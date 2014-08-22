Полная расшифровка дебатов кандидатов по 34-му округу ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты от 34-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" начались дебаты кандидатов в Мосгордуму от 34-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Георгий Огородников ("Яблоко"), Геннадий Животов (КПРФ), Александр Семенников ("Единая Россия"), Владимир Кочетков ("Справедливая Россия"), Антон Юриков (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку.

Избирательный округ № 34 Районы: Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Ясенево, часть района Зюзино, часть района Северное Бутово Кандидаты: Животов Геннадий Васильевич .

Родился в 1946 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Российский государственный гуманитарный университет". Занимает должность профессора учебного центра "Арт-дизайн" факультета истории искусств. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Кочетков Владимир Валерьевич .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Академия гражданской защиты МЧС России". Занимает должность старшего преподавателя кафедры государственного и муниципального управления гуманитарного факультета. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Огородников Георгий Борисович .

Родился в 1963 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Семенников Александр Григорьевич .

Родился в 1964 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Юриков Антон Вадимович .

Родился в 1979 году, живет в Москве. Работает в ООО "Ваш чартер". Занимает должность менеджера основного подразделения. Выдвинут московским отделением партии Либерально-демократическая партия России.



Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать выборы максимально открытыми. Участие в дебатах добровольное.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев. Мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 34-му избирательному округу, который включает в себя районы Ясенево, часть района Зюзино и часть Северного Бутова. А прямо сейчас позвольте мне представить наших кандидатов.

Кандидат под номером 1 – Георгий Огородников. Здравствуйте, уважаемый кандидат.

Георгий Огородников: Доброе утро.

Ведущий: Кандидат под номером 2 – Геннадий Животов. Здравствуйте.

Геннадий Животов: Добрый день.

Ведущий: Кандидат под номером 3 – Александр Семенников. Здравствуйте, Александр.

Александр Семенников: Здравствуйте.

Ведущий: Кандидат под номером 4 – Владимир Кочетков. Владимир, приветствую вас.

Владимир Кочетков: Доброе утро, москвичи.

Ведущий: И кандидат под номером 5 – Антон Юриков.

Антон Юриков: Здравствуйте, москвичи.

Ведущий: Уважаемые кандидаты, сейчас каждый из вас может коротко представить свою программу, с которой вы идете в Мосгордуму. У вас на это есть ровно одна минута. Есть специальные счетчики, вы начинаете свою речь, как только начинают тикать секунды. Выходить за рамки отведенного вам времени нельзя. Я буду вас прерывать.

Начинаем по порядку, по жеребьевке. Георгий Огородников – ваша минута.

Георгий Огородников: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Я рад приветствовать вас сегодня, этим утром. Меня зовут Георгий Огородников, я – депутат Москвы, муниципальный депутат Москвы, живу в Юго-Западном округе города Москвы, знаю болевые точки районов, которые входят в мой избирательный округ (это районы Ясенево, Зюзино, Северное Бутово). Я профессионально разбираюсь в вопросах государственного управления.

Я иду на выборы в команде "Яблока", я иду на выборы с тезисами "Яблока", которые вы видите перед собой, я предлагаю конкретный план действий. Я – сторонник сильного демократического государства. Я – сторонник сильной Московской городской Думы, где есть фракция "Яблоко".

Сегодня я хотел бы поздравить всех москвичей с праздником: сегодня День государственного флага. И как человек государства, я считаю, что все мы должны прийти на выборы…

Ведущий: Спасибо, Георгий.

Георгий Огородников: Пожалуйста.

Ведущий: Ваша минута истекла. Далее слово предоставляется Геннадию Животову. Геннадий, ваша минута – обращайтесь к избирателям.

Геннадий Животов: Дорогие москвичи, меня зовут Геннадий Животов, я, так сказать, в команде КПРФ, с коей дружу всю свою сознательную жизнь. Я, так сказать, живу в Орехове-Борисове – это район, примерно очень схожий с тем округом, в котором я хочу быть избран депутатом.

Дело в том, что я живу в таком же доме по Каширскому шоссе, с 70-х годов, который похож на дома, которые в Зюзине, Ясеневе и Северном Бутове, у меня прекрасная квартира, я ее очень люблю, но не знаю, повезло ли моему округу, что там нет большой трассы, как Каширское шоссе. Сейчас современная администрация города Москвы лихорадочно делает всякие дорожки, делает так называемый евроремонт…

Ведущий: Спасибо, Геннадий. На этом вам придется закончить свое выступление. Далее у нас Александр Семенников, пожалуйста, ваша минута.

