Бюджет Москвы на 2016 год сохранит социальную направленность

Более половины бюджета Москвы потратят на социальную сферу

Мосгордума в окончательном чтении приняла бюджет города на будущий год, а также на плановый период 2017-2018 годов. Бюджет сохранит социальную направленность – приоритет будет отдан здравоохранению и образованию, передает корреспондент m24.ru.

"Законопроект доработан с учетом всех принятых поправок и прошел необходимую экспертизу. Удалось подготовить бюджет, в котором сохранен трехлетний горизонт, обеспечиваются социальные приоритеты и устойчивость бюджетной системы", – заявила в ходе заседания парламента глава департамента финансов Елена Зяббарова.

Доходы бюджета в будущем году составят 1,6 триллиона рублей. Расходы окажутся чуть выше – 1,65 триллиона.

Планируется, что в 2017 году доходы возрастут до 1,65 триллиона рублей, а расходы – до 1,68 триллиона. В 2018 году прогноз предусматривает рост доходов до 1,69 триллиона рублей, а расходов – до 1,75 триллиона. Таким образом, парламентариям удалось принять бюджет с незначительным дефицитом. Напомним, дефицит бюджета в 2-3 процентов не считается критичным.

Ранее Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров в столице до 11 тысяч 428 рублей в 2016 году. Как отмечается в документе, величина прожиточного минимума устанавливается для "определения региональной социальной доплаты к пенсии".

Напомним, в этом году прожиточный минимум пенсионера в Москве составляет около девяти тысяч рублей. Каждый неработающий пожилой человек, проживающий в столице более 10 лет, получает региональную надбавку к пенсии.

По состоянию на сентябрь этого года социальную доплату к пенсиям неработающих граждан до величины прожиточного минимума в Москве получают 22,2 тысячи человек. Прогнозируется, что к концу 2016 года их количество превысит 35 тысяч.