о профессионализме для Максима Каца, и минута времени на ответ.

Максим Кац: Спасибо. Вопрос об образовании очень хороший, я рад, что вы его задали. Система высшего образования в России, мне кажется, имеет много проблем и сложностей, с которыми я сам столкнулся, когда поступил в три университета. И мне не понравилось, что там происходит, и решил, что тратить свое время на то, чтобы получить там диплом полулицемерными способами, которые там происходят, мне не хочется. Я их бросил и ездил заниматься персональным образованием и персональным обучением у ведущих экспертов в области градостроительства, урбанистики и транспорта в мире. Например, сейчас проходит экспертный совет мэрии Москвы, и из 15 присутствующих там экспертов я знаю лично пять. Я многих их знаю, у многих учился. Так что в сфере современной урбанистики и транспорта у меня много опыта и много знаний, и на их основе я строю свою деятельность в течение последних двух лет. И планирую их строить и в случае избрания в Московскую городскую Думу и на протяжении следующих пяти лет. Спасибо.

Ведущий: Вы считаете себя готовым профессионалом для Мосгордумы?

Максим Кац: Конечно.

Ведущий: Спасибо. Максим, теперь у вас 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Сергею Бабурину. Время пошло.

Максим Кац: Сергей, у меня вопрос по поводу финансирования избирательной кампании. Моя избирательная кампания финансируется моими сторонниками, там 2200 граждан России, средний возраст 32 года, перечислили мне платежи, и средний платеж 3 тысячи рублей. У Олега Сороки, например, избирательная кампания финансируется организациями. 39 организаций перечислили Олегу Сороке платежи по 500 тысяч рублей, и они его финансируют. А как финансируется ваша избирательная кампания, кто делает туда пожертвования, сколько их, пожалуйста, расскажите.

Ведущий: Спасибо за вопрос, Максим. Сергей, у вас есть минута времени.

Сергей Бабурин: Поскольку я являюсь представителем оппозиции, то у меня нет юридических лиц, которые перечисляют мне средства. Мне все средства перечисляют тоже только физические лица. Может быть, хорошо, может быть, плохо, мы не стали использовать систему интернет, как это сделали вы, но речь идет о перечислениях этих средств непосредственно через банковские структуры, что требует закон.

Максим Кац: А сколько их?

Сергей Бабурин: И я хочу подчеркнуть, что финансовые средства очень серьезные, поэтому я посчитал за вашу какую-то неудачную шутку, когда вы сказали, что вы за рубежом свои средства распределили по каким-то чужим счетам и закрыли свои счета. Или это остроумие, или это вы пробуете избирательную комиссию на профпригодность?

Максим Кац: Нет, вы, к сожалению, вы не можете задать мне вопрос. Вы мне ответьте про количество платежей на вашу кампанию. Кто их перечислил?

Сергей Бабурин: На сегодняшний день у меня полтора миллиона рублей на счету.

Максим Кац: А сколько людей их перечислило?

Ведущий: Спасибо, все. Прошу прощения, у нас время распределено поровну между участниками, поэтому так строго. Сергей, 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Елене Морозовой.

Сергей Бабурин: Я очень огорчен, что у нас все теледебаты построены абсолютно бюрократически, когда некие технологи решили, кто кому должен задавать вопрос, кто о чем должен говорить, и желательно, чтобы мы еще пособачились и сказали, какие мы все сволочи. Так вот я, например, считаю, что здесь в студии собрались люди… Я очень рад, что в нашем избирательном округе очень достойные у меня соперники…

Ведущий: Вопрос, вопрос.

Сергей Бабурин: И у меня вопрос один, как у джентльмена, что бы вы хотели сказать еще избирателям?

Ведущий: Действительно по-джентльменски. Елена Морозова отвечает на этот вопрос.

Елена Морозова: Спасибо большое, но я вам отвечу как юрист: я использую эту возможность в свою последнюю минуту.

Сергей Бабурин: Хорошо.

