Регистрация кандидатов для участия в праймериз начнется 31 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Зарегистрироваться для участия в праймериз перед выборами в Мосгордуму можно будет с 31 марта по 15 мая 2014 года, сообщили на заседании круглого стола, посвященного предстоящим выборам.

Свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании может представить любой желающий, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, в том числе активисты общественных объединений и представители различных политических сил. Обязательными для участия в предварительных выборах будут московская прописка и возраст от 21 года.

Выдвинуть кандидата могут: участники гражданской инициативы "Моя Москва", общественные объединения, профессиональные союзы, собрания граждан по месту жительства, собрания граждан по месту работы, инициативные группы. Кроме того, любой из жителей столицы может стать самовыдвиженцем.

Чтобы стать кандидатом необходимо заполнить заявление-анкету до 15 мая 2014 года на сайте москва2014.рф, взять в отделе кадров копию трудовой книжки или справку с места работы, представить соответствующее решение о выдвижении, а затем лично прийти в оргкомитет с паспортом и его копией. Кандидат сможет выставить своих наблюдателей на предварительное голосование.

Таким образом москвичи путем тайного голосования смогут выбрать лучших представителей городского сообщества из максимально большого количества претендентов.

Избирателям на праймериз также необходимо будет до 3 июня зарегистрироваться на сайте москва2014.рф.

Всего планируется организовать 500 мест для голосования. Отдать свой голос можно будет с 8.00 до 22.00. Результаты предварительных выборов опубликуют на сайте 10 июня 2014 года.

Напомним, что 24 марта по предложению общественных активистов и известных жителей в столице была создана гражданская инициатива "Моя Москва". Цель движения - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, расширить прямое участие жителей в управлении городом. "Моя Москва" создана для того, чтобы дать возможность всем желающим участвовать в выборах депутатов Мосгордумы представить свои программы и свое видение развития города.

Проведение отборочного тура планируется финансировать не из бюджета, а из добровольных пожертвований жителей и организаций. 31 марта будет создан фонд, в который любой желающий сможет перечислить пожертвования на организацию предварительного голосования.

Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В столичный парламент сроком на пять лет будут избраны 45 депутатов.