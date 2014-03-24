Фото: ИТАР-ТАСС

По предложению общественных активистов и известных жителей в столице создана гражданская инициатива "Моя Москва". Цель движения - в условиях конкуренции отобрать лучших кандидатов на участие в выборах в Мосгордуму и лучшие идеи, расширить прямое участие жителей в управлении городом. "Моя Москва" создана для того, чтобы дать возможность всем желающим участвовать в выборах депутатов Мосгордумы представить свои программы и свое видение развития города.

О создании движения было заявлено на пресс-конференции 24 марта. Первым шагом представителей "Моей Москвы" станет проведение предварительного голосования в июне 2014 года в преддверии выборов в Мосгордуму.

"Меньше года назад мы с вами избрали мэра. В сентябре 2014 года нам предстоит продолжить обновление столичной власти – выбрать новых депутатов Московской городской думы. Гражданская инициатива "Моя Москва" предлагает уже сейчас принять активное участие в подготовке к этим выборам", - говорится в официальном обращении движения.

Впервые в истории столицы инициатива "Моя Москва" проведет предварительное голосование, которое станет "генеральной репетицией" будущих выборов в Мосгордуму. Процедура отбора депутатов в ходе этого голосования станет максимально открытой, прозрачной и будет иметь высокий уровень доверия со стороны москвичей. В голосовании смогут принять участие все жители столицы. По словам зампредседателя Госдумы Людмилы Швецовой, проведение праймериз поможет москвичам сделать осознанный выбор. "Мы готовы к диалогу со всеми, в том числе с различными общественными движениями - это поможет наладить связь с разными слоями населения. Конечно, нам интересно знать, какая инициативная группа выдвинула своего кандидата", - добавила Людмила Швецова.

Как распределятся мандаты в будущей Мосгордуме

Свою кандидатуру для участия в предварительном голосовании может представить любой желающий, независимо от политических взглядов и партийной принадлежности, в том числе активисты общественных объединений и представители различных политических сил. Обязательными для участия в предварительных выборах будут московская прописка и возраст от 21 года.

Общественники отметили, что проведение отборочного тура планируется финансировать не из бюджета, а из добровольных пожертвований жителей и организаций. По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Михаила Кузовлева, все желающие смогут профинансировать предварительные выборы через электронные платежные системы.

Как отметил директор московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, если эксперимент будет признан удачным, предварительные отборочные туры можно будет проводить перед каждыми выборами. Кроме того, такую практику смогут использовать и другие регионы.

Напомним, что выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре 2014 года в Единый день голосования. В этот раз выборы в столичный парламент пройдут полностью по одномандатным округам. Ранее предполагалось, что в следующем созыве думы 22 депутата будут избраны по одномандатным округам, 23 - по партийным спискам.

Поправки в Избирательный кодекс Москвы, согласно которым выборы в столичный парламент должны пройти полностью по одномандатным округам, внесла на рассмотрение Мосгордумы фракция "Единая Россия". По мнению законодателей, для депутата, избранного по одномандатному округу, приоритетом являются реальные потребности жителей, что позволяет обеспечить максимальный учет интересов жителей этой территории. При выборах по спискам такой возможности нет.