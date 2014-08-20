Полная расшифровка дебатов кандидатов 14-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 14-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 14-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Дмитрий Захаров ("Справедливая Россия"), Алексей Крюков (ЛДПР), Валерий Теличенко ("Единая Россия"), Максим Круглов ("Яблоко"), Юлия Михайлова (КПРФ). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Эфирное время предоставляется согласно законодательству.

Перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, вы сейчас его видите, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Меня зовут Иван Князев. Мы начинаем.

Сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 14-му избирательному округу, который включает в себя районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина Роща, Останкинский и Ростокино. Ну что ж, мне только осталось представить уважаемых кандидатов. Здравствуйте, господа депутаты.

Под номером 1 у нас Дмитрий Захаров. Под номером 2 – Алексей Крюков.

Алексей Крюков: Здравствуйте.

Ведущий: Здравствуйте. Под номером 3 – Валерий Теличенко. Здравствуйте.

Валерий Теличенко: Добрый день.

Ведущий: Максим Круглов, приветствую вас.

Максим Круглов: Добрый день.

Ведущий: И Юлия Михайлова.

Юлия Михайлова: Здравствуйте.

Ведущий: Уважаемые кандидаты, прямо сейчас каждый из вас сможет коротко рассказать о себе, о своей программе, с которой вы баллотируетесь в Мосгордуму. У вас на это будет ровно одна минута. Кандидат начинает свое выступление, как только начинает работать наш счетчик. Не выходите за рамки этого времени, потому что специальный сигнал будет информировать вас о том, что я буду вас прерывать.

Итак, начинает у нас Дмитрий Захаров. Пожалуйста.

Дмитрий Захаров: Да, здравствуйте, зрители. Почему я пошел в депутаты муниципальные, где я сейчас? Потому что мне хотелось менять город к лучшему. Почему я сейчас иду в депутаты Мосгордумы? Потому что я понял, что мне не хватает полномочий, для того чтобы решать эти проблемы эффективно.

Чем я занимался? Я занимался решением транспортных проблем: проблемой платных парковок, например, я был в департаменте в рабочей группе (и сейчас в ней нахожусь). Я по просьбе ветеранов отстоял панно "Мы строим коммунизм" от разрушения – на Добрынинской площади. Я убрал от памятника Ленину позорную ярмарку выходного дня. И много других вопросов мною было решено.

Районы, где я выдвигаюсь, для меня тоже не чужие: там, например, я выступал против закрытия кинотеатра "Гавана", который был очень любим москвичами и жителями Марьиной Рощи.

Ведущий: Вот тот самый сигнал, о котором я вас предупреждал. Ваше время на приветственное слово истекло. Поэтому сейчас передаю слово Алексею Крюкову. Ваша минута – время пошло.

Алексей Крюков: Здравствуйте, уважаемые избиратели. Я – кандидат в депутаты Московской городской Думы от самой старейшей партии – ЛДПР. Меня зовут Крюков Алексей, мне 27 лет. Я имею высшее экономическое образование, являюсь районным координатором от партии ЛДПР. С 2003 года работаю на самой крупной выставке Москвы – ВДНХ.

При поддержке партии более двух лет занимаюсь общественной деятельностью, за это время мною были написаны десятки, а может, и сотни обращений к депутатам Государственной Думы по вопросам граждан, которые обратились именно ко мне.

Я считаю, что депутат должен также активно работать и обращать на проблемы граждан на всем протяжении своей работы, на протяжении пяти лет, потому что, как мы можем заметить, что во время агитации у кандидатов проявляется активность, все активно стараются помогать гражданам, но, когда приходит время работать, про них забывают.

Ведущий: Ваше время кончилось. Далее Валерий Теличенко – ваша минута.

Валерий Теличенко: Добрый день. Я – Теличенко Валерий Иванович, президент Московского государственного строительного университета. Более 40 лет проработал в МИСИ – МГСУ, десять лет был ректором, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Я считаю, что в Думе сегодня должны быть профессионалы, специалисты. Я как инженер-строитель, как ученый, как академик Российской академии архитектурно-строительных наук занимаюсь вопросами градостроительства, что очень актуально для Москвы, и считаю, что мой опыт и знания могут быть здесь применимы.