Александр Семенников: Уважаемые москвичи, заканчивается лето. Я хотел бы вспомнить строки Арсения Тарковского, поэта-философа: "Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало". "Это мало" – это извечная тяга русского человека к совершенству, достижению новых высот. И лозунг моей предвыборной кампании "Сделать больше".

Я считаю, что сделать больше может каждый из нас. Вы можете уделить больше внимания собственному развитию, уделить внимание детям, родителям, в конце концов, улыбнуться просто соседу. Известно, что соседа любить тяжелее, чем все человечество, но это надо: это наш город, в котором мы живем. А мы как люди, идущие во власть, должны вас обеспечить тем, чтобы, распахнув окно, вы почувствовали свежий воздух, чтобы, выйдя во двор, вы получили комфортную детскую площадку, чтобы, сев в общественный транспорт, без помех и без потерь времени добрались до работы или…

Ведущий: Спасибо, Александр, ваши избиратели вас услышали. Далее у нас Владимир Кочетков. Ваша минута.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от округа № 34

Владимир Кочетков: Дорогие москвичи, я, Владимир Кочетков, считаю, что система московской власти, выстроенная "Единой Россией", неэффективна и нечестна. Она неэффективна, потому что, тратя миллиарды рублей на решение городских проблем, она так и не смогла выполнить свои обещания: остановить рост цен ЖКХ, победить пробки, прекратить нелегальную миграцию, обеспечить нам качественную медицину и образование. В городе по-прежнему продолжается точечная застройка, гибнут памятники культуры, под угрозой Битцевский парк. Власть не честна, потому что все решения о развитии нашего города она принимает без нашего участия, а огромный потенциал нашего города работает в интересах чиновников и олигархов, а не всех нас. Москва должна стать честным городом. Я убежден, что пришло время вернуть Москву москвичам.

Ведущий: Спасибо, Владимир. Вы уложились. Далее Антон Юриков, ваша минута, ваши избиратели вас слушают.

Антон Юриков: Добрый день, уважаемые избиратели. Антон Юриков, кандидат от партии ЛДПР. Опыт предыдущих дебатов показал, что не у всех кандидатов окончательно сверстана программа. Они не живут в округе, поэтому не знают всех вопросов и до сих пор ждут их от вас. Со мной – совсем другое. Программа "Битва за Москву" – она готова, она соткана целиком из ваших просьб, пожеланий и жалоб.

Что такое "Битва за Москву"? Это битва за москвичей, битва за чистый воздух, битва за Битцевский лесопарк, битва за проблемы малообеспеченных семей, битва за маломобильное население. Соответственно, я и со мной вместе мощная партия ЛДПР готовы биться только вместе с вами и сделать наш район, наш город еще лучше, еще привлекательней, еще краше. Ваш кандидат Антон Юриков.

Ведущий: Спасибо, Антон. Спасибо, уважаемые кандидаты, за вашу мини-презентацию. Мы переходим ко второй части наших сегодняшних дебатов. Прямо сейчас у каждого из вас будет возможность задать вопрос вашему оппоненту. Причем мы это делать будем согласно жеребьевке. На вопрос отводится 30 секунд, на ответ – одна минута. Кандидат под номером 1 будет задавать вопросы кандидату под номером 2 и так далее. Потом уже кандидат под номером 5 сможет задать вопрос кандидату под номером 1.

Итак, начинаем. Георгий Огородников, вы задаете вопрос Геннадию Животову. Пожалуйста, 30 секунд ваши.

Георгий Огородников: Уважаемый Геннадий Васильевич, я знаю, что ваша партия имеет позицию в отношении трудовой миграции. Известно, что район Ясенево – это болевая точка, это спальный район, где сосредотачиваются мигранты. Каким образом вы видите? Например, партия "Яблоко" считает, что в Москве не должны регистрироваться и браться на работу в бюджетные организации мигранты. Что думает ваша партия?

Ведущий: Спасибо.

Геннадий Животов: Моя партия считает, что мигранты должны иметь лицензию на трудовые… Моя партия всегда выступает за полную легализацию всех трудовых ресурсов, которые к нам приезжают из Средней Азии. Я, живя на "Домодедовской", я преподаю 40 лет, я каждый раз вижу гигантские толпы, которые, как мне кажется, совершенно неучтенные, они вливаются в безбрежный наш город. Моя партия имеет очень четкое представление о том, как дальше действовать в этом вопросе. Я думаю, что мы в этом с вами солидарны.

