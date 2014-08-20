Полная расшифровка дебатов кандидатов от 23-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 23 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 23-го избирательного округа. В них приняли участие Владимир Платонов ("Единая Россия"), Елена Гуличева (КПРФ), Юрий Новиков (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Избирательный округ № 33 Районы: Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кузьминки, часть района Люблино, часть Рязанского района Кандидаты: Гуличева Елена Петровна .

Родилась в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения города Москвы. Занимает должность специалиста гражданской обороны. Выдвинута московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Новиков Юрий Николаевич .

Родился в 1976 году, живет в Москве. Работает в ООО "Союзлифтмонтаж "Лифт". Занимает должность монтажника электрических подъемников. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Платонов Владимир Михайлович .

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата, председателя. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Прочик Евгений Евгеньевич .

Родился в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Мобильное выставочное оборудование". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Шишкин Сергей Владимирович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "Институт специальных технологий" Российской академии наук. Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".



Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" – дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования – 14 сентября, а эфирное время предоставлено по инициативе столичных властей, чтобы сделать эти выборы максимально открытыми и прозрачными. Участие в дебатах добровольное. И также хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться сегодня на радиостанции "Москва FM" немного позже – в 22.30. Перед началом эфира уже состоялась жеребьевка, которая и определила порядок размещения кандидатов в нашей студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Елена Силуянова. И мы начинаем.

Итак, в эти минуты в нашей студии кандидаты в депутаты по 23-му избирательному округу города Москвы, он включает в себя районы Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района Москвы. Представляю кандидатов, опять же, в порядке очередности, которая была сделана в результате жеребьевки. Итак, кандидат под номером 1 – Владимир Платонов. Здравствуйте.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 23-го округа

Владимир Платонов: Здравствуйте.

Ведущая: Кандидат под номером 2 – Елена Гуличева. Приветствую вас.

Елена Гуличева: Добрый день.

Ведущая: И кандидат под номером 3 – Юрий Новиков. Здравствуйте, спасибо, что пришли.

Юрий Новиков: Здравствуйте.

Ведущая: Как я уже сказала, два кандидата от участия в дебатах отказались. Это дело добровольное. Ну а сейчас мы начинаем. У каждого из вас, господа, будет возможность рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Московскую городскую Думу. И у вас две минуты эфирного времени, на равных условиях каждому кандидату оно предоставлено. Владимир Платонов, начинаем с вас.

Владимир Платонов: Спасибо. Я – Владимир Платонов, родился в Москве в 1954 году. Все далее традиционно: детский сад, школа, по окончании школы я поступил на вечерний факультет МАТИ (Московский авиационно-технологический институт имени Циолковского) и работал на заводе Хруничева. Через три года я пошел служить в армию, отслужил два года срочной службы. Далее поступил в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, закончил университет, взял свободное распределение и проработал восемь лет в органах прокуратуры. После я, с 1991 года, вольный юрист, занимался защитой граждан, с 1993 года являюсь депутатом Московской городской Думы, председателем Московской городской Думы. Наверное, это самая сменяемая должность всегда была, выборы каждые полгода были. Член Совета Федерации на основании действующего законодательства, зампред Совета Федерации. Хочу сказать, что за последние 20 лет Московская городская Дума и городские власти сделали очень многое, но есть над чем еще работать. Это, конечно, совершенствование системы ЖКХ (много замечаний, много нареканий); это вопросы здравоохранения (много изменений, много положительного, но есть отдельные замечания, которые раздражают совершенно обоснованно граждан); вопросы транспорта (никогда столько не строилось, не развивался транспорт в Москве общественный, но, опять же, есть, над чем работать). Миграционная политика: в первую очередь, конечно, нужно добиваться, чтобы федеральный законодатель нам позволил самим – сначала рабочие места москвичам, потом всем остальным. Ну и чтобы, как с каждым днем хорошеет наша Москва, точно так же хорошели конкретные районы, конкретные дворы. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Вступительное слово кандидата под номером 1, согласно нашей жеребьевке, Владимира Платонова. Мы продолжаем. Теперь две минуты эфирного времени есть у Елены Гуличевой. Мы вас слушаем.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 23 округа

Елена Гуличева: Несмотря на лимит времени, я хотела бы прежде всего принести соболезнования той семье, которая сегодня потеряла ребенка на спортивной площадке. Это не только для них горе, это горе всегда – потерять ребенка. Я сегодня здесь не представляю партию, которую народная молва окрестила партией жуликов и воров. Меня кандидатом в депутаты по округу, куда входят районы Люблино, Кузьминки, Рязанский, выдвинула городская конференция Московского городского комитета КПРФ – партия, которая всегда защищала человека труда.