В Москве как городе, особенно его центральных районах, инженерная инфраструктура сложилась, сейчас больший упор нужно делать на повышение комфорта жителей. Нужно сохранить наше культурное наследие, этому очень мешает точечная застройка, здесь нужно умело управлять этими процессами.

И я также хотел бы внести свой вклад в развитие самоуправления жителей районов.

Ведущий: Спасибо, господин Теличенко. Дальше слово предоставляется Максиму Круглову.

Максим Круглов: Добрый день, уважаемые горожане. Меня зовут Максим Круглов. Я родился в Москве, окончил Российский государственный социальный университет, окончил аспирантуру РГГУ, в настоящее время работаю экспертом антикоррупционного центра партии "Яблоко". Я иду в Мосгордуму для того, чтобы там был слышен не только голос чиновников от "Единой России", которые вот уже 15 лет у власти, но и другой, независимый голос. Вместе с вами в новой Мосгордуме мы будем бороться против ужасного закона о капитальном ремонте, который приняла "Единая Россия", согласно которому вся тяжесть оплаты капитального ремонта ложится на плечи жителей. Вместе с вами мы будем проводить антикоррупционное расследование, например бесконечного перекладывания асфальта в наших дворах, и, уверяю вас, будем приходить к очень интересным выводам и результатам. Вместе с вами будем менять Москву и делать из нее удобный европейский город. Город должен меняться, и власть должна меняться.

Уважаемые горожане, я призываю вас обязательно прийти на выборы и проголосовать за обновление и за перемены. Большое спасибо.

Избирательный округ № 14 Районы: Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Алексеевский, Бутырский, Марьина роща, Останкинский, Ростокино Кандидаты: Захаров Дмитрий Александрович .

Родился в 1985 году, живет в Москве. Работает в ООО "БКК-М". Занимает должность администратора системного обеспечения. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Круглов Максим Сергеевич .

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко". Занимает должность главного специалиста отдела интернет-проектов. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Крюков Алексей Сергеевич .

Родился в 1987 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ВДНХ". Занимает должность менеджера отдела рекламы департамента рекламной деятельности и проведения мероприятий. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Михайлова Юлия Борисовна .

Родилась в 1962 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность советника. Выдвинута московским отделением "Коммунистической партии Российской Федерации".

Теличенко Валерий Иванович .

Родился в 1947 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет". Занимает должность президента. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".



Ведущий: Спасибо и вам, Максим. У вас даже немного времени осталось. Далее у нас слово предоставляется Юлии Михайловой. Юлия, пожалуйста.

Юлия Михайлова: Спасибо. Здравствуйте. Михайлова Юлия Борисовна, главный редактор газеты "Правда Москвы", член Коммунистической партии Российской Федерации. Я бы не хотела сейчас говорить о выборах, потому что нас всех, москвичей, и нас, кандидатов, волнуют другие проблемы. Прежде всего проблемы, которые творятся на Украине, на востоке Украины. Гибнут люди, падают бомбы, стираются города. И то, чем я сейчас занимаюсь, конкретно я бы хотела рассказать: Патриотический фронт "Красная Москва" занимается сбором помощи беженцам и тем, кто находится на востоке Украины. И к нам присоединилось очень много москвичей, уже более 10 тысяч людей принесли нам пожертвования, лекарства, банки тушенки. Я считаю, что наш основной фронт проходит сейчас там. Спасибо большое. Это все, что я хотела рассказать.

Ведущий: Спасибо, Юлия. Уважаемые кандидаты, все-таки я вам дам небольшой совет: вы баллотируетесь в Мосгордуму, давайте оставаться в рамках проблематики московской. Понятно, что Земля круглая, вода мокрая, но я думаю, вашим избирателям было бы интересно слышать, что вы будете делать конкретно для Москвы.