Ведущий: У вас еще осталось время, надеюсь, ваш ответ удовлетворил вашего оппонента. Прямо сейчас у вас есть 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Александру Семенникову. Пожалуйста, задавайте.

Геннадий Животов: Александр Григорьевич, у вас хорошее имя, кстати говоря. Александр – это Александр Суворов и так далее. Вы – офицер, вы уже давно в Думе. И вот я, читая ваш листок, обратил внимание, что вы говорите, что на этом этапе вы усилите, будем так говорить, представительную свою часть и функцию – то есть там законодательная и представительная – народа, который вы представляете. Вы не считаете, что вы должны быть частью народа?

Ведущий: Спасибо.

Геннадий Животов: Отказаться от спецмашины, от спецполиклиники?

Ведущий: Спасибо, спасибо. Вы должны быть частью народа – последние были слова. Отвечайте, пожалуйста, Александр.

Александр Семенников: Безусловно, это вопрос такой риторический – для спора. Частью народа я и являюсь.

Ведущий: Вы не мне отвечайте, господину Животову.

Александр Семенников: Я есть часть народа. Говоря о том, что я считаю, что есть определенный перекос в сторону исполнительной власти, полномочия которой сконцентрированы в руках этой самой исполнительной власти, а депутат – представлять власть законодательную, власть представительную, должен аккумулировать вокруг себя всех активных людей в районе, формировать позицию, доносить эту позицию до сильных мира сего, причем доносить аргументированно, имея какие-то конкретные предложения по разрешению той или иной ситуации. То есть не просто рвать на груди рубашку и кричать. Депутат – это профессионал, который в состоянии сформулировать проблему и предложить пути ее решения.

Что касается спецполиклиники, то ее не существует. Автомобиль, да, есть, но это не такое великое благо по сегодняшним временам.

Дебаты кандидатов 34-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Ведущий: Спасибо, Александр, за ваш ответ. Теперь ваши 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Владимиру Кочеткову. Сформулируйте его.

Александр Семенников: Владимир, я изучил вашу предвыборную программу и некий такой отчет, что вы сделали в округе очень много полезных дел. В том числе вы пишете о том, что установили турник во дворе. Это здорово, это хорошо для жителей, у них появилась возможность на турнике подтягиваться. Помню, когда я был пионером, мы тоже устанавливали турник во дворе, но ставили еще скворечник. Не хотите ли вы в будущем установить скворечники и опилки для синичек?

Ведущий: Установить скворечники не хотите?

Владимир Кочетков: С удовольствием установлю скворечники, но я считаю, что сделать в нашем округе нужно и можно сделать больше. И скворечники, безусловно, это важно, с удовольствием с Александром Григорьевичем выйдем вместе и это сделаем. Но самые главные проблемы, которые…

Александр Семенников: Я буду заниматься более серьезными вещами, скворечники для вас.

Владимир Кочетков: Хорошо, понятно.

Ведущий: Не хочет он скворечники ставить.

Владимир Кочетков: Ну что ж, не хочет – не хочет. Самая главная проблема, которая беспокоит жителей округа, – это то, что наш округ становится транзитной зоной. Готовится страшное дело – собираются построить транспортно-пересадочный узел у метро "Новоясеневская", строительство которого потребует в том числе и вырубку несчастного Битцевского парка. Я планирую сосредоточиться прежде всего на этом вопросе, а также других, которые мне дают в своих наказах избиратели.

Ведущий: Спасибо. Владимир, теперь вы задаете свой вопрос Антону Юрикову. Пожалуйста. 30 секунд у вас.

Владимир Кочетков: С удовольствием. Антон, ваш лидер, Владимир Вольфович, один из патриархов российской политики, недавно заявил, по-моему, на совещании в Крыму, что пора заканчивать фарс с выборами. Если это позиция руководства, зачем вы участвуете в этом фарсе?

Антон Юриков: Спасибо, отличный вопрос. Да, действительно, Владимир Вольфович так говорил, и наша партия больше 25 лет об этом говорит. Сейчас, насколько вы знаете, из 35 действующих депутатов Московской городской Думы 32 – от партии власти и трое – от партии коммунистов.

Владимир Кочетков: Всем остальным скворечниками рекомендуют заниматься.

Антон Юриков: Вот видите, только для того чтобы это опровергнуть, ЛДПР в этом году выдвинула кандидатов по всем 45 округам. Это беспрецедентная акция, и мы надеемся, что этот состав Думы, новые 45 кандидатов, из них большая часть будет не от партии власти, а от других партий, включая ЛДПР. И она сможет работать более эффективно по новой многопартийной системе, потому что вы сами смотрите новости – одна партия, одна система не работает.

