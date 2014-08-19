Полная расшифровка дебатов кандидатов по 3-му округу ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 3 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 3-го избирательного округа. Участие в них приняли Даниил Белов (ЛДПР), Альберт Арзуманян ("Яблоко"), Дмитрий Сараев (КПРФ), Валерий Скобинов ("Единая Россия"), Владимир Демидко ("Справедливая Россия"), Юрий Анашкин (самовыдвиженец). M24.ru предлагает полную расшифровку этого раунда дебатов.

Ведущая: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы. Я напомню, что сами выборы состоятся в единый день голосования 14 сентября. Эфирное время предоставляется кандидатам, согласно законодательству, на равных условиях. И также хочу добавить, что этот выпуск дебатов будет транслироваться сегодня на радиостанции "Москва FM" в 22.30.

Скажу также, что перед началом эфира состоялась жеребьевка, которая определила порядок размещения кандидатов в студии, а также в какой очередности они будут отвечать на вопросы своих оппонентов. Итак, меня зовут Елена Силуянова, я модератор этой встречи. И мы начинаем.

Итак, сегодня у нас в студии кандидаты в депутаты по 3-му избирательному округу, который включает в себя муниципальные районы Митино, Покровское-Стрешнево и часть района Щукино. Итак, я представлю всех зарегистрированных кандидатов по этому округу, они все находятся в нашей студии.

На "Москве FM" завершены дебаты кандидатов от избирательного округа №3

Согласно жеребьевке, кандидат под номером 1 – Даниил Белов. Здравствуйте.

Даниил Белов: Здравствуйте.

Ведущая: Я вас приветствую. Кандидат под номером 2 – Альберт Арзуманян. Добрый день.

Альберт Арзуманян: Здравствуйте.

Ведущая: Дмитрий Сараев – номер 3.

Дмитрий Сараев: Здравствуйте.

Ведущая: Здравствуйте. И Валерий Скобинов. Спасибо, что пришли, здравствуйте.

Валерий Скобинов: Здравствуйте.

Ведущая: Владимир Демидко – номер 5.

Владимир Демидко: Здравствуйте.

Ведущая: Добрый день. И Юрий Анашкин – я вас приветствую.

Юрий Анашкин: Добрый день.

Ведущая: Итак, шесть кандидатов, минута эфирного времени, для того чтобы выступить с приветственным словом, коротко рассказать о себе и о своей программе, с которой вы планируете баллотироваться на выборах в городской парламент.

Начнем с кандидата под номером 1 – Даниил Белов. Слушаем вас, пожалуйста.

Избирательный округ № 3 Районы: Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино Митино, Покровское-Стрешнево, часть района Щукино Кандидаты: Анашкин Юрий Александрович .

Родился в 1962 году, живет в Москве. Работает в Воскресной школе православного прихода Елисаветинского храма Московской епархии Русской православной церкви. Занимает должность преподавателя. Самовыдвиженец.

Арзуманян Альберт Аргиналович .

Родился в 1969 году, живет в Москве. Пенсионер. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Белов Даниил Романович .

Родился в 1989 году, живет в городе Ржеве Тверской области. Работает в Российском государственном университете туризма и сервиса. Занимает должность аспиранта. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Демидко Владимир Александрович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ООО "Спотлинк". Занимает должность генерального директора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Сараев Дмитрий Михайлович .

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ЗАО "ГК Право". Занимает должность старшего юриста. Выдвинут московским отделением Коммунистической партии Российской Федерации.

Скобинов Валерий Петрович .

Родился в 1959 году, живет в Москве. Работает в Московской городской думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".



Даниил Белов: Спасибо. Первое, что я хочу сказать, что я – кандидат от партии ЛДПР. Вы это не упомянули вначале. Кандидат от самой старейшей партии в Российской Федерации. Здравствуйте, уважаемые избиратели Митина, Покровского-Стрешнева и Щукина. Меня зовут Даниил Белов, мне 25 лет. Я имею высшее экономическое образование, я аспирант и также занимаюсь общественной деятельностью. Общественной деятельностью я занимаюсь на территории Северо-Западного округа также при поддержке партии ЛДПР.

Первое, что хотел бы вам сказать, – свое предложение: выйти на новый уровень взаимодействия депутата с населением. Я считаю, что депутат должен работать в течение пяти лет так же активно, как и перед самими выборами непосредственно. Он должен активно участвовать в жизни округа в течение всего срока своих полномочий. Он должен встречаться с людьми, общаться с ними, принимать их мнение и учитывать их мнение, отстаивать свою позицию на законодательном уровне.

Ведущая: Спасибо, ваше время истекло. Я вас прошу обращать внимание на тот счетчик, который в нашей студии работает. Зрители могут так же наблюдать за тем, как течет эфирное время. И давайте придерживаться этого регламента, чтобы соблюдать законодательство.

Итак, кандидат под номером 2. Приветственное слово, Альберт Арзуманян, пожалуйста, у вас минута.

Альберт Арзуманян: Спасибо. Уважаемые москвичи! Я, Арзуманян Альберт Аргиналович, офицер запаса ФСБ России, подполковник, имею высшее юридическое образование. Мне 45 лет, женат, двое детей. Выдвинут кандидатом в Московскую городскую Думу от демократической партии "Яблоко". Иду в Московскую городскую Думу, для того чтобы вместе с вами не на словах, а на деле изменить нашу жизнь к лучшему, заставить власть работать для народа, а не отдельных чиновников и олигархов. В 3-м округе, от которого я баллотируюсь, существует небывалая по концентрации самоорганизация людей в инициативные группы. Это говорит о том, что люди доведены до отчаяния бездействием формальных государственных структур. Я более 20 лет прослужил на границе, охраняя нашу Родину от внешних врагов. И заверяю вас, что совместно с вами мы сможем изгнать и внутренних врагов. Мы должны вернуть Москве имя духовного, культурного и образовательного центра нашей Родины. Спасибо.

Ведущая: Спасибо, благодарю, что уложились. Кандидат под номером 3 Дмитрий Сараев, у вас минута.

Дмитрий Сараев: Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие избиратели. Меня зовут Сараев Дмитрий Михайлович, я выдвинут кандидатом в Мосгордуму от Коммунистической партии Российской Федерации. Из-за ограниченности по времени мое выступление будет кратким и тезисным.

Во-первых, основной проблемой, с которой сталкивается наш город на данный момент, является тот момент, что, к сожалению, деятельность городского хозяйства направлена не на то, чтобы улучшать жизнь граждан, горожан, а на то, чтобы отдельные подрядчики, чиновники занимались зарабатыванием денег. Это абсолютно неправильно, так как все-таки деятельность городских структур, подрядных организаций должна быть направлена именно на благоустройство города и на улучшение жизни граждан.

Касаемо деятельности чиновников, считаю очень важным моментом, что чиновники должны нести не только административно-дисциплинарную ответственность, но так же материальную ответственность. Только этот момент позволит заставить работать наш аппарат на граждан, на людей, а не на личные интересы или какие-то