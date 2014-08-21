Мосгоризбирком поддержал инициативу общественников по контролю за выборами

Фото: M24.ru

Мосгоризбирком на заседании в четверг утвердил комплекс мер, позволяющих устранить спорные места в организации голосования вне избирательных участков. Таким образом была поддержана инициатива Общественной палаты и представителей всех политических партий об ужесточении контроля за проведением голосования на дому во время выборов в Мосгордуму.

"Предлагается публиковать данные о количестве поступивших заявлений от желающий голосовать дома на сайте Мосгоризбиркома, а также установить график выезда групп для проведения голосования вне избирательных участков. Желающий последить за тем, как пройдет голосованием на дому, может внести свою фамилию в график и принять участие", - цитирует секретаря Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова Агентство "Москва".

Предварительно члены участковых и территориальных избирательных комиссий пройдут обучение по вопросам проведения голосования вне избиркомов. Кроме того, МГИК будет публиковать все претензии и жалобы на организацию процесса голосования на дому.

Также Мосгоризбирком направит разъяснения о порядке голосования на избирательных участках в больницах и СИЗО в день выборов в Мосгордуму.

"Мы направим в адрес руководителей департамента здравоохранения столицы, Минздрава России и Федеральной службы исполнения наказаний обращение с разъяснением требования избирательного законодательства", - отметил Ермолов.

Это будет сделано для того, чтобы учреждения смогли предоставить информацию о том, как желающие стать наблюдателем смогут попасть на территорию избирательного участка.

Количество избирателей, включенных в реестр для голосования на дому, и списки избирателей на закрытых избирательных участках также будут размещены на сайте МГИК 13 сентября. Это позволит наблюдателям сравнить итоговые цифры проголосовавших.

"Будет создан реестр с указанием не только избирателей, но и тех, кто передает заявление о надомном голосовании в УИК", - отметил заместитель председателя МГИК Юрий Ермолов.

Добавим, что ящики для голосования вне избирательных участков впервые будут прозрачными. По словам Ермолова, перевозить их будут в салоне автомобиля, а не в багажнике, чтобы обеспечить визуальный контроль со стороны наблюдателей.

Ранее M24.ru сообщало, что транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 7 тысяч видеокамер.

На данный момент на избирательных участках установили более 80 процентов камер видеонаблюдения. Бригады монтажников работают практически в круглосуточном режиме. Установку и тестирование камер планируется полностью завершить к 1 сентября.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.