Расшифровка дебатов кандидатов по 28-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 28 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 28 избирательного округа. КУчастие в предвыборных дебатах приняли Марина Мирошина ("Справедливая Россия"), Кирилл Каров (ЛДПР), Алексей Яблоков ("Яблоко"), Владимир Куимов (КПРФ), Михаил Антонцев ("Единая Россия"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, ну а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Наиль Губаев. Мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 28-му избирательному округу, который включает в себя районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно и часть района Нагатинский Затон. Представлю кандидатов в том порядке, в котором они стоят в нашей студии, согласно жеребьевке.

Итак, Марина Мирошина - №1. Кирилл Каров - №2.

Кирилл Каров: Добрый день.

Ведущий: Алексей Яблоков получил №3.

Алексей Яблоков: Добрый день.

Ведущий: Владимир Куимов – у него №4.

Владимир Куимов: Добрый день.

Ведущий: И Михаил Антонцев – у него №5.

Михаил Антонцев: Здравствуйте.

Ведущий: Добавлю, что кандидат Николай Жармуханов от участия в дебатах отказался. Итак, сейчас каждый из вас может коротко рассказать о себе и своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас есть ровно одна минута, кандидат ы начинают свои выступления согласно жеребьевке.

Избирательный округ № 28 Районы: Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Москворечье-Сабурово, часть района Царицыно, часть района Нагатинский затон Кандидаты: Антонцев Михаил Иванович

Родился в 1955 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Жармуханов Николай Люкманович

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "ГРАС". Занимает должность генерального директора. Самовыдвиженец.

Каров Кирилл Николаевич

Родился в 1993 году, живет городе Красногорск, Московская область. Работает в префектуре Северо-Западного административного округа города Москвы. Занимает должность помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Куимов Владимир Михайлович

Родился в 1958 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Центр досуга и спорта "Вертикаль". Занимает должность директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Мирошина Марина Геннадьевна

Родилась в 1963 году, живет в Москве. Военный пенсионер. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Яблоков Алексей Владимирович

Родился в 1933 году, живет в Москве. Работает в ФГБУ науки Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова. Занимает должность советника РАН. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Предвыборные дебаты проходят на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы" с 18 августа по 12 сентября. С полным расписание дебатов можно ознакомиться здесь.

Итак, прошу вас, Марина Мирошина, минута времени для вас. Время пошло.

Марина Мирошина: Здравствуйте. Я - Марина Мирошина, полковник в отставке. Работала в Центральном аппарате МВД и Минюста России. Член президиума Социал- демократического союза "Женщины России", член палаты депутатов партии "Справедливая Россия". Родилась и до сих пор живу в округе. С 2012 года являюсь муниципальным депутатом района Царицыно.

Я занималась организацией производств гражданского и оборонного назначения, имею опыт разработки федеральных законов, знаю работу силовых ведомств, являюсь специалистом в области госзаказов. После отставки занималась проектированием детских садов, школ, поликлиник. Я – за развитие электронной демократии в Москве. Порталы "Наш город" и "Активный гражданин". Как муниципальный депутат я делаю много: вы можете увидеть это на сайте мирошинамг.рф. статус депутата Мосгордумы позволит мне решить те проблемы, которые трудно решатm c муниципального уровня.

Считаю, что в непростой политической ситуации в Мосгордуме нужна ротация кадров, свежий взгляд на проблемы и новые решения. Мосгордуме нужен новый состав.

Ведущий: Спасибо. Итак, вот этот звуковой сигнал будет подсказывать вам, что ваше время истекает. Совсем последние четыре секунды проходят при световой и звуковой индикации. Итак, Кирилл Каров, получивший №2, минута времени для вас.

Кирилл Каров: Добрый день, уважаемые избиратели. По данным Мосгоризбиркома, в партии ЛДПР выдвинут самый молодой кандидат Московской городской Думы шестого созыва - Кирилл Каров. Это я. Уже на отлично обучаясь в вузе, я вtл политическую деятельность, и за мои успехи мне было предложено стать помощником депутата Государственной Думы от ЛДПР Анисимова Егора Игоревича.