Ведущий: К сожалению, в данном случае вам придется прямо сейчас ее использовать.

Елена Морозова: Хорошо. Я хотела бы обратить внимание москвичей на проблему, связанную с капитальным ремонтом. К сожалению, действующие депутаты, которые представляют партию "Единая Россия" отказались, и законом в июле этого года передали полномочия по определению порядка определения капитального ремонта, платы за капитальный ремонт Правительству Москвы. Я считаю, что это решение неверное, оно ошибочно, полномочия нужно возвращать. И партия "Яблоко, если придет в Московскую городскую Думу, будет направлять все усилия, для того чтобы полномочия вернуть в Московскую городскую Думу. Для сравнения: в Московской области, где большинство "Единая Россия", плата за капитальный ремонт составляет 7 рублей, в Санкт-Петербурге, где есть фракция "Яблоко", 2 рубля. Сравнивайте и выбирайте.

Ведущий: Спасибо, Елена. Ваш вопрос Виталию Золочевскому, 30 секунд у вас есть.

Елена Морозова: Виталий, как вы знаете, наши коллеги обещают построить детские дома, детские сады, школы, но мы с вами знаем, что сегодня исключительно Правительство Москвы выделяет средства на строительство социальных объектов своим постановлением через адресную инвестиционную программу. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что эти программы адресные инвестиционные должны быть переданы Московской городской Думе. Вы согласны со мной?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Виталий, у вас есть минута времени, чтобы сказать, согласны вы или нет.

Виталий Золочевский: Безусловно, я согласен, потому что даже в Московской областной Думе, например, существует такая практика, что депутат Московской областной Думы имеет бюджет ежегодный 15 миллионов рублей, которые он может потратить таким образом, которым он считает целесообразным. Но это не значит, что он приходит, лезет в карман и начинает кому-то раздавать или класть в свой. Это значит, что есть специальная комиссия Московской областной Думы, которая отслеживает, это бюджетная комиссия, и все это происходит исключительно на строительство больниц, на их лучшее обустройство, детских садов, школ. То есть если нужно в школе закупить какое-то оборудование или в больнице, депутат вправе потратить эти деньги. И на сегодняшний день, получается, депутаты могут только своей зарплатой апеллировать и больше ничем. Но так как у большинства из них не будет зарплаты, соответственно, они вообще будут никем и ничем. Поэтому я считаю, что депутаты самостоятельные, самовыдвиженцы, в этой Думе не нужны. Только депутаты – представители парламентских фракций.

Ведущий: Спасибо за вашу точку зрения. Теперь ваш вопрос Олегу Сороке. 30 секунд начинаются прямо сейчас.

Виталий Золочевский: Спасибо. Олег Иосифович, несколько вопросов. Почему на мои встречи с избирателями приходит гораздо больше людей, чем на ваши? Почему вы говорите, что строительство метро, благоустройство кинотеатра "Патриот", снос пятиэтажек, остановка строительства хорды – это ваша заслуга? Хотя это планы Правительства Москвы и к вам не имеют никакого отношения. И почему вы не говорите, что вы выдвинуты "Единой Россией"? Я считаю, что вы тоже должны надеть свою накидку и говорить: "Я, Олег Сорока, выдвинут "Единой Россией", "Единая Россия" – моя партия, она меня поддерживает"?

Ведущий: Спасибо, Виталий. Вопросов вы задали много, поэтому у Олега будет возможность выбрать, на что отвечать. Минута времени.

Олег Сорока: Виталий, я никогда не скрывал о том, что меня поддержала "Единая Россия", во-первых. Во-вторых, я не знаю, почему вы считаете, что у вас много людей приходит на встречи. Насколько я знаю, у вас людей приходит мало. Я практически прошел все дворы всех наших трех районов и знаю, сколько людей ко мне приходило. Приходило очень много.

