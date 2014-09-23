В Мосгордуме зарегистрировали объединение "Моя Москва" и фракцию "Родина"

Фото: m24.ru

В Мосгордуме зарегистрированы депутатское объединение "Моя Москва" и фракция "Родина", сообщается на сайте столичного парламента.

Так, в состав объединения вошли 10 депутатов-самовыдвиженцев:

Лариса Картавцева

Ярослав Кузьминов

Ренат Лайшев

Нина Минько

Алексей Мишин

Антон Молев

Ирина Назарова

Надежда Перфилова

Ольга Шарапова

Ольга Ярославская

По словам главы объединения Антона Молева, "№Моя Москва" будет заниматься социальными вопросами.

"Кроме того, мы будем координировать усилия в социальном блоке, в частности вокруг вопросов образования и медицины, - цитирует Молева "Интерфакс". - Это одна из важнейших задач, которую мы ставили перед собой, принимая решение о создании депутатского объединения".

Помимо этого, в столичной думе зарегистрирована и фракция "Родина", в которую вошел всего один депутат - Андрей Шибаев.

Напомним, ранее издание M24.ru сообщало, что в Мосгордуме шестого созыва на профессиональной основе будут работать только 18 депутатов из 45. На профессиональной основе будут работать главы 15 комиссий. Кроме них получать зарплату будут также два заместителя председателя думы и спикер.

Всего в МГД планируется создать 17 комиссий, однако главы двух комиссий будут работать на непрофессиональной основе. Кроме того, в новой Московской Думе будут преобразованы несколько комиссий.

Так, комиссия по законодательству объединится с комиссией по регламенту, правилам и процедурам и получит название "Комиссия по законодательству, регламенту, правилам и процедурам". Бюджетно-финансовая комиссия объединится с комиссией по экономической политике, науке и промышленности и будет называться "Комиссия по экономической политике и финансам".

Комиссия по государственной собственности и землепользованию объединится с комиссией по перспективному развитию и градостроительству и будет называться "Комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию".

Выборы в Мосгордуму прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. В столичный парламент на пять лет были избраны 45 кандидатов - по одному от каждого избирательного округа. Всего за депутатские кресла боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

Официальные итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав Мосгордумы VI созыва вошли 28 кандидатов от партии "Единая Россия", 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от КПРФ, а также по одному от "Родины" и ЛДПР.

Первое заседание городского парламента состоится 24 сентября.