Спасибо за ваши презентации. Мы переходим к следующей части наших сегодняшних дебатов. Она будет состоять вот из чего. Кандидат под номером 1 будет задавать вопрос кандидату под номером 2, на вопрос будет отведено 30 секунд, на ответ – 1 минута. И так далее.

Итак, Дмитрий Захаров, ваш вопрос Алексею Крюкову.

Дмитрий Захаров: Алексей, расскажите, какие реальные проблемы города вы решили за свою активную деятельность.

Алексей Крюков: Хорошо, спасибо за вопрос. Самые основные проблемы, которые мне удалось решить, – это установка шлагбаумов в Лианозовском лесопитомнике. На протяжении долго времени там в летнее время спокойно передвигались машины, они сигналили матерям с колясками, и было опасение за детей, потому что приезжали, устраивали шашлыки и непонятно, в каком состоянии уезжали. Это было неправильно. Были собраны подписи, и уже на протяжении двух лет в Лианозовский лесопитомник кроме уборочных машин больше никто не въезжает.

Вторая проблема немаловажная – пандусы в домах, потому что у нас, да, идет активное развитие поддержки инвалидов, но по факту они закованы в своих домах, потому что возле подъезда мы видим, что пандусы есть, а, заходя в подъезд, мы их не видим. Вот это основные проблемы.

Ведущий: Алексей, пожалуйста, теперь ваш вопрос Валерию Теличенко.

Алексей Крюков: Валерий, смотрите, во всех источниках указано, что вы являетесь беспартийным, на праймериз тоже указывали, что вы беспартийный и самовыдвиженец. Даже документы сначала вы сдавали как самовыдвиженец. А потом вас стала резко поддерживать партия "Единая Россия". У меня вопрос такой: как вы будете работать дальше, если вдруг партия "Единая Россия" откажется вас поддерживать, у них будет другой лидер?

Ведущий: Вопрос понятен?

Валерий Теличенко: В основном понятен. Да, действительно, я был самовыдвиженцем, меня выдвинул наш университет, мы прошли все этапы праймериз, затем мы собрали большое количество подписей, более 10 тысяч, и я шел как самовыдвиженец. Партия "Единая Россия" поддержала меня, я не стал отказываться. Потому что я сторонник взаимодействия с властью, со структурами исполнительной власти, которые влияют на обстановку, с которыми можно решать вопросы реальные. И правильно здесь говорится, что нужно думать о людях. Не политические лозунги, а дела, а их можно решать только совместно – власть, депутаты, жители. И это основа той самой концепции, о которой говорят люди: "Помогите нам в решении целого ряда социальных вопросов, вопросов, связанных с благоустройством дворов, с поликлиниками", – и так далее.

На "Радио Москвы" завершены дебаты кандидатов от 14-го округа

Ведущий: Спасибо, Валерий. Теперь ваш вопрос Максиму Круглову. Пожалуйста, господа.

Валерий Теличенко: Я хотел бы задать вопрос всем молодым людям, может быть, и вам в частности. Дело в том, что нам должны доверить 172 тысячи избирателей в нашем округе, а жителей еще больше. Скажите, на каком основании вы просите кредит доверия у избирателей? Что сделали вы за это время, чтобы говорить о том, что вы можете взять на себя такую ответственность?

Ведущий: Спасибо, ваш вопрос понятен. Как вы сами сказали, он адресован всем молодым кандидатам, но отдуваться и отвечать на него придется Максиму Круглову. Максим, ваш ответ.

Максим Круглов: Да, спасибо, я, конечно, за всех молодых кандидатов не отвечу, отвечу за себя. Я уже давно работаю экспертом антикоррупционного центра партии "Яблоко". Удалось сделать достаточно много на ниве борьбы с коррупцией, особенно на муниципальном и на окружном уровне. Например, мы неоднократно расследовали хищение бюджетных средств, когда устанавливались даже детские площадки. То есть о чем тут говорить – поле работы очень большое. Еще среди успехов не могу не отметить такую историю: глава департамента конкурентной политики Москвы Геннадий Дегтев признал, что антикоррупционному центру партии "Яблоко" удалось сэкономить около 800 миллионов рублей и вернуть их в бюджет. На самом деле такие же расследования мы проводили у нас в округе, это очень важно. Коррупция – одна из основных проблем. Я считаю, что в этом смысле как депутат я буду очень эффективно заниматься этим направлением.