За моей спиной стоит мощная парламентская партия – партия ЛДПР. ЛДПР на протяжении 25 лет не меняет своей позиции, поэтому 14 сентября придите, поддержите и проголосуйте за ЛДПР, поддержите нас все-все-все. И мы решим ваши проблемы. В вашей жизни наступит порядок, комфорт. И я уверен, что мы поможем вам разобраться во всех проблемах.

Ведущий: Кирилл, спасибо. Алексей Яблоков получил №3 – и минута времени для вас, Алексей, стартует прямо сейчас.

Алексей Яблоков: Добрый день. Родился и учился в Москве. Биолог про образованию, эколог по опыту работы. Был советником Президента России, ушел от него, потому что не согласен был с его политикой. Я среди тех, кто пытается заставить городские власти думать об экологии всерьез. Член Общественного экологического совета Департамента природопользования.

Подзаголовок вот этой моей книжки ("Окружающая среда и здоровье москвичей"): "Москве необходима другая экологическая политика". Месяц назад мэр подписал постановление "Основные положения новой городской экологической политики". Московская власть стала говорить правильные слова про экологию, но ее реальные дела резко отличаются от этого.

У меня большой опыт государственного управления, мне не надо к кому-то прислуживаться ради карьеры. Я не боялся возражать ни Горбачеву, ни Ельцину, я спорил с Лужковым, теперь хочу заставить Собянина делать полезное, а не глупости в области экологии.

Ведущий: Алексей, спасибо. Несколько секунд вы недобрали. тем не менее, я думаю, что речь ваша на этом закончена. Владимир Куимов получил №4. Владимир, для вас сейчас тоже будет минута времени. И отсчет пошел.

Владимир Куимов: Спасибо. Уважаемые избиратели, я - Владимир Куимов, действующий депутат муниципального округа Москворечье-Собурово. Иду на выборы по избирательному округу №28, куда входят районы: Царицыно, Москворечье-Собурово и Нагатинский Затон. Я – житель Москворечье-Собурово, живу и работаю в этом районе.

Основой моей предвыборной кампании является программа московских коммунистов "Москва красная – город для жизни". В ней наиболее ярко отражены проблемы сегодняшней Москвы и даны решения этих проблем. Решив эти проблемы, мы будем жить в другом городе – в городе для жизни, в городе для людей, в городе, в котором я хочу жить. "Москва красная – город для жизни".

Ведущий: Спасибо, Владимир. Напомню, что у вас есть минута времени, у каждого из участников она есть, если вы недоговариваете несколько секунд, то в данном случае это уже ваше решение. Михаил Антонцев - №5, последнее выступление приветственное на сегодня. И минута времени для вас, Михаил, пошла.

Михаил Антонцев: Здравствуйте. Я - Михаил Антонцев, мне 59 лет. За плечами серьезная школа: работа на оборонном предприятии НИИ "Дельта". Кстати, именно там мы познакомились с моей будущей женой, и сейчас 35 лет вместе. Избирался председателем профсоюзного комитета, отраслевого горкома, замом председателя Московской федерации профсоюзов.

С 2001 года являюсь депутатом городской Думы, возглавляю комиссию по социальной политике и трудовым отношениям. Для меня депутатство – это работа и огромная ответственность, ведь от принимаемых законов зависит жизнь москвичей, а решение конкретных проблем избирателей определяет их судьбу. Только за последние пять лет ко мне обратились свыше 17 тысяч человек, ни один из них не оставлен без внимания.

Являюсь победителем народного отбора кандидатов, на который был выдвинут общественными организациями: ветеранов, инвалидов, профсоюзов и молодёжи. Нас связывают годы совместной работы и разработка избирательной программы.

