Полная расшифровка дебатов кандидатов от 2-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 2-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 2-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Ольга Ярославская (самовыдвиженец), Егор Анисимов (ЛДПР), Михаил Песков ("Яблоко"), Елена Шмелева (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 2 Районы: Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Куркино, Молжаниновский, Северное Тушино, Южное Тушино. Кандидаты: Анисимов Егор Игоревич .

Родился в 1987 году, живет в Калининграде. Работает в Государственной Думе Российской Федерации. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Золотарева Светлана Андреевна .

Родилась в 1988 году, живет в Москве. Работает в МАТИ – Российском государственном технологическом университете им. К.Э.Циолковского. Занимает должность секретаря руководителя. Самовыдвиженец.

Песков Михаил Владимирович .

Родился в 1968 году, живет в Москве. Работает в ООО "НТС "Градиент". Занимает должность ведущего системного аналитика отдела информационных технологий. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Цапенко Сергей Валерьевич .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Пилот". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Шмелева Елена Игоревна .

Родилась в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "НИИЭС". Занимает должность старшего инженера. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Ярославская Ольга Владимировна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГОУ СОШ № 1298. Занимает должность директора. Самовыдвиженец.



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие", а также радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования. Всего будет избрано 45 депутатов, избираться они будут по мажоритарной системе.

Перед началом эфира у нас, конечно, состоялась жеребьевка, именно в этом порядке сейчас стоят наши кандидаты, именно в этом порядке они будут отвечать на вопросы и, соответственно, задавать вопросы своим оппонентам.

У нас в студии сейчас кандидаты в депутаты по 2-му избирательному округу, который включает в себя районы Куркино, Молжаниновский, Северное и Южное Тушино. Сейчас я всех кандидатов представлю, после чего мы перейдем ко вступительному слову от каждого кандидата.

Итак, номер 1 – Ольга Ярославская. Ольга, здравствуйте.

Ольга Ярославская: Здравствуйте.

Ведущий: Номер 2 – Егор Анисимов. Егор, добрый день.

Егор Анисимов: Здравствуйте.

Ведущий: Номер 3 – Михаил Песков. Михаил, здравствуйте.

Михаил Песков: Здравствуйте.

Ведущий: И Елена Шмелева, кандидат номер 4. Здравствуйте.

Елена Шмелева: Добрый день.

Ведущий: Итак, первый раунд, как мы его называем, – это непосредственно вступительное слово от каждого кандидата, по минуте есть у вас ровно, отсчет времени вы видите. В конце, примерно за три секунды, пойдет такой звуковой сигнал, вы будете понимать, что время уже заканчивается.

Итак, номер 1, вступительное слово, презентация, как угодно, от Ольги Ярославской. Ольга, прошу.

Ольга Ярославская: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Разрешите представиться: Ярославская Ольга Владимировна, директор школы № 1298. Я прошла свой профессиональный путь от пионервожатой до директора школы. Профессиональное сообщество директоров Куркина, Тушина, выбрало меня своим лидером, я являюсь председателем межрайонного совета директоров Куркина, Тушина и Покровского-Стрешнева.

Наша школа ежегодно проводит совершенно потрясающий фестиваль "Московские звезды", который объединяет всех людей, которым творчество интересно, там принимают участие люди всех возрастов. Особо хочу подчеркнуть, что там принимают участие пожилые люди – это важно для нас.

Также я хочу подчеркнуть, что я иду независимым кандидатом, я не иду кандидатом ни от какой партии, для меня моя партия – это мои избиратели, потому что я хочу защищать интересы в Думе всех жителей округа. И хочу заверить всех, кто ко мне уже обратился, вот она, программа, которую я составила.

Ведущий: Можно ознакомиться?

Ольга Ярославская: Да.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Ольги Ярославской. Далее Егор Анисимов. Прошу, Егор.

Егор Анисимов: Да, спасибо. Добрый день, дорогие зрители. Меня зовут Анисимов Егор, я являюсь депутатом Государственной Думы от фракции ЛДПР и, собственно, представляю всю нашу молодую команду от ЛДПР. Фракция ЛДПР уже 25 лет находится на пути становления страны. Мы 25 лет защищали и будем защищать интересы наших граждан.