Ведущий: Благодарю вас, Максим, не знаю, был ли удовлетворен ответом ваш оппонент.

Максим Круглов: Я тоже не знаю.

Ведущий: Но тем не менее сейчас у вас есть 30 секунд на то, чтобы задать свой вопрос Юлии Михайловой. Пожалуйста.

Максим Круглов: Спасибо. Юлия, у меня к вам такой вопрос. "Единая Россия" у власти очень давно, много дел она сделала в Москве всяких-разных, и я столкнулся с такой картиной, что многие кандидаты, которые выдвинуты "Единой Россией", стараются скрывать свою принадлежность, говорят, что они беспартийные, пытаются скрыться, что они самовыдвиженцы, Валерий Иванович, например, так же делает. Как вы к этому относитесь? Чем вы это можете объяснить? Спасибо.

Ведущий: Ровно минута у вас, пожалуйста.

Юлия Михайлова: Это тоже мое личное мнение, чем я могу это объяснить. Что касается победителей праймериз, которые стали баллотироваться от "Единой России", это объясняется тем, что людям было трудно собрать подписи. И они искали поддержки, наиболее легкого пути. Кстати, среди людей, которые баллотировались вначале и на праймериз как самовыдвиженцы, очень многие выступали против "Единой России", сама была этому свидетелем, но ответ мой такой. То есть, возможно, праймериз не представляли истинную картину, и людей поддерживающих было меньше, чем нам хотели это показать.

Ведущий: Я, наверное, позволю себе дополнить, коль время для ответа еще осталось. Все-таки почему единороссы стесняются своей партийной принадлежности?

Юлия Михайлова: А потому что они не находят поддержки у народа, и в этом мы убеждаемся все чаще и чаще.

Ведущий: Хорошо, Юлия, пожалуйста, теперь ваши 30 секунд на то, чтобы задать вопрос Дмитрию Захарову.

Юлия Михайлова: Дмитрий, надеюсь, вы согласны с тем, что оппозиция может победить партию власти, о которой мы только что говорили, только в том случае, если она объединит свои усилия? Согласны ли вы будете, в случае если на нашем округе окажется кандидат сильнее вас, снять свою кандидатуру? Или вы будете все равно настаивать на своем участии?

Дебаты кандидатов 14-го округа прошли на канале "Москва Доверие"

Дмитрий Захаров: Давайте я объясню свою позицию. Я не делаю разницы между кандидатами по партийному списку. Снимать свою кандидатуру в пользу кого-то – как обычно, такие договоренности кончатся, грубо говоря, кидаловом. Поэтому можно, конечно, сейчас поиграть в эти игры, что "ой, мы благородно отдадим свои голоса", но смысла я не вижу, потому что кандидат, который будет побеждать, будет идти с таким отрывом, что какие-то плюсы-минусы голосов ничего не изменят.

Юлия Михайлова: Спасибо.

Ведущий: Вы удовлетворены?

Юлия Михайлова: Да, позиция ясна.

Ведущий: Юля, у вас еще 30 секунд осталось на это. Уважаемые кандидаты, на этом вы вопросы свои друг другу уже задали. Сейчас у вас у каждого появится 1,5 минуты на то, чтобы резюмировать свое сегодняшнее выступление здесь. Может быть, дополнить свою мысль, донести еще то, что вы хотели донести до ваших избирателей. Будем действовать, опять же, по схеме, которую мы определили в жеребьевке, то есть по порядку. Кандидат под номером один начинает. Дается полторы минуты. Дмитрий Захаров, пожалуйста, ваше слово.

