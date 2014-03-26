Создан комитет по подготовке праймериз в Мосгордуму

Фото: ИТАР-ТАСС

26 марта на заседании Общественной палаты был сформирован оргкомитет по подготовке предварительных выборов в Мосгордуму. Об этом сообщили на заседании круглого стола в Общественной палате, посвященного предстоящим выборам.

В состав оргкомитета вошли создатели гражданской инициативы "Моя Москва", а также представители различных общественных организаций. "Мы решили помочь общественной инициативе по отбору кандидатов, помочь в информационной составляющей. Надеюсь, москвичи будут более информированы, чтобы поучаствовать в ней", - отметил руководитель проекта Probok.nеt Александр Шумский.

Представитель профсоюза работников образования и науки Марина Иванова заявила о готовности профсоюза информировать об инициативе, а также оказать организационную помощь в работе счетных комиссий. "Праймериз - уникальная возможность определить лидеров", - добавила она.

В свою очередь, председатель ассоциации "Совет муниципальных образований Москвы" Алексей Шапошников сообщил, что ассоциация совместно с газетой "Вечерняя Москва" готова предоставить площадку для дебатов участников праймериз.

Напомним, что предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму планируется провести 8 июня 2014 года. Всего будут организованы 500 мест для голосования. Отдать свой голос можно будет с 8.00 до 22.00. Результаты предварительных выборов опубликуют на сайте 10 июня 2014 года.

Цель праймериз - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, расширить прямое участие жителей в управлении городом. Авторами идеи проведения предварительного голосования стали члены столичной Общественной палаты и представители общественных организаций, которые объединились в гражданскую инициативу "Моя Москва".

Проведение отборочного тура планируется финансировать не из бюджета, а из добровольных пожертвований жителей и организаций. 31 марта будет создан фонд, в который любой желающий сможет перечислить пожертвования на организацию предварительного голосования.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В столичный парламент сроком на пять лет будут избраны 45 депутатов.