Проголосовать на дому на выборах в Мосгордуму хотят 85 тысяч москвичей

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Около 85 тысяч москвичей хотят проголосовать на дому во время выборов депутатов Мосгордумы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу столичного департамента соцзащиты Владимира Петросяна.

"В Москве на надомном обслуживании центров соцобслуживания находятся 126 тысяч одиноких граждан, в том числе инвалидов. Около 85 тысяч человек изъявили желание голосовать на дому. Это люди, которые не в состоянии покинуть свои квартиры. Остальные 41 тысяча - люди, которые могут передвигаться, и при помощи сопровождающих лиц могут добраться до избирательного участка", - пояснил Петросян.

По его словам, департамент соцзащиты уже начал подготовительную работу по приему заявлений. "Обязательно будут указаны фамилия, имя и отчество человека, который принимает это заявление", - подчеркнул Петросян.

Глава департамента напомнил, что в прошлом году на выборах мэра Москвы на дому голосовали порядка 105 тысяч человек.

Ранее M24.ru сообщало, что транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 7 тысяч видеокамер.

На данный момент на избирательных участках уже установили 80% камер видеонаблюдения. Бригады монтажников работают практически в круглосуточном режиме. Установку и тестирование камер планируется полностью завершить к 1 сентября.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.