Коротко о программе. Основные тезисы: мы хотим полностью закрыть Москву от мигрантов, только так. Все остальные решения, мы считаем, это только полумеры. И тотальный контроль за питанием москвичей. К сожалению, сейчас полки, прилавки точнее, магазинов заполнены, мягко говоря, некачественной пищей. И каждый москвич вправе знать, где стоит покупать какие-то продукты, где не стоит. В первую очередь, как я уже говорил, это надо начинать делать с бахчевых развалов. К сожалению, если проверить их на нитраты, то любой арбуз, любая дыня, к сожалению, переполнена.

Поэтому призываю вас: 14 сентября – за ЛДПР, за самую молодую команду. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Егор. Мы переходим дальше. Вступительное слово теперь, презентация у Михаила Пескова. Прошу, Михаил.

Михаил Песков: Многоуважаемые соседи, тушинцы и куркинцы, я – муниципальный депутат района Южное Тушино Песков Михаил Владимирович. Мне 46 лет, я родился и вырос в Москве, с 18 лет живу в Тушине. Женат 25 лет. Я – самостоятельный и независимый человек, профессионал в сфере информационных технологий.

Я иду в Московскую городскую Думу, чтобы навести порядок в ЖКХ, остановить поток мигрантов, облегчить передвижение по городу, сократить количество чиновников, защитить природные территории Москвы. По каждой этой теме у меня есть готовые законодательные инициативы, и я буду вносить их в Московскую городскую Думу.

В своей депутатской работе я буду опираться на многолетний опыт партии "Яблоко" по защите прав москвичей. Также я опираюсь и буду опираться на поддержку и помощь самостоятельных, неравнодушных жителей районов Тушино, Куркино и Молжаниновского.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Михаила Пескова. Мы переходим дальше, и теперь презентация от кандидата Елены Шмелевой. Тоже, Елена, ваша минута. Прошу, используйте.

Елена Шмелева: Здравствуйте. Меня зовут Елена Шмелева, я – кандидат в депутаты в Московскую городскую Думу по 2-му избирательному округу. Всю жизнь живу и работаю в Тушине, являюсь ведущим инженером Научно-исследовательского института энергетических сооружений. С 2008 по 2012 год являлась депутатом муниципального собрания района Южное Тушино.

Я как секретарь Тушинского отделения КПРФ являюсь членом команды "Красная Москва". Именно наша партия делает ставку не на прохождение конкретного кандидата в Московскую городскую Думу, а на прохождение команды, потому что как бы ни был хорош отдельный депутат, но он не способен решать все задачи. У одного человека нет реальных рычагов давления, нет реальных рычагов решения вопросов. Поэтому только команда, и не просто команда, а действительно эффективная фракция важна в Московской городской Думе.

Поэтому у каждого кандидата от "Красной Москвы" есть своя команда и общегородская программа. Спасибо.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 2-го округа

Ведущий: Спасибо, Елена. Мы переходим ко второму раунду. Так как у нас кандидатов в студии не так много, четыре человека, мы должны уместиться в два круга вопросов и ответов. У нас не пришли кандидаты Сергей Цапенко и Светлана Золотарева. Вам отдельное спасибо, соответственно, что вы пришли и участвуете в дебатах.

Итак, первый вопрос от Ольги Ярославской для Егора Анисимова. Прошу. 30 секунд – на вопрос, минута – на ответ. Если вы чувствуете, что вопрос у вас формулируется достаточно коротко, вы можете вначале изложить свою позицию, например по какому-то вопросу, то есть просто использовать свое время, а потом коротко, например, задать вопрос. Или же все 30 секунд использовать для вопроса. Прошу.

Ольга Ярославская: Вы знаете, у нас так случилось, что в предыдущую жеребьевку порядок выступления выпал ровно так же, я задавала вопрос Егору. Сегодня во мне побеждает мой профессионализм, он молодой человек, и мне хочется задать ему вопрос абсолютно учительский, но в то же время связанный, конечно же, с нашим замечательным городом. Егор, не поймите меня превратно, скажите, пожалуйста, у нас Москва-река впадает в какую реку?

Ведущий: Спасибо, Ольга. Вопрос от строгой учительницы. Егор, прошу. Но если вы коротко ответите, у вас останется время, можете его использовать по своему усмотрению, например, пункты из программы еще донести.

Егор Анисимов: Ну на самом деле вопрос, честно говоря, не по теме, и сейчас, откровенно говоря, я теряюсь, чтобы на него ответить.

