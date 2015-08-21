Установку памятника князю Владимиру могут перенести на 2016 год

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Сроки установки памятника князю Владимиру в столице могут сдвинуться на 2016 год. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

"Давайте подождем решения московских властей. Тогда будет понятно, успеваем мы установить памятник 4 ноября 2015 года или нет. Мы не исключаем возможности установки памятника в 2016 году", – цитирует Кононова Агентство "Москва".

Срок установки памятника меняется уже второй раз: изначально планировалось установить монумент 15 июля.

Утром в пятницу РВИО отправило в Мосгордуму предложение установить памятник князю Владимиру на Боровицкой площади у стен Московского Кремля. Председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичного парламента Евгений Герасимов сообщил "Интерфаксу", что этот вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии по монументальному искусству 11 сентября.

Отметим, что большинство участников интернет-опроса, запущенного Российским военно-историческим обществом (РВИО), проголосовали за установку памятника князю Владимиру на Боровицкой площади (62 процента). На втором месте оказалась Лубянская площадь, за которую голоса отдал 31 процент опрошенных.

Меньше всего людей считают, что монумент нужно разместить в парке "Зарядье" – всего 6 процентов (6,8 тысячи человек). За Боровицкую площадь проголосовали 70,6 тысячи респондентов, а за Лубянскую – 35,6 тысячи. Всего в голосовании приняли участие 113 тысяч человек.

Аналогичный опрос проводился на портале "Активный гражданин". Участникам голосования были также предложены на выбор три площадки для размещения монумента: набережная у будущего парка "Зарядье", Боровицкая и Лубянская площади.

В голосовании приняли участие 234,5 тысячи жителей столицы. За Боровицкую площадь проголосовали 34,7 процента из них. Еще 32,1 процента высказались за размещение памятника на Лубянской площади, а 16,9 процента выбрали площадку на набережной у парка "Зарядье".

Кроме того, 8,4 процента участников опроса посчитали, что решение о месте установки памятника должны принимать специалисты. Еще 7,8 процента затруднились с ответом.

"Москва в цифрах": Где быть памятнику

Первоначально памятник князю Владимиру планировали установить на Воробьевых горах к Дню народного единства 4 ноября. В этом году исполняется 1000 лет со смерти правителя, крестившего Русь в 988 году.

Мосгордума одобрила вариант Воробьевых гор, однако у него оказалось много противников. В интернете собирали подписи против размещения там монумента: многим казалось, что он может испортить вид на смотровую площадку и главное здание МГУ. Специалисты говорили о том, что существует риск возникновения оползней на склонах.

После этого представители Российского военно-исторического общества (РВИО) обратилось к депутатам Мосгордумы с предложением рассмотреть другое место для установки памятника. В ходе работы архитекторов, геодезистов, скульпторов и историков для голосования выбрали три места: парк Зарядье, Боровицкая или Лубянская площади.

Первоначально в интернет-голосовании, которое запустило РВИО, лидировала Лубянская площадь, но исполнительный директор общества Владислав Кононов заявил, что при рассмотрении предварительных результатов голосования были выявлены "накрутки" в пользу Лубянки. Он подчеркнул, что голоса, которые были "накручены", не станут учитываться при подведении итогов голосования.

Автором проекта 25-метрового монумента стал народный художник России Салават Щербаков. Он считает Боровицкую площадь подходящим местом для установки памятника.