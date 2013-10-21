Общественная палата одобрила проект бюджета Москвы до 2016 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Общественная палата (ОП) после независимой экспертизы ободрила проект бюджета Москвы на 2014 и плановый период 2015-2016 годов.

При этом ОП предлагает увеличить бюджет на развитие малого и среднего бизнеса в 2014 году с 6 до 8,8 миллиардов рублей, сообщил представитель палаты Валерий Кузовлев.

"В части департамента науки, промышленной политики и предпринимательства, по разделу стимулирования экономической активности в 2014 году предлагается увеличить бюджет до 8,8 миллиардов рублей, в 2015 - 2016 годах - с 6,6 до 8,9 миллиардов рублей", - заявил он на заседании Мосгордумы в понедельник.

Напомним, ранее Мосгордума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект бюджета столицы на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

Глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова отметила, что московское правительство планирует в 2014-2016 годы последовательно сокращать дефицит и увеличивать доходы бюджета.