Ведущий: Двойка.

Егор Анисимов: Двойка, да, к сожалению. Но на самом деле если мы уже заговорили даже за реки, то у нас действительно проблемы с экологией. Связано это первым делом с тем, что Москва перенасыщена. У нас все в Москве построено именно так, что все, к сожалению, из Московской области, из дальних городов стремятся в Москву, к центру.

Поэтому как фракция ЛДПР мы и предлагаем, что надо все огромные предприятия, какие-то заведения, в том числе как Госдума… Это абсолютно неправильно, что находятся в самом центре. Центр города Москвы должен быть для москвичей и для туристов. Должны вообще быть пешеходные абсолютно зоны.

Ведущий: То есть будете благоустраивать, возможно, как-то речные артерии?

Егор Анисимов: Речные артерии в том числе, конечно.

Ведущий: Спасибо, Егор. Теперь вы задаете вопрос для Михаила Пескова. Идем так же по порядку: 30 секунд и минута.

Егор Анисимов: Михаил, к сожалению, для нас для всех очень грустно сознавать, что столица России, а до сих пор проблемы с ЖКХ, на самом деле такого нет ни в одном городе, конечно, мира – нив одной столице мира. Скажите, какие именно действия вы предпримете для обуздания цен и контроля за управляющими компаниями?

Ведущий: Спасибо. Как раз во вступительном слове Михаил говорил, что один из пунктов посвящен именно реформе, видимо, ЖКХ. Прошу, ваша минута.

Михаил Песков: Да, я считаю, что нынешние тарифы, которые действуют в Москве на услуги ЖКХ, непомерно завышены. И можно их заморозить практически на два года, и управляющие компании будут работать безубыточно. За эти два года нужно провести широкомасштабное расследование деятельности и коммунальных монополий, и управляющих компаний, которые работают в районах. Соответственно, по результатам этих расследований можно будет или принять какие-то уже уголовные меры против тех, кто необоснованно завышает тарифы, и создать справедливую сетку тарифов, которая будет соответствовать реальным затратам этих управляющих компаний на коммунальные услуги.

Кроме того, необходимо сделать гласной работу Региональной энергетической комиссии, которая сейчас кулуарно решает вопросы назначения тарифов на электроснабжение.

Ведущий: Спасибо, Михаил, теперь ваша очередь задавать вопрос. Вы задаете вопрос для Елены Шмелевой. 30 секунд и минута.

Михаил Песков: Елена, вы живете в Тушине на улице Василия Петушкова. Это такой небольшой отдельный анклав, в котором много серьезных проблем. Там и зеленую территорию пытались испортить, разместив так какие-то капитальные строения, и гаражи все время чиновники пытаются отобрать у жителей, и до сих пор не решен вопрос с защитным экраном у МКАД. Вот какие вы лично действия предпринимаете, чтобы решить эти проблемы своего микрорайона?

Ведущий: Спасибо, Михаил. Прошу, Елена, ваша минута.

Елена Шмелева: Да, действительно, наш микрорайон построен в 90-х годах, и я лично живу на улице Василия Петушкова в доме № 17. Дом № 17 стоит около МКАД, и мы дышим тяжелыми металлами. И уже 20 лет пытаемся добиться от властей решения этой проблемы. Кстати сказать, что в проект предыдущего года были заложены эти шумозащитные ограждения, а почему-то в проекте реконструкции на 2014 год эта статья куда-то делась. Поэтому что делается конкретно, отвечаю на ваш вопрос. Мы собираем подписи. За это лето было организовано более трех пикетов: в центре улицы Василия Петушкова, около палатки с мороженым. Я думаю, кто видел меня, понимает, о какой палатке я говорю. Собрано больше 600 подписей с прилегающих домов. Люди требуют, люди в негодовании. И я думаю, мы сделаем все, чтобы решить этот вопрос.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от округа № 2

Ведущий: Спасибо, Елена, за ответ. И теперь вы задаете вопрос для Ольги Ярославской. Мы идем дальше.

Елена Шмелева: Ольга Владимировна, в своей предвыборной агитации вы выступаете с поддержкой принятия регионального закона о детях войны. Однако именно ваши однопартийцы, ведь, насколько я знаю, вы являетесь членом "Единой России", заблокировали этот законопроект. Так как же вы собираетесь продвигать данный законопроект, не имея поддержки, а даже более, против воли собственной партии?