Я – русская, родилась в семье профессионального военного, участника и инвалида Великой Отечественной войны. Образование высшее, кандидат экономических наук. Долгое время работала в академическом институте. Затем работала в научно-исследовательских институтах, связанных с обороной страны. У меня есть дочь, аспирантка. Четыре раза подряд с 2000 года жители Люблина избирали меня депутатом Совета депутатов муниципального округа Люблино. Я надеюсь, что я оправдываю их доверие. За 14 лет депутатской работы проблемы округа знаю досконально. Что касается программы, с которой я иду в Московскую городскую Думу, то она раздается на пикетах в моем избирательном округе. Увидите красную палатку – подойдите. Вы найдете эту программу в своих почтовых ящиках.

Вместе с тем у нас есть определенные специфические проблемы в округе. Это прежде всего оптовые рынки "Москва", "Садовод". Миграционные проблемы. В связи с этими же рынками, у нас в Москве каждый пятый житель Москвы – это мигрант, а у нас, наверное, каждый второй, особенно в районе Люблино. Как сказал Владимир Михайлович, транспортная проблема, здравоохранение, экология. Юго-Восточный округ – один из самых грязных округов в Москве. Все эти вопросы необходимо решать в рамках полномочий депутата Московской городской Думы.

Ведущая: Благодарю вас, Елена, ваше эфирное время истекло. Итак, 23-й избирательный округ – Кузьминки, часть района Люблино и Рязанского района. Вы смотрите предвыборные дебаты в прямом эфире телеканала "Москва 24".

У нас есть действующий депутат и председатель городской Думы, действующий муниципальный депутат. Послушаем кандидата под номером 3, это Юрий Новиков. У вас две минуты эфирного времени, чтобы рассказать о себе, пожалуйста.

Юрий Новиков: Спасибо. Здравствуйте, дорогие избиратели. Я выдвинут Либерально-демократической партией России кандидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва. Немного о себе. 1976 года рождения, окончил московскую среднюю школу, в 1991 году окончил Московский автомобилестроительный политех, в 2011-м – Институт мировых цивилизаций, по специальности юрист. С 1995-го по 1997 год проходил службу на Северном флоте.

Затем приступил к работе, закончил, как я уже говорил, Институт именно мировых цивилизаций, именно по этой специальности – юрист. В связи с тем, что видел, что нарушаются кругом очень много права граждан и необходимо их защищать. Представляю здесь Либерально-демократическую партию. Вступил в ее ряды, потому что знаю и вижу, что именно она непосредственно прилагает довольно-таки огромные усилия для защиты прав своих граждан.

Что еще необходимо сказать? Считаю, что нужно защищать именно не общие права, не в общем, а конкретных граждан, конкретного человека. С 2011 года являюсь муниципальным депутатом по округу Текстильщики. Вижу, что проблемы, в принципе, не решаются, очень тяжело решаются по разным причинам, по разным обстоятельствам, но мы всегда помогаем.

Ведущая: Вы юрист по образованию, а по профессии кто?

Юрий Новиков: У меня самая простая профессия – я работаю просто монтажником. То есть я представляю простой народ, знаю его проблемы, потому что непосредственно они и меня касаются.

Ведущая: Монтажником чего?

Юрий Новиков: Электромеханический подъемник, в народе – лифт.

Ведущая: Юрий Новиков, кандидат под номером 3. Это было вступительное слово. А мы продолжаем. После мини-презентации у каждого из кандидатов на равных условиях есть возможность задать вопрос другому участнику согласно жеребьевке, проведенной перед эфиром.

Итак, начнем с кандидата под номером 1 – Владимир Платонов, вы можете задать вопрос Елене Гуличевой, у вас есть 30 секунд на вопрос, а у вас, Елена, минута на ответ. Пожалуйста.

Владимир Платонов: Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы избрались в Московскую городскую Думу. С чего вы начнете свою работу?

Ведущая: Спасибо, ждем, когда переключится счетчик. Минута эфирного времени, можно отвечать.