Дмитрий Захаров: Ну давайте подведем итог. Я считаю, что в Мосгордуму должны идти люди, которые не перекладывают бумажки, потому что для этого есть специальные органы контроля в том числе, а люди, которые видят проблему города и начинают ее как-то решать. То есть вот, например, та же рабочая группа в дептрансе, в которой я состоял. Она была посвящена платным парковкам, соответственно, мы по этим платным парковкам сделали максимум, чтобы горожанам было удобно ими пользоваться, решили какие-то острые вопросы. Но я проявил инициативу, и после череды неких действий Шаболовка поехала. То есть Шаболовка, там была такая гигантская проблема, что трамваи.

Ведущий: В каком смысле Шаболовка поехала?

Дмитрий Захаров: А там была пробка, но после моих действий, когда туда приехали эвакуаторы эвакуировать неправильные машины [неправильно припаркованные], приехали парконы, все стали правильно парковаться – Шаболовка поехала. А заниматься антикоррупционным популизмом, например, зачем? Слишком много им занимаются…

Ведущий: Коррупцией или популизмом?

Дмитрий Захаров: Ну, и коррупция, и популизм, потому что все эти дела – они большинства москвичей особенно и не касаются на самом деле.



Ведущий: Дмитрий, 10 секунд, можно, я вам задам вопрос? У вас еще есть 10 секунд на то, чтобы ответить. Почему вы так часто критикуете портал "Наш город"? Только, если можно, коротко.

Дмитрий Захаров: Я не критикую портал "Наш город", у меня есть проект "Московский порядок", который пользуется им и решает проблемы москвичей.

Ведущий: Спасибо большое. Теперь полторы минуты предоставляется Алексею Крюкову. Алексей?

Алексей Крюков: Да, спасибо. На протяжении последнего времени мы слышим, как действующие депутаты и некоторые кандидаты гордятся обновлением Москвы. Да, Москва за последнее время обновилась, но давайте посмотрим, какой ценой она это сделала. Сносятся гаражи, которые москвичи покупали на честно заработанные деньги, взамен им не предоставляется ничего. Вместо строительства и реставрации бесплатных детских садов москвичам предлагается развиваемая сеть платных детских садов. Ведется точечная застройка, развивается сеть платных парковок, но при этом никто не спрашивает москвичей, могут ли они за это все платить, могут ли они платить 25 тысяч рублей в месяц за детский сад, могут ли они платить 70 тысяч рублей в месяц за ипотеку, могут ли они платить 20 тысяч рублей в месяц за место в народном гараже? Об этом москвичей никто не спросил. Соответственно, власти приняли решение, а москвичи остаются, соответственно, по факту. Я считаю, что депутат должен слышать и слушать москвичей. И соответственно с их мнением принимать решения. Только тогда он будет по-настоящему народный, тогда он будет поддерживаемый именно народом. Голосуя за кандидатов от партии ЛДПР, вместе мы сделаем наш город комфортнее и краше. А также хочу пригласить москвичей 22 августа на митинг, который будет проходить в Пушкинском сквере.

Ведущий: Ну, уважаемые кандидаты, давайте наши политические какие-то пристрастия и политические призывы оставим немножко для других программам. Я лишь могу пригласить всех тех, кто нас сегодня смотрит, это миллионы москвичей, на выборы, которые состоятся, как мы все знаем, 14 сентября. Пожалуйста, Алексей…Точнее, спасибо, Алексей, за то, что вы рассказали о своей программе. Насколько я знаю, вы человек семейный, да, все-таки, поэтому столько внимания уделили этой теме.

Алексей Крюков: Да, я знаю проблему, да, я непосредственно знаю, что как вот приходится матерям с колясками…

Ведущий: Хорошо, спасибо. Далее Валерий Теличенко, полторы минуты у вас.