Дебаты кандидатов 28-го округа прошли на канале "Москва 24"

Ведущий: Все, спасибо, минута времени истекла. Спасибо вам за презентацию. И я напомню для наших слушателей, для слушателей, что сейчас вторая часть, время задавать вопросы. Все достаточно просто: кандидат номер 1 задает вопрос кандидату номер 2, второй – третьему, третий – четвертому, четвертый – пятому и пятый – первому. На то, чтобы задать вопрос, есть до 30 секунд времени и минута на то, чтобы на этот вопрос ответить.

Итак, начинаем согласно жеребьевке, точно так же Марина Мирошина задает свой вопрос Кириллу Карову. 30 секунд для вас пошли.

Марина Мирошина: Мне кажется, Кирилл, что сейчас в Мосгордуме недостаточно решаются вопросы молодежи, труда и занятости, досуга, других сфер молодежной проблематики. Что бы вы, как молодой человек, молодой политик, предложили бы?

Ведущий: Марина, спасибо за вопрос. Итак, что самый молодой кандидат может предложить для молодежи. Кирилл, минута на ответ.

Кирилл Каров: Спасибо большое, Марина, за вопрос. На сегодняшний день партия ЛДПР очень много делает для молодежи, просто очень много. Создаются физкультурно-оздоровительные центры, создаются центры для досуга, мы все делаем для нашего молодого поколения. Председателем нашей партии Владимиром Жириновским был создан Институт мировых цивилизаций, где на сегодняшний день мы ждем всех абитуриентов и принимаем всех, кто желает получить высокое профессиональное, квалифицированное образование. Институт мировых цивилизаций: мы вас ждем.

Наша партия сегодня тратит большие средства и очень много сил для нашей молодежи, поскольку, если не будет здоровой, нормальной, хорошей, воспитанной молодежи, мы не добьемся ничего, поскольку молодежь – это наше будущее. Поэтому за ЛДПР 14 сентября!

Ведущий: Кирилл, спасибо за ответ. Теперь ваш вопрос, вы задаете его Алексею Яблокову. 30 секунд на то, чтобы задать вопрос, у вас есть.

Кирилл Каров: Алексей, я наслышан о вашей работе по поводу охраны здоровья граждан, охраны здоровья москвичей, и мне бы хотелось узнать, исходя из чего, вы делаете такие выводы? Расскажите об этом. И что на сегодняшний день является самым важным в здоровье москвичей?

Ведущий: Спасибо за вопрос. Алексей, минута времени.

Алексей Яблоков: Вот книжечка, там все подробно описано. Одна из причин, почему я баллотируюсь по этому району и по Южному округу – Южный округ отвратительный по экологическому состоянию и одновременно по состоянию здоровья населения. Вот мои подсчеты, которые я сделал на основании официальных данных, их очень трудно найти, оказывается, что по суммарному рейтингу, если взять раковые заболевания, нераковые заболевания, все вместе, Южный округ занимает первое, худшее место в городе. Хуже других округов.

Я в Академии наук много занимался качеством окружающей среды и понял, что нельзя определять качество окружающей среды по тем официальным нормам, которые делаются, когда меряется только окись азота, только сероводород и так далее. Нужно комплексно. Комплексный такой метод разработан. Но, оказывается, еще более комплексный метод – это наше с вами здоровье.

Ведущий: Спасибо, Алексей. 30 секунд на ваш вопрос. Вы задаете его Владимиру Куимову. Время пошло.

Алексей Яблоков: Вопрос, пожалуй, по округу задам. Почему руководство округа, как вы думаете, и средства массовой информации молчат о том, что в Москворечье-Сабурово, Царицыно уровень болезней крови и системы кровообращения выше среднеокружного? Почему в Царицыно выше среднеокружного заболеваемость взрослых бронхиальной астмой? Бронхиальная астма – экология. В Москворечье-Сабурово наибольшая величина канцерогенного риска от загрязнения воздуха. Почему молчат об этом?

Ведущий: Алексей, спасибо. Владимир, у вас есть минута на ответ.

