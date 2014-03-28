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28 марта 2014, 22:25

Ночлег на улице могут приравнять к нарушению общественного порядка

Мосгордума нарушения бездомные бомжи общественные работы

"Вечер с Ксенией Соколянской": Бездомных накажут за ночлег на улице

В Мосгордуме решили всерьез заняться проблемами бездомных. Депутаты предложили законопроект, согласно которому ночлег на улице приравняют к нарушению общественного порядка. Бомжей отправят в спеццентры, а свое проживание там они отработают на принудительных работах.

С началом перестройки свои клошары и бездомные как массовое явление появились и у нас. Двадцать лет попыток справиться с проблемой оказались безрезультатны. Так что же делать с этими людьми: помогать, лечить, кормить - или ловить и наказывать?

По сравнению с советскими временами новые законодательные инициативы - за ночлег в общественных местах - принудительно помещать в социальный приют или приговаривать к общественным работам - большой шаг вперед. Уголовный кодекс СССР предусматривал за "систематическое бродяжничество или попрошайничество" до двух лет лишения свободы.

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Определенная логика в депутатских предложениях есть. И москвичи, живушие рядом с вокзалами, наверняка будут двумя руками "за". С точки зрения обычного горожанина бродяга, ночующий в подъезде, это действительно неприятно: запах, антисанитария, потенциальные шумные драки, доходящие до поножовщины. Опять же дети смотрят.

Хотя, с педагогической точки зрения свой бомж в подъезде - это хороший ежедневный наглядный пример в пользу отличной учебы. И вроде бы специальные социальные учреждения есть, и бюджетные средства на еду и лечение выделяются, но бездомных меньше не становится.

В конце прошлого года на YouTube появился ролик одной из американских благотворительных организаций, которая помогает бездомным ветеранам армии. Героем ролика стал некто Джим Вольф - бродяга и алкоголик из Детройта, согласившийся добровольно отдаться в руки стилистов и парикмахеров.

Видео, на котором бородач превращается в респектабельного джентльмена, набрало 17,5 миллионов просмотров. В конце сообщалось, что Джим взял свою жизнь под контроль, бросил пить и нашел работу. Все может быть. Но в реальной жизни подобных видео экспериментов было много. А закончились красивой сказкой считанные единицы.

Убрав бродяг и бездомных из подъездов за сто первый километр, пряча их в приюты или приговаривая их к общественным работам, проблема, конечно, же решена не будет. Потому что по русской поговорке - с глаз долой - из сердца вон. А социальная реабилитация каждого такого человека - дело штучное, требует времени и денег. Проще - в приют. И забыть там навсегда.

Николай Петров

Сюжет: Колонка обозревателя Николая Петрова

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