Елена Гуличева: Наверное, свою работу я бы начала с ревизии всех нормативных актов, принятых Московской городской Думой за 20 лет ее существования. Могу в качестве примера привести дорожный налог: в Москве Московской городской Думой принят такой, что он выше в два-три раза, чем в Центральной России, и в пять-восемь раз выше, чем в Южном федеральном округе. Мне непонятно, почему депутаты Московской городской Думы так не любят своих избирателей-автомобилистов. Поэтому не все, на мой взгляд, законы, принятые Московской городской Думой были приняты во благо жителей города Москвы.

Ведущая: Что вы планируете делать с автомобилистами, как защищать их права?

Елена Гуличева: Я не думаю, что от того, что у нас самый высокий налог в стране, у нас лучшие дороги. Известная проблема России – плохие дороги. Дороги у нас от количества денег не улучшаются практически.

Ведущая: Благодарю вас, ответ получен, эфирное время истекло. Теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать свой вопрос Юрию Новикову. Итак, Елена Гуличева, ваш вопрос.



Елена Гуличева: Юрий, вы депутат "на земле". Вы муниципальный депутат, избранный первый раз в 2012 году, и, наверное, со многими проблемами впервые встретились на своем избирательном округе. Скажите, пожалуйста, сейчас идет реформа здравоохранения. Мое убеждение – там, где реформа, там заканчивается сама отрасль здравоохранения. Как вы относитесь к реформе московского здравоохранения, и как часто ваши избиратели обращаются за помощью по этому вопросу?

Ведущая: Спасибо, отвечает Юрий Новиков. У вас минута, чтобы сформулировать свое мнение.



Юрий Новиков: Спасибо большое за вопрос. Да, действительно, очень большая проблема в здравоохранении. Обращаются не просто по одному человеку, а буквально целыми коллективами. Связано это с тем, что постоянные новшества вносятся в законодательство московское департаментами, правительством московским, и люди не успевают за этим следить. Приходится бороться с этим. Те же талоны, те же очереди, то есть мы от чего уходим, к тому и приходим. Для чего все это делается, почему постоянно все меняется, люди не успевают привыкнуть к данной ситуации к одним правилам, как тут же вводятся новые. Считаю, что нам, в принципе, не нужно ориентироваться на западные стандарты, а остановиться на каких-то своих.

Ведущая: Предлагаете вернуться к бухгалтерским книгам в регистратурах?

Юрий Новиков: Нет-нет, я не про бухгалтерские книги говорю. Нельзя постоянно менять законодательство, его нужно скорректировать в одном положении и сохранить.

Ведущая: Спасибо, ваше эфирное время истекло. Это был ответ Юрия Новикова. А теперь у вас есть возможность задать вопрос Владимиру Платонову, и у вас так же 30 секунд на вопрос.

Юрий Новиков: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. Насколько мне известно, в Московской городской Думе вносится законопроект, в связи с которым все автомобилисты, все граждане, у которых есть автомобиль, будут платить налог за стоянку автомобиля. Скажите, так ли это и почему это происходит? На что направлено, на кого?

Ведущая: Вопрос прозвучал. Отвечает Владимир Платонов.

Владимир Платонов: Такого документа, внесенного в Московскую городскую Думу с установкой налога за стоящий автомобиль – его в Московской городской Думе нет. Это какое-то немножечко такое упрощенное представление вообще, в том числе и о работе Московской городской Думы. Никаких законов по здравоохранению постоянно не меняется. Это не так. А то, что необходимо реформирование, и это не какое-то ругательство – реформа, а любое происходящее в стране, любая отрасль, она изменяется, и с учетом международной практики, и нашей практики, и направлены на улучшение. Если есть какие-то конкретные претензии от человека, что он не получил услугу, здесь больше работает хороший закон, но человеческий фактор, который нужно исправлять, помогая каждому конкретному человеку. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Это был ответ Владимира Платонова. Я благодарю вас всех за то, что касаетесь конкретных проблем и городской повестки дня. И сейчас переходим ко второму раунду вопросов и ответов. В обратном порядке, кандидат под номером 3, то есть вы, Юрий, можете задать вопрос Елене, и далее мы пойдем уже против часовой стрелки. Итак, Юрий Новиков, ваш вопрос и 30 секунд.

Юрий Новиков: Спасибо. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, что в первую очередь необходимо сделать, в первую очередь для того, чтобы жители могли в любой момент обратиться к депутату и получить реальную помощью

Ведущая: Спасибо. Отвечает Елена Гуличева. У вас минута.