Владимир Куимов: Алексей Владимирович, спасибо за вопрос. Знаю вас как активного участника тех научно-практических конференций, которые по инициативе КПРФ с участием «Яблока» проводились и проводятся до сих пор в Москве с 2012 года. Даже подготовлен сборник статей, которые показывают, что в Москве действительно экологическая обстановка ухудшается с каждым годом. Очень многое является тайной. Я не смогу на ваш вопрос ответить, потому что не являюсь чиновником, который имеет информацию в данной сфере и по данному вопросу. Меня, как жителя Московречья-Сабурово, беспокоит и такой

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от 28-го округа

Вопрос, связанный тоже с экологией. Это касается радиационных захоронений по склону Москва-реки от Сабурово до Коломенского заповедника.

Ведущий: Владимир, спасибо, ваш ответ тут же перешел в вопрос. Но теперь есть время, чтобы задать вопрос Антонцеву, и 30 секунд для этого.

Владимир Куимов: Спасибо. Михаил Иванович, сегодня ровно неделя, как идут дебаты, и я, просматривая дебаты предыдущие, на той неделе, заметил, что ваши коллеги из Мосгордумы часто задают один и тот же вопрос кандидатам – что вы будете делать, когда вас изберут в Мосгордуму? Надеюсь, что этим вопросом они нас ставят в тупик. Что вы будете делать, если за вас не проголосует население и вас не изберут в городской парламент?

Ведущий: Что вы будете делать, Михаил, если вас не изберут? Минута времени на ответ.

Владимир Куимов: Чем займетесь?

Михаил Антонцев: Вы знаете, если меня не изберут депутатом Московской городской Думы, то я не очень расстроюсь. Дело в том, что у меня профессия – людям служить, есть свои друзья в профсоюзах. Я до сих пор явлюсь заместителем председателя Московской федерации профсоюзов. Да и та работа, и тот опыт, который накоплен за эти годы в системе социальной защиты, уверен, меня без работы не оставят. Но, безусловно, есть программа, которую нужно выполнять. Эта программа действительно направлена на то, чтобы сделать жизнь москвичей лучше и защитить тех, кто не может своим трудом зарабатывать достойные деньги. Так что я буду депутатом Московской городской Думы.

Ведущий: Тем не менее, если вы станете депутатом Московской городской Думы, что вы сделаете в первую очередь? Может, какой-то законопроект?

Михаил Антонцев: В первую очередь мы уже сейчас работаем над законом по социальному обслуживанию пожилых людей, инвалидов, ветеранов. Именно эта проблематика – малоимущих – является приоритетной для меня.

Ведущий: Спасибо. Я думаю, что ответ понятен. Времени, к сожалению, не осталось. Зато есть время на то, чтобы задать ваш вопрос. Михаил, вы задаете его Марине Мирошиной. 30 секунд, время пошло.

Михаил Антонцев: Марина, за последние годы довольно много полномочий передано с уровня городской Думы депутатам муниципальных собраний – это и контроль за работой ЖКХ, управляющих компаний; это и составление графика проведения капитального ремонта, благоустройства; отчеты полиции и так далее. Скажите, пожалуйста, почему, я прошел много вопросов, так много остается нерешенных вопросов, в частности, по благоустройству? Что для этого необходимо сделать еще?

Ведущий: Михаил, спасибо, время на вопрос кончилось. Надеюсь, что вопрос понятен. Марина, минута на ответ.

Марина Мирошина: Я с вами полностью согласна, к сожалению. Да, действительно, на муниципальный уровень передали полномочия, я очень рада этому. Но муниципальные депутаты сегодня – это люди загруженные, они в основном работают, работающие люди, и выполнять те поручения, которые в общем объеме они получают, они могут только ночью. Поэтому на общем фоне я, например, как депутат, который на сегодня являюсь полковником в отставке, могу, получается, сделать больше чем они. Поэтому я считаю, что число депутатов муниципального уровня, освобожденных должно быть больше.

Второе. Есть варианты привлечения общественности к этому вопросу. Я выходила в Мосгордуму с предложением ввести закон об общественном контроле. Введенный сейчас институт общественных советников на сегодня работает пока только на выборы, а он может работать реально в помощь депутатам. И тогда вся эта схема будет хорошо работать на благо всех жителей района и округа.