Владимир Кочетков: Спасибо, хороший ответ.

Ведущий: Надеюсь, ответ вас удовлетворил, да, ЛДПР действительно выдвинула практически по всем избирательным округам. Антон, теперь ваш вопрос Георгию Огородникову.

Антон Юриков: Георгий, скажите, пожалуйста, вопрос в следующем. Из пяти кандидатов двое уже действующие депутаты. Отчитались ли вы перед избирателями до начала предвыборной кампании за ту пятилетку, которую вы отработали? За те средства, которые были на вас потрачены, выполнили ли вы обещания? Насколько я знаю, такой встречи не было, не собирали вы избирателей.

Ведущий: Спасибо.

Георгий Огородников: Антон, я могу сказать, что я один из немногих муниципальных депутатов города Москвы, который не принимает поощрительные материальные вознаграждения московского правительства. Я возвращаю эти материальные поощрения обратно в бюджет города Москвы. Мне кажется, что некорректно сравнивать статус муниципального депутата и статус депутата Московской городской думы. Моя позиция такова, что Мосгордума, как и московское самоуправление, – это профессиональные органы, в которых должны быть профессионалы. Это не клуб артистов, не клуб тележурналистов, это не клуб врачей. Для этого есть властные структуры, институты власти, которые отвечают за порученные им государственные или муниципальные дела. Я сторонник муниципальной реформы, я сторонник того, чтобы на земле, в районе было муниципальное самоуправление жителей.

Ведущий: Спасибо, Георгий. Спасибо вам, уважаемые кандидаты за ваши вопросы и за ваши ответы. Надеюсь, они вас всех удовлетворили. Прямо сейчас у каждого из вас будет 1,5 минуты на то, чтобы резюмировать ваше сегодняшнее выступление. Напоминаю, что это дебаты кандидатов по 34-му избирательному округу. Начнем мы опять же по порядку, который определила жеребьевка. Георгий Огородников, ваши полторы минуты.

Георгий Огородников: Дорогие москвичи, уважаемые избиратели, в этом году исполняется 150 лет с момента принятия положения об учреждении земских соборов и уездных управ. Это случилось в 1864 году. Император России Александр II подписал это положение. Многие специалисты считают, что с этого момента начинается история российского самоуправления. Для Москвы реформа самоуправления – это очень актуальная тема. Если вы отдадите голос за меня, я ставлю целью моей работы в Мосгордуме предоставление наиболее широких прав местному самоуправлению – это прямые выборы муниципальных округов, глав муниципальных округов. Это выборы контрольных органов. В этом заключается один из тезисов программы партии "Яблоко". Я уверен, что в столице живут грамотные и разбирающиеся люди. Мне кажется, мы достойны лучших депутатов в новой сильной Московской городской профессиональной думе. Вы можете изменить жизнь к лучшему. Проголосуйте за меня, представителя партии "Яблоко", за команду "Яблоко", спасибо.

Ведущий: Спасибо, Георгий. Вы уложились в ваше время. Далее слово предоставляется Геннадию Животову. Геннадий, пожалуйста, ваши 1,5 минуты.

Геннадий Животов: Дорогие москвичи, у меня есть такая мечта: вернуть свое счастливое детство, естественно, на новом этапе. Когда я родился в 1946 году, мы все дети Победы, отцы пришли с фронта и мы все, по-моему, получили великолепное детство. От моего дома было примерно 200 метров до школы. В школе много занимались спортом, и все было бесплатно. Бегали, прыгали. Маленькие, большие, худые, тоненькие и так далее. Из этого вырастала совершенно блистательная плеяда замечательных спортсменов. Вы, наверно, их и не помните. А сейчас мы рады какому-то жалкому четвертому месту на чемпионате Европы. Примерно в 200 метрах был Дом пионеров, где я занимался изобразительным искусством. Я заслуженный художник. 40 лет преподаю, то есть знаю проблемы молодежи, образования. И убежден, что, допустим, Александр Сергеевич Пушкин сейчас бы не получил хорошего балла по ЕГЭ. Он бы, наверное, не прошел бы в высшее учебное заведение. Так вот, я хочу вернуть эту мечту в какой-то степени на новом этапе в то место, где мы избираемся.

Ведущий: Спасибо, Геннадий. Пушкин и тогда плохо учился. Прямо сейчас слово предоставляется Александру Семенникову. Ваши 1,5 минуты, Александр. Обращайтесь к избирателям.