Елена Гуличева: Наверное, здесь особо ничего не нужно делать. Должен депутат прийти к своему избирателю и помочь, если это нужно. Я в своем избирательном округе ежемесячно на территории муниципалитета каждый второй четверг месяца принимаю своих избирателей. И еженедельно в общественной приемной Коммунистической партии Российской Федерации в Юго-Восточном округе принимаю своих избирателей. До меня можно достучаться, ко мне можно прийти, ко мне можно обратиться. И сейчас, в преддверии выборов в Московскую городскую Думу, я сама хожу к своим избирателям, встречаюсь с ними во дворах, записываю их просьбы. И то, что я могу сделать до выборов, то, что в состоянии сделать муниципальный депутат, я стараюсь делать уже сегодня.

Ведущая: В случае вашего избрания вы сохраните такой же график встреч с избирателями?

Елена Гуличева: Обязательно. Возможно, даже увеличу количество времени, чтобы общаться со своими избирателями. Вместе с ними мы можем многое.

Ведущая: Спасибо. Это был ответ Елены Гуличевой. И сейчас, Елена, у вас есть возможность задать вопрос Владимиру Михайловичу. Владимир Платонов отвечает. У вас 30 секунд, у вас минута.

Елена Гуличева: Владимир Михайлович, я не буду задавать свой вопрос. Я с удовольствием посмотрела запись вашей передачи "Школа злословия" в 2007 году и обратила внимание, что вы абсолютно замечательно уходите, отвечая, уходите от ответа. Поэтому мне бы хотелось задать вопрос своего избирателя. Скажите, пожалуйста, как в закон города Москвы прошла такая норма, что семьи усыновителей детей не московских не получают никаких льгот и выплат.

Ведущая: Спасибо. Отвечает Владимир Платонов. Эфирного времени минута.

Владимир Платонов: А где вы это прочитали? Где вы с этим ознакомились?

Елена Гуличева: Ко мне обратились избиратели, которые усыновили ребенка из детского дома не на территории Москвы. Им отказывают в льготах в связи с тем, что ребенок не из детского дома города Москвы.

Владимир Платонов: Давайте мы сделаем совершенно так проще. Вы порекомендуете сейчас этим жителям обратиться к действующим депутатам Московской городской Думы, потому что давать правовую консультацию вот так, с чьих-то слов – это не совсем правильно. Здесь надо выяснить, прежде чем ответить правильно, проконсультировать, нужно задать еще несколько вопросов уточняющих. А просто так – это довольно-таки сложно. Каждая конкретная ситуация отличается от других, хотя вроде они решаются одним и тем же законом и они в чем-то схожи. Знаете, есть такой анекдот, когда... А уже не успею. Потом расскажу.

Ведущая: Мы продолжаем. 23-й избирательный округ: Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района. Дебаты кандидатов по этому округу в прямом эфире телеканала "Москва 24". И сейчас кандидат под номером 1, Владимир Платонов, у вас есть возможность задать вопрос Юрию Новикову. 30 секунд.

Владимир Платонов: Юрий, то же самое, вопрос предельно конкретный. Вы избрались депутатом Московской городской Думы. С чего вы начнете свою работу?

Ведущая: Спасибо. Вопрос прозвучал, и отвечает Юрий Новиков, пожалуйста.

Юрий Новиков: Спасибо. Больше всего, я считаю, необходимо реформирование провести в жилищном законодательстве. Это одна из главных проблем Москвы и москвичей – это жилище. В жилищное законодательство нужно вносить изменения, конкретные изменения, которые будут помогать людям, обнадежат их, что они могут потом растить детей, потом получат жилье, когда будет уверенность, когда это будет законодательно закреплено, когда закон будет их защищать. При это при всем считаю, что необходимо провести судебную реформу. На мой взгляд, была очень хорошая практика в свое время при существовании Советского Союза, когда на судебных заседаниях присутствовали народные заседатели. Считаю эту норму необходимым просто ввести. То есть законодательным путем, путем внесения поправок в законодательство, улучшать и защищать права граждан.

Ведущая: Квартирный вопрос и правосудие.

Юрий Новиков: Совершенно верно.

Ведущая: Если о чем-то вы еще не успели сообщить избирателям, то у вас прямо сейчас будет такая возможность. Полторы минуты каждому из кандидатов на финальное слово, чтобы обозначить общие намерения и, может быть, какие-то конкретные предложения по изменению жизни нашего города. Слово в порядке жеребьевки. Мы продолжаем. И Владимир Платонов, кандидат под номером 1, и у вас полторы минуты.

