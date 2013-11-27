Комиссии Мосгордумы одобрили изменения в закон "О бюджете Москвы"

Фото: ИТАР-ТАСС

Комиссии Мосгордумы рекомендуют принять закон "О бюджете Москвы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годы" с внесенными изменениями в доходной части.

Согласно поправкам, предусмотрено увеличение доходной части бюджета Москвы за счет дополнительный поступлений от трех налогов: налог на имущество организаций, налог на имущества физический лиц и патентной системы налогообложения.

Так, общий объем доходов на 2014 год составит 1,5 триллионов рублей, на 2015 года – 1,58 триллионов рублей. На 2016 год запланирован объем доходов в 1,6 триллионов рублей, сообщила глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Уточняется, что другие доходные источники остаются без изменений, при этом прогнозируемые дополнительные доходы предлагается направить на сокращение бюджетного дефицита и уменьшение программы заимствований.

Напомним, что ранее документ был отозван Сергеем Собяниным в связи с внесением изменений в ряд федеральных законов, влияющих на порядок взимания налогов в регионах. Это позволило редактору исполнить требования, установленные Бюджетным кодексом России, и скорректировать показатели проекта закона о бюджете.