Александр Семенников: Уважаемые друзья, лето заканчивается, это действительно период грусти, но не все так плохо. Пусть мы заняли четвертое место на чемпионате Европы по легкой атлетике, но первое место на Олимпийских играх в Сочи. И многие иностранцы принимают российское гражданство, чтобы иметь возможность выступать за команду России. Что касается Москвы, то если бы Москва была страной, она была бы чемпионом мира по количеству олимпийских чемпионов, проживающих в ней. То есть Москва в одиночку способна выиграть любые Олимпийские игры. Огромные возможности для творчества – это я как художник художнику. У нас на территории находится Академия акварели Андрияки. Я недавно там был. Я был просто поражен: взрослые люди в ночное время занимаются, берут уроки, рисуют. Возможности замечательные. Великолепная школа искусств в районе Ясенево, где стоит орган. Таких органов в городе всего два, и там играют дети, обучаются этому во много потерянному искусству. Поэтому это замечательный город. Одна девушка, словенка, она работала здесь, говорила мне, обращалась за помощью в Московскую городскую Думу: "Москва – это удивительный город, когда я приезжаю сюда, у меня вырастают крылья, мне хочется творить, у меня такой поток энергии, которого я не чувствую, находясь в Европе". Это действительно так, нам всем повезло, что мы живем в этом замечательном городе. И всем нам надо сделать больше для того, чтобы этот город стал комфортным для жизни.

Ведущий: Спасибо, Александр. Какой-то романтический, сентиментальный характер приобретают наши финальные выступления. Владимир, продолжим. Ваше финальное выступление.

Владимир Кочетков: Дорогие москвичи, прежде всего хочу вас поздравить с Днем российского флага. Это символ свободной и демократической России. 14 сентября у вас будет шанс обновить состав Московской городской думы. Депутаты от "Единой России", которые по много лет сидят на своих местах и вспоминают о вас только перед очередными выборами, больше вам не нужны. Вам нужен свой представитель во власти, который живет такой же жизнью, как и вы, знает ваши реальные проблемы, не связан с московскими чиновниками или олигархами. И таким представителем в вашей московской власти могу стать я, поскольку вы меня уже знаете как юриста и общественного деятеля. Ведь вместе с вами мы издаем газету "Честный город", создаем советы жильцов многоквартирных домов, выявляем нелегальных мигрантов, боремся за сохранение усадьбы Ясенево и Битцевского парка, требуем строительства новой больницы в Бутове, бьемся за капитальный ремонт домов в Зюзине. Я иду на выборы, чтобы сделать честную и комфортную жизнь в каждом дворе, доме и во всей Москве в целом. Я иду на выборы, чтобы победили вы.

Ведущий: Спасибо, Владимир. Ваши 1,5 минуты практически истекли. Слово Антону Юрикову. Теперь уже ваши 1,5 минуты на то, чтобы обратиться к избирателям. Пожалуйста.

Антон Юриков: Дорогие москвичи, уважаемые избиратели, как показали дебаты, действующие депутаты могут нанять вместо себя 150 волонтеров, чтобы они, а не он, ходили к вам по домам и узнавали ваши вопросы, проблемы, все ситуации, которые вас волнуют. Со мной все совсем по-другому. Я тот, кто стоит с вами в очереди в сберкассе, кто раздает листовки у метро, кто вместе с вами находится в поликлинике. Приходите 14 сентября на выборы и сделайте правильный выбор. Проголосуйте за меня, за кандидата от ЛДПР Юрикова Антона. И мы вместе сможем сделать именно наш округ Ясенево, Северное Бутово, Зюзино намного лучше. Очистить Битцевский парк, улучшить инфраструктуру района, избавиться от трудовых мигрантов – это сможем сделать мы с вами. Хочу вас поздравить с Днем российского флага и еще раз пригласить на митинг, который в эти минуты начался на Новопушкинской площади. Присоединяйтесь к мощной партии ЛДПР, голосуйте за Антона Юрикова и сделайте правильный выбор. Спасибо вам.

Ведущий: Спасибо, Антон Юриков. Уважаемые кандидаты все время жалуются на то, что вам мало времени отводится, а свое время не выбираете. Тем не менее это были дебаты кандидатов на пост депутатов в Московскую городскую Думу. Следующие дебаты состоятся уже в понедельник 25 августа. В 10.00 мы с вами увидимся, не пропустите. Всего доброго. Спасибо вам.