Валерий Теличенко: Я хочу обратиться к жителям нашего района, нашего округа, от которого мы избираемся. Сказать, что эти встречи – я провел более 120 встреч и еще предстоит довольно много, получил более 10 тысяч наказов, и все они говорят об одном – о том, что люди хотят увидеть улучшение условий жизни. Это касается дворов – это касается домов, микрорайонов, это касается среды той, в которой живет человек. Эту среду нужно беречь, нужно сохранять нам всем. Более того, нужно ее развивать. В наших районах есть очень много проблем, о которых мы говорили с людьми. Например, такая проблема, как переходы через железную дорогу – Савеловскую, Октябрьскую, Рижскую, это смертельные места, где можно лишиться не только здоровья, но и жизни. Вот таких вопросов очень много, и я считаю, что роль депутата, задача депутата – это умело анализировать, умело сочетать свои возможности, ресурсы, учитывая настроения людей, реагировать и делать наш город лучше, безопаснее, комфортнее, чтобы не было таких отвратительных явлений, как коммунальные квартиры, заброшенные дома, заброшенные инвалиды и так далее. Это одна из главных задач. Законодательная и правовая основа этих вещей составляет основу работы депутата.

Ведущий: Валерий, спасибо большое. Я лишь добавлю, что Валерий – автор 39 учебников. Это удивительно, что человек совмещает и политическую карьеру… точнее, хочет совмещать, и научную работу. Далее у нас Максим Круглов. Пожалуйста.



Максим Круглов: Да, спасибо. Уважаемые горожане, я думаю, вы со мной согласитесь, что любая власть, чтобы она не забронзовела, чтобы не отвернулась от жителей, должна меняться. Нужно обновление, нужна конкуренция, нужна оппозиция. Нынешняя политическая команда – "Единая Россия" – у власти находится уже 15 лет. Нынешняя Мосгордума на 90 процентов состоит из членов партии "Единая Россия". Практически все московские чиновники являются членами партии "Единая Россия". Совершенно очевидно, что эта власть забронзовела, она не меняется. Именно поэтому она имеет наглость принимать такие ужасные законы, как закон о капремонте, согласно которому вся плата за капремонт ложится на жителей. Никто ей – этой власти – поперек не может сказать слова, когда она это делает. Именно поэтому я и иду в Московскую городскую Думу, чтобы сказать слово поперек, когда власть принимает такие совершенно антинародные законы и бороться с такими законами. Уважаемые горожане, я обращаюсь к вам с призывом обязательно прийти на выборы и проголосовать за кандидатов, которые составят конкуренцию действующей власти, которые будут означать обновление для города, которые будут означать конкуренцию, которые будут предоставлять альтернативные точки зрения. Я призываю вас проголосовать за кандидатов от партии "Яблоко", которые не зависят от чиновников, призываю вас проголосовать за конкуренцию и за обновление. Большое спасибо!

Ведущий: Спасибо, Максим. У вас осталось еще 10 секунд, но думаю, вы свою мысль завершили.

Максим Круглов: В общем, да.

Ведущий: Далее Юлия Михайлова. Пожалуйста. Ваши полторы минуты.

Юлия Михайлова: Спасибо. Я бы хотела сказать, что все прекрасные планы и программы могут разбиться о властное большинство, которое их не пропустит. Мне кажется, что основная задача нового состава Московской городской Думы – это вернуть москвичам чувство самоуважения, чувство ощущения хозяина в своем городе, того, что они как-то могут повлиять, а не биться безответно в душные стены, как приходится мне часто как редактору сталкиваться с письмами, когда мы остаемся последней инстанцией, где люди могут выразить свое мнение и как-то донести до чиновников то, что они хотят. Ведь то, что происходит в Москве: бесконечное стояние в пробках, слияние поликлиник, школ, точечная застройка – по сути дела, это акты неуважения к нам, москвичам, и где-то воровство. Воровство даже не денег, а воровство нашего времени, наших надежд, нашего будущего. И чтобы этого не происходило, я призываю избирателей, приходя на участки, выбирать все-таки кандидатов, которые во главу ставят интересы населения, а не оптимизацию денежных потоков, как, к сожалению, происходит в последние годы.

Ведущий: Спасибо большое. Уважаемые кандидаты, на этом наши дебаты завершены. Это были дебаты кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября этого года. Следующие дебаты состоятся завтра в 10 утра. Не пропустите. До встречи.