Ведущий: Спасибо, прошу, сейчас минута пойдет. Прошу отвечать.

Ольга Ярославская: Уважаемые избиратели, я хочу еще раз подчеркнуть, что иду независимым кандидатом, и поэтому для меня моя партия – это мои избиратели. Ваши все наказы в том числе, общаясь с людьми старшего поколения, я поняла, что этот вопрос стоит очень остро и он важен для людей. Поэтому для меня, еще раз подчеркиваю, моя партия – это мои избиратели, поэтому я не пошла, как многие кандидаты, я собирала подписи. И поэтому я имею право иметь свой голос и свое мнение.

Ваши наказы вошли вот в такие программы, уважаемые тушинцы, это программа адресная по Северному, по Южному Тушино и по Куркино, и по Молжаниновке. Это каждая своя программа, это не одна для всех, потому что программы все разные, проблемы есть общие. Например, ТПУ "Планерная", но Молжаниновку точно не волнует проблема ТПУ "Планерная". Поэтому это абсолютно адресные программы, которые работают на население, для вас.

Ведущий: Спасибо, Ольга. Мы сейчас переходим еще к одному кругу вопросов и ответов, пойдем только уже в обратном порядке. И обращаясь к кандидатам, я хочу сказать, что, возможно, это мое мнение, может, оно субъективное, интереснее обсуждать какие-то конкретные проблемы именно вашего района. Когда смотрят жители, именно это им интересно, а не общие.

Итак, по второму кругу мы идем, и теперь Елена Шмелева задает вопрос для Михаила Пескова. Прошу.

Елена Шмелева: Михаил, мы все знаем, что вы за последние три года сменили три партии. Хотелось бы узнать, у вас действительно очень серьезная программа, очень мощный кластер вопросов вы поднимаете, и все же как вы будете решать эти вопросы, не имея какой-то конкретной поддержки, не имея команды? Как вы будете решать этот вопрос? Или вы действительно чувствуете себя столь уверенно и самостоятельно?

Ведущий: Спасибо, прошу. Михаил, ваш ответ.

Михаил Песков: Я хочу сказать, что я не сменял трех партий, я состоял только в одной партии в течение одно года – это партия "Демократический выбор". На выборы муниципальные я шел по списку "Справедливой России" как беспартийный кандидат. Сейчас я иду по списку партии "Яблоко" тоже как беспартийный кандидат. Я повторю, что я самостоятельный и независимый человек, профессионал своего дела, я не связан никакими идеологическими догмами, сам по себе я человек демократический, сторонник местного самоуправления, поэтому я вижу только единственный способ для независимых и самостоятельных людей – это воспользоваться предложениями партий, которые выдвигают кандидатов. Вы знаете, что самовыдвиженцами выдвигались много достойных людей, независимых, но они не смогли собрать подписи, их проверяли семь графологов, зарубили им подписи, например, как у Марии Гайдар. У соседки моей, Ярославской, не проверяли вообще графологи подписи.

Ведущий: Спасибо, вам. Спасибо, Михаил. Мы идем дальше. Теперь вы, Михаил Песков, задаете вопросы для Егора Анисимова. 30 секунд и минута.

Михаил Песков: Егор, очень плохо, конечно, что вы не знаете, что Москва-река впадает в реку Оку, но, возможно, что это, как раз проблемы нашего образования. Как раз в школе 1298, где директором является Ярославская, есть проблемы с образованием, в частности там переполнена школа, она работает в две-три смены, это, я считаю, недопустимо.

Ведущий: Вопрос?

Михаил Песков: Вопрос: считаете ли вы, что работа в три смены школы – это допустимо?

Ведущий: Спасибо, спасибо, прошу.

Егор Анисимов: Да, к сожалению, проблемы образования у нас существуют, в том числе в нашем округе очень много. По поводу даже этих трех смен, к сожалению, порой у школьников нет выбора: они прикрепляются по месту жительства и они иногда, к сожалению, вынуждены там работать. И работа со школами, в том числе образованием – это, к сожалению, еще, скажем, работа Государственной Думы, а не местной. Нам надо знать там уровни и расширить школы. Сейчас, к примеру, во всех городах у нас появляются беженцы. Сейчас 1 сентября, и дети должны – у нас в законе четко прописано, что у нас каждый человек вне зависимости от национальности имеет право на школьное образование. Поэтому этот вопрос надо решать на общем московском уровне, а ни в коем случае не приписывать к какой-то определенной школе, вот.