Владимир Платонов: За последние двадцать лет действительно в городе очень много сделано. Город изменился в лучшую сторону. Но есть необходимость совершенствовать те системы, которые существуют. Огромное значение играет система общественного контроля, когда получаемая от граждан напрямую достоверная информация служит основанием для проверки, для оргвыводов, для наказания, для дополнительных контрольных проверок и вмешательства правоохранительных органов. Но еще самое главное – это то, что надо все-таки заставить и дальше продолжать заставлять чиновника, что он работает на деньги избирателей и для избирателей. Очень много жалоб только на невнимание, на хамство, на оскорбления. И вот я уверен, что мы создаем и продолжаем совершенствовать ту систему, которая позволит гражданину не ходить по кабинетам со своей проблемой и искать, кто ее решит, а обратиться всего один раз, и уже сама исполнительная власть, органы власти передают тем, кто эту проблему должен решить. Это дополнение ко всему тому, что я уже сказал. Это совершенствовать систему управления. Что касается "Если изберетесь, сразу начнете реформировать" – не надо переворачивать мир, надо посмотреть, что уже сделано до вас.

Ведущая: Благодарю вас. Это был Владимир Платонов – кандидат под номером 1, согласно нашей жеребьевке. 23 избирательный округ, юго-восток Москвы. Мы продолжаем. Елена Гуличева – финальное слово – полторы минуты.

Елена Гуличева: Дорогие москвичи! 14 сентября у вас будет возможность выбрать путь развития вашего родного города на ближайшие пять лет. Сегодня нельзя Москву, перенаселенную, загазованную, парализованную пробками, назвать городом, удобным для жизни москвичей. В угоду коммерческим интересам чиновников сносятся исторические здания, вырубаются деревья и целые парки. Москва теряет свой облик. Мы теряем нашу Москву. Нынешний состав Московской думы (из 35 депутатов 32 – представители партии власти) превратился в механизм штамповки законов по заказу правительства Москвы. И законы эти зачастую не в пользу москвичей.

Только самостоятельная, независимая от исполнительной власти команда может изменить нашу с вами жизнь к лучшему. Придите 14 числа на избирательные участки, выберите достойного представителя в городской парламент, человека, кто будет защищать ваши права, права ваших детей и близких. Я живу в Юго-Восточном округе в районе Люблино 35 лет, дышу с вами одним воздухом, хожу в одни с вами поликлиники, дети учатся мои рядом с вашими детьми. Мой отец в 1941 году, будучи курсантом военного училища, защищал Москву, и я, его дочь, готова все свои знания, опыт, умения отдать на службу вам, москвичам.

Ведущая: Благодарю вас, Елена Гуличева. И теперь Юрий Новиков, кандидат под номером 3, у вас тоже полторы минуты на финал.

Юрий Новиков: Спасибо. Уважаемые избиратели. Я глубоко убежден, что проблемы нужно решать индивидуально, по каждому обратившемуся человеку, не комплексно, как сейчас у нас происходит на самом деле. Обращаясь к чиновникам, вы получаете отписки и отказы по разным мотивам. С одной стороны, они основаны на том, что у нас закон сейчас двоякий и читать его можно по-разному. Но вам от этого не легче, как и мне. Я представитель простой рабочей профессии и защищаю свои интересы и ваши интересы, потому что все эти проблемы у нас с вами одни и те же. При поддержке Либерально-демократической партии, я думаю, что и вы согласитесь со мной, эти проблемы будут решаться более глобально. Опять же, считаю и всегда считал: любая моя предвыборная агитация была направлена на то, что у человека должно быть нормальное жилье и он должен быть с правовой точки зрения защищен. Приходите и голосуйте за ЛДПР. Почему? Потому что именно ЛДПР будет защищать ваши интересы, конкретного человека, не в общем, не в целом: вот мы сделали то, мы сделали это, а конкретного человека, который придет и скажет, обратится – и ему помогут. Спасибо.

Ведущая: Ну что же, избиратели-москвичи наверняка сделают свои выводы. Я напомню, что вы смотрели предвыборные дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы по 23 избирательному округу, юго-восток Москвы, Кузьминки, часть района Люблино и часть Рязанского района. А мы продолжим завтра в 13.30, увидимся на телеканале "Москва 24".