Ведущий: Спасибо, Марина. Сейчас финальная часть. У каждого из кандидатов есть по полторы минуты на финальное выступление точно так же, согласно жеребьевке, Марина Мирошина будет выступать первой. Ваши полторы минуты, обратите внимание, время пошло.

Марина Мирошина: Хорошо. Как муниципальный депутат я много делаю, но много делаю потому, что мне помогают активные жители, общественные организации, неравнодушные люди. Мы вместе делали парк, причем в формате 3D, проверяем ремонты подъездов и крыш, ставим скульптуры, организуем праздники, добиваемся ремонта поликлиник, открытия бассейна в ФОКе, отстаиваем наш Аршиновский парк и Царицынский рынок.

Став депутатом Мосгордумы, я буду добиваться открытия ясельных групп для молодых семей Москворечья-Сабурова, строительства поликлиники в Нагатинском затоне и нового здания отделения полиции в Царицыно, переходы через железнодорожные пути к нижним Царицынским прудам и многое другое. Обладая большим опытом, я смогу больше помогать людям и исполнительной власти, ведь я живу в этом округе, и для меня так же, как для всех жителей, это очень важно. И я надеюсь, что все те люди, что помогают мне в моей депутатской деятельности, поддержат меня на этих выборах, придут 14 сентября и проголосуют за меня.

Ведущий: Марина, эти темы, о которых говорили, вы откуда взяли? Это жители с вами делились наболевшим или это какое-то другое исследование?

Марина Мирошина: Вы знаете что, с жителями я сама вышла с инициативой – сделала сайт "Мы живем в Царицыно". Этот сайт был сделан, для того чтобы было больше общения депутатов муниципальных и жителей. У нас завязалась с жителями достаточно большая интернет-переписка. И у меня есть целые пласты жителей – и пенсионеры, которые мне помогают, это и молодое поколение, которое общается со мной в интернете.

Ведущий: Спасибо, Марина. Кирилл Каров получает свои полторы минуты на финальное выступление. Время пошло.

Кирилл Каров: Уважаемые москвичи, на этих дебатах мы услышали позицию левых, мы услышали позицию правых. Но кто же в самом центре? В самом центре – ЛДПР. ЛДПР – это мощнейшая парламентская партия. ЛДПР – это старейшая партия России. ЛДПР – это могущество и сила. Наш закаленный дух непобедим. ЛДПР: "Великая Россия, мы тебя никому не отдадим". Именно так и будет, уважаемые избиратели, уважаемые москвичи, после 14 сентября, когда мы войдём в Московский парламент. Также нам необходима, просто жизненно необходима ваша поддержка на этих выборах 14 сентября. Приходите, поддержите и проголосуйте за ЛДПР, и ЛДПР добьется порядка в вашей жизни.

Ведущий: Кирилл, вы говорили много о том, что ЛДПР делает для молодежи, но там в вопросе прозвучало еще одно – что делается для трудоустройства молодежи? Есть ли какие-то инициативы в этом плане?

Кирилл Каров: Конечно, инициативы есть. Трудоустройство, пожалуйста, мы всем рады. Приходите – Луков переулок, дом 9 – это Московское городское отделение ЛДПР. Мы рады всех вас видеть, приходите. Месте есть. Также поступайте в наш Институт мировых цивилизаций, он находится в 1-м Басманном переулке, дом 3. И, конечно же, за ЛДПР 14 сентября.

Ведущий: Кирилл, спасибо. Но пока в самом центре, так получилось, я стою. Алексей Яблоков выступаем третьим сегодня. Полторы минуты времени для вас.

Алексей Яблоков: "Яблоко" и депутат Яблоков, я иду от "Яблока". Целая большая развернутая программа. Я буду говорить об экологии. Есть все разделы, но я буду говорить. Надо убрать из бюджета города все расходы, обогащающие немногих за счет многих. Мраморные, гранитные вазы по 2 миллиона рублей, чтобы посадить деревья, мощение плиткой и так далее, и так далее, рулонные газоны – немеряно средств, миллиарды рублей тратятся бессмысленно в городе. Это надо прекращать.