Ведущий: Решать в целом?

Егор Анисимов: Решать в целом, собственно.

Ведущий: Спасибо. Спасибо, Егор. Теперь вы задаете вопрос и можете также, например, проверить знания Ольги Ярославской. Прошу, ваши 30 секунд. Ольга, у вас будет минута.

Егор Анисимов: Конечно, думаю, мои познания в иностранном языке тут не пригодятся. Призываю, так сказать, понизить градус. Вопрос будет насчет досуга. Москва, к сожалению, это еще также город одиночек, и, к сожалению, просто некоторым людям, неважно молодые люди, пожилые люди, им некуда выбраться. У нас с точки зрения досуга в Москве как для столицы, я считаю, сделано очень мало, потому что только в некоторых парках есть занятия по танцам и так далее. Мы как фракция, конечно, предлагаем открыть побольше. Как вы видите решение этих проблем?

Ведущий: Спасибо. Досуг. Ольга, прошу.

Ольга Ярославская: Большое спасибо вам за ваш вопрос. Я еще раз хочу коснуться того международного фестиваля "Московские звезды", который объединяет творческих людей всех возрастов. В том году мы провели этот фестиваль, который объединил людей, более четырех тысяч участников было этого фестиваля из десяти стран мира. Я хочу сказать, что потрясающие номинации – это не только там поют и танцуют, это фотографии, мультфильмы, художественные фильмы, творчество прикладное. Самому старшему участнику было 88 лет, самому младшему – 4 года.

По поводу досуга, вот как раз, например, хоры Южного и Северного Тушина принимали участие. Их судила Надежда Георгиевна Бабкина. И я считаю, что для нашего старшего поколения надо качественно менять градус их жизни, именно вытаскивая людей из своих квартир. Сейчас каждую субботу, уважаемые тушинцы, я приглашаю вас в парк "Северное Тушино", где организуются на ротонде танцы.

Ведущий: Спасибо. Все на танцы. И теперь у нас финальный, получается, вопрос, Ольга, от вас для Елены Шмелевой.

Ольга Ярославская: Можно?

Ведущий: Да, конечно, прошу.

Ольга Ярославская: Елена, я хотела вас вот о чем спросить. Вы были депутатом Южного Тушина с 2008 по 2012 год. Почему вы не стали дальше работать на территории, что произошло?

Елена Шмелева: Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что, да, я ведущий инженер, но я еще и аспирант. Я уделяю внимание научной работе, я исследую вопросы сложнонапряженного состояния строительных конструкций, я занимаюсь строительством и проектированием гидростанций. Для меня это важно, и я посчитала нужным сделать ставку именно на диссертацию.

Ольга Ярославская: На знания.

Елена Шмелева: Я в ближайшее время планирую защитить кандидатскую диссертацию.

Ольга Ярославская: Спасибо. На знания.

Ведущий: Спасибо. У вас останется еще 30 секунд. Давайте тогда короткий вопрос от меня. Вы уже продумывали какое-то первое решение, которое будете хотя бы пытаться продавить, если станете депутатом Московской городской Думы?

Елена Шмелева: Да, я как молодая женщина, хоть у меня еще нет детей, но я понимаю, насколько важно решение детских садов. Действительно, соседние улицы – это улица Окружная и Светлогорский проезд – там нет детского сада, просто нет детского сада. Люди вынуждены вести детей либо на улицу Василия Петушкова, а это 15, 20, а то и 30 минут, либо на бульвар Яна Райниса, это также 30 минут. С маленькими детьми это не вариант. Я считаю, что именно для этого района, а он немаленький, нужно обязательно добиться строительства детского сада.

Ведущий: Спасибо, Елена. Это был ответ от Елены Шмелевой.

Мы переходим к заключительному уже раунду – это финальное непосредственно слово от каждого кандидата. Можно также еще раз себя представить, себя презентовать, рассказать какие-то ключевые пункты своей программы. Каждый кандидат делает по-своему. Итак, номер 1, ровно минута, прошу вас, Ольга, у вас есть.