Что касается вопроса по тому же самому кинотеатру "Патриот" и дому культуры "Октябрь" действительно эти вопросы, в том числе и хорда, по крайней мере, эти вопросы нам удалось сдвинуть с мертвой точки, нам удалось договориться с Правительством Москвы, с градостроительным комплексом о том, что часть проблемных точек по хорде должна быть учтенена градостроительным комплексом.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от округа №5

Ведущий: Спасибо, время на ответ истекло. Я думаю, что ваша мысль понятна, Виталий со мной согласится, наверное. Большое спасибо за этот раунд. У нас осталось немного времени, но достаточно, чтобы дать каждому из вас по полторы минуты для финального слова. Точно так же в порядке, который определила жеребьевка, Олег Сорока начинает свое финальное слово. Полторы минуты пошли.

Олег Сорока: Дорогие жители! Нам много что удалось сделать за эти последние шесть-семь месяцев предвыборной гонки. Что-то нам действительно удалось сдвинуть с мертвой точки, это касается тех долгостроев, которые у нас были в районах, что-то решается сейчас. Но у нас большая программа впереди.

Я уверен, что мы решим все проблемные вопросы нашей северо-западной хорды. И к этому уже есть предпосылки. Есть конкретные поручения, есть конкретные решения по и корректировке проектного решения, и по выходу генерального подрядчика и окончания строительных работ в кратчайшие сроки.

Я уверен, что мы сможем решить вопрос по пятиэтажному жилому фонду несносимых серий – очень большая проблема для людей. Я уверен, что мы сможем сдвинуть и решить вопросы по строительству поликлиник, больниц, школ, детских садов, которые на сегодняшний день есть в адресных инвестиционных программах, но почему-то они переносятся из года в год. Я уверен, что мы сможем решить вопрос по благоустройству наших набережных. Я убежден, что мы решим и другие вопросы, которые вы мне всегда задавали.

Проблем много, действительно, задач много, и я убежден, что пришло действительно время делать, а не просто разговаривать. Я благодарен всем, кто меня поддержал. Вместе мы все сделаем.

Ведущий: Спасибо. Максим Кац получает свои полторы минуты. Время пошло.

Максим Кац: Спасибо. Здесь было сказано много правильных слов о том, что нужно обновлять состав городской Думы, причем, по-моему, почти всеми моими оппонентами. Я хочу немножко пошире посмотреть на проблему обновления власти в стране. С 2000 года власть в стране держит или управляет страной более-менее одна партия – это "Единая Россия". И те сложности, которые сейчас обсуждаются, они в значительной степени появились, потому что члены этой партии "Единая Россия" не всегда хорошо справляются с управлением городами и страной. Все эти проблемы хорошо известны, я не думаю, что стоит их долго перечислять: непрофессионализм чиновников, коррупция, нечестные суды, еще очень много всего.

Когда мы говорим об обновлении власти, то сразу приходят люди из системных партий, парламентских, в том числе которые говорят: "Давайте выберем нас". Но они там тоже на этом поле уже почти 15 лет. КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия" и в том числе "Яблоко" – все эти партии давно находятся в оппозиции, и по большому счету обычно играют роль спарринг-партнеров. Если мы говорим о реальном обновлении, то, на мой взгляд, нужно выбирать действительно людей, которые раньше никогда не были связаны с государственным управлением или с системой управления страной. Здесь среди этих кандидатов такой только я, все остальные выдвинуты партиями, поэтому я призываю проголосовать за единственного независимого кандидата в нашем округе – за меня.

Ведущий: Спасибо, Максим. У вас будет свое время, вы выступаете пятым. Сейчас Сергей Бабурин, полторы минуты.

Сергей Бабурин: Уважаемые москвичи, нам нужны перемены, и перемены к лучшему. Максим Кац сейчас правильно говорит о засилии, может быть, монополии власти, но я считаю, что это не с 2000 года. У нас и до 2000 года, когда власть в стране захватила банда либеральных экстремистов, мы стали разрушаться, общество деградировать, государство рассыпаться, поэтому нам необходимо избавляться в целом от той системы, которую нам навязали с 1991 года в стране, в столице.