Надо оптимизировать структуру городского правительства. Неправильно, что экологические проблемы связаны со многими департаментами, управление так не пойдет, мы видим, как это получается.

Нужно заставить правительство города открыть и сделать доступной медицинскую статистику. Нужно обязательно передать в собственность жителей многоквартирных домов придомовые территории с условием создания или сохранения древесных насаждений.

Надо утверждать планы градостроительные только после положительного заключения общественных публичных слушаний и муниципальных образований. Вот многое из этих вещей.

Ну, конечно, нужно заботится о братьях наших меньших – это тоже совершенно серьезная проблема города: жестокое обращение, догхантерство и так далее. С этим придется тоже бороться. Надо расширить перечень контролируемых веществ в атмосфере города.

Ведущий: Все, спасибо большое. Спасибо, полторы минуты истекли. Владимир Куимов получает свои полторы минуты для финального слова.

Владимир Куимов: Уважаемые избиратели, законодательство Москвы должно меняться и совершенствоваться в интересах москвичей, а не крупного бизнеса. Москва нуждается и в административной реформе, и в настоящей реформе местного самоуправления. За последние годы Москва превратилась в город для богатых, где заправляют всякого рода дельцы и связанные с ними коррумпированные чиновники. Наша Москва с вами должна быть не местом проживания и развлечения для богатых, а городом-тружеником, обеспечивающим достойную жизнь москвичам, всем москвичам, тогда это будет другой город – город для жизни, город для людей, город, в котором я хочу жить. Люди сегодня устали от ощущения того, что не в состоянии ничего изменить, но изменить можно. У нас с вами у каждого есть выбор. Думайте, решайте, делайте свой выбор. Приходите 14 сентября на выборы и проголосуйте за кандидата от КПРФ, вы не ошибетесь, а мы вас не подведем.

Ведущий: Владимир, а что такое "город для людей" в вашем понимании?

Владимир Куимов: Вот сегодня я сказал: город Москва, в основном, для богатых. Расслоение большинства москвичей различается в разы – 1 к 50.

Ведущий: Спасибо. Я так понимаю, чтобы Москва была городом не только для самых богатых, но и для простых.

Владимир Куимов: Для всех людей, простых, в том числе.

Ведущий: Спасибо. Полторы минуты на выступление истекли, ещё полторы минуты для Михаила Антонцева. Михаил, время пошло.

Михаил Антонцев: Уважаемые Московской городской Думы, безусловно, в случае избрания меня депутатом Московской городской Думы, я продолжу свою работу над социальным блоком городского законодательства. Это, прежде всего, законы, определяющие социальную защиту пожилых людей, инвалидов, ветеранов, поддержка многодетных семей, детей. Конечно же, это гарантии занятости и достойной оплаты труда работающих.

В ходе избирательной кампании я побывал в каждом дворе избирательного округа, провел 192 встречи, на которых ко мне обратились более двух тысяч жителей с конкретными вопросами, предложениями, наказами. Уже решено положительно более 360 из них. В частности, в Царицыно на улице Медиков, 12 закрыли магазин, где круглосуточно торговали спиртными напитками. В Москворечье-Сабурове решен вопрос установки светофора у школы 982 по улице Кантемировской.

Моя программа содержит конкретные обязательства по каждому из избирательных округов. Так, в Нагатинском затоне планируется решить окончательно вопрос по строительству поликлиники уже к 2015 году и организации движения автобусов по улице Речников. В этом, уверен, что мне помогут те, кто знает меня длительные годы.

Ведущий: Спасибо.

Михаил Антонцев: Голосуйте за "Единую Россию".

Ведущий: Спасибо, Михаил, ваше время истекло.

Михаил Антонцев: И…

Ведущий: Еще раз спасибо. Это были дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Мы увидимся с вами на телеканале "Москва 24" в 18:30.