Ольга Ярославская: Уважаемые избиратели, обязательно воспользуйтесь своим правом проголосовать 14 сентября за своего кандидата. Депутатам Московской гордумы предстоит огромное количество работы. Мы уже говорили о незаконных мигрантах. Безусловно, надо добиться окончательного сноса всех пятиэтажек. Нам нужно вернуть химкинцам их жемчужину, драгоценность – берега Химкинского водохранилища. Кстати, всех приглашаю, я добилась, и завтра в 11 часов первые незаконные постройки там будут уже снесены.

Также я хочу обратить ваше внимание, когда вы будете отдавать свой голос за того или иного кандидата, посмотрите, пожалуйста, не что люди говорят, а что они делают. Мне странно, что некоторые кандидаты, участвующие в избирательной кампании, вводят вас в заблуждение и говорят те вещи, которые… Например, по Алешкинскому лесу. Этот проект никогда не существовал в том виде, о котором говорят кандидаты. Голосуйте сердцем и душой.

Ведущий: Спасибо. Теперь финальное слово у Егора Анисимова. Прошу, минута.

Егор Анисимов: Дорогие телезрители, как уже говорилось ранее, мы всех вас приглашаем на выборы 14 сентября. Рекомендую настоятельно, конечно, отдать свой голос за партию ЛДПР. Как уже говорил ранее, мы уже 25 лет на политической арене. Да, возможно, команда слишком молодая, вам покажется, но мы активны, мы готовы, мы стремимся, мы учимся на своих и на чужих ошибках. Поэтому голосуем за команду от ЛДПР. Мы покажем самую эффективную работу. У нас всегда самые лучшие законодательные инициативы. Можете посмотреть Государственную Думу.

Для тех граждан, которые, возможно, хотят обратиться к нам, возможно, даже с какими-то проблемами, в том числе с частыми проблемами не только нашего округа № 2, адрес простой: Москва, Государственная Дума, ЛДПР. Либо ждем вас лично на Луковом переулке, дом 9, станция метро "Чистые пруды". Прием в том числе веду я почти каждый день. Приходите 14 сентября. За ЛДПР.

Ведущий: Cпасибо, Егор Анисимов. Теперь заключительное слово у Михаила Пескова, прошу.

Михаил Песков: Уважаемые соседи, на прошлых дебатах на соседнем канале мы говорили в основном о проблемах района Тушино. Я хочу остановиться специально на этих дебатах на проблемах соседнего района Куркино. Вы знаете, что моя соседка, кандидат Ольга Ярославская, является депутатом района Куркино и она правильно говорит, что нужно смотреть не на слова, а на дела. Есть статистика, как Ольга Владимировна посещает собрания совета депутатов района Куркино. Например, за 2013 год она посетила только половину заседаний совета депутатов, а это основная депутатская деятельность муниципального депутата. Сейчас Ольга Владимировна идет в Московскую городскую Думу, при этом она не хочет оставлять свой пост директора школы. Подумайте, сможет ли она работать полноценно депутатом, совмещая эту работу с директорством в своей школе.

Ведущий: Cпасибо, заключительное слово от Михаила Пескова. И теперь финальное слово у Елены Шмелевой, прошу.

Елена Шмелева: Уважаемые москвичи, тушинцы, я всю жизнь живу в Тушине, знаю его все ключевые вопросы и проблемы. Я так же, как и вы, стою в пробках, стою в очереди в поликлинику, я также знаю, что невозможно припарковать автомобиль около станции метро "Сходненская" или "Тушинская", и также станции метро "Планерная". Я так же переживаю за берег Химкинского водохранилища и Алешкинский лес, так же хочу там гулять, совершать пробежки со своими друзьями.

Но в то же время наша партия делает ставку не на прохождение отдельного кандидата, как я уже сказала, чтобы решить все названные проблемы, а на прохождение команды.

Елена Шмелева: Потому что такие вопросы, как контроль за тарифами ЖКХ, индексирование пенсий, отмена платных парковок, льготы детям войны, соответствие зарплат чиновников доходам населения, капремонт, – все это может решить только сильная фракция, только сильная команда. Поэтому я призываю вас голосовать за меня и за нашу команду "Красная Москва".

Ведущий: Спасибо, заключительное слово от Елены Шмелевой. Господа, всем желаю на выборах, конечно, удачи. Следующие дебаты на канале "Москва Доверие" завтра в 10 утра. Увидимся.