Поэтому, безусловно, необходимо заканчивать с монополией одной партии. Я с уважением отношусь к членам "Единой России", но, как только они собираются вместе, это общественно опасно. Поэтому я убежден, что можно было сделать. Когда говорят, что "мы решим, мы решим" – кто мешал "Единой России" все это решить, не переносить. "Единая Россия" монопольно у власти. И сегодня, когда, я надеюсь, представители разных оппозиционных партий придут, они покажут, что они решат те проблемы в интересах человека, а не финансового и олигархического капитала.

И применительно к жилью. В том числе, вот я могу сказать, что самое сложное – это неизвестность. Нам нужно четко сказать, что будут сносить, что будут строить, что будут делать в том или другом месте.

Ведущий: Спасибо, Сергей. Елена Морозова, и ее полторы минуты начинаются прямо сейчас.

Елена Морозова: Уважаемые москвичи, Сергей Бабурин правильно сказал, нам нужно ясное понимание развития нашего города. Перед новым составом Московской городской Думы стоят очень серьезные задачи – это принятие норм градостроительного проектирования, принятие нового генерального плана города Москвы, правил землепользования и застройки. Именно эти законы будут определять качество нашей с вами жизни в Москве. Практика строительства коммерческого дома на детской площадке, хорды под окнами москвичей, закатывание газонов в асфальт должны уйти. Все решения градостроительные должны приниматься на публичных слушаниях. Среди москвичей достаточно высококвалифицированных специалистов, которые способны адекватно оценить проекты, которые предлагает нам власть.

Я иду на выборы, потому что мной накоплен большой опыт законотворческой работы. Я готова и буду отстаивать интересы москвичей. Голосуйте за меня, Елен Морозову, партия "Яблоко". Обязательно приходите на выборы, сделайте свой выбор сами, не отдавайте этот выбор на откуп чиновникам и фальсификаторам. Приходите обязательно на выборы, только от вас зависит, какой будет Московская городская Дума завтра и какие законы она будет принимать и в чьих интересах.

Ведущий: Спасибо, Елена. Я чувствую, что финальная точка вашего выступления поставлена. Перейдем к следующему выступлению. Виталий Золочевский. Полторы минуты есть у него, время пошло.

Виталий Золочевский: Дорогие друзья, вот некоторые позиции, которые я буду продвигать в Московской городской Думе. Первое – деньги в район. Посмотрите на наш прекрасный город, у нас в центре все замечательно, все вылизано, все как положено сделано. А в районах, которые ближе к окраине города, там уже все хуже и хуже. Поэтому я считаю, что все районы города Москвы должны иметь одинаковые финансирование, и я обязательно буду этого добиваться в Московской городской Думе, чтобы наш район Хорошево-Мневники, Щукино, другие районы города Москвы, неважно, все имели возможность бы так же, как на Тверской, так же хорошо и красиво, как и на Чистопрудном бульваре, чтобы везде было одинаково.

Второе – ЖКХ под контроль. Я пролоббирую, чтобы депутаты Московской городской Думы приняли такое постановление, чтобы мы могли осуществлять общественный контроль за деятельностью ГБУ "Жилищник", которое работают в каждом районе города. Как это будет происходить? Старшие всех домов, которых избирают жители, будут входить в общественный совет по контролю за деятельностью ГБУ "Жилищник", и по кварталам каждый месяц встречаться вместе с руководителем ГБУ, вместе с главой управы и вместе с депутатом Московской городской Думы, который избран от этих территорий, и решать все поставленные проблемы москвичей.

Сначала люди – потом деньги. Строительные компании, придя в наш район, почему-то сначала строят, а потом думают о социальной инфраструктуре. Заставим все строительные компании заботиться о той социальной инфраструктуре, которой у нас практически нет.

Ведущий: Спасибо, Виталий. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" в 18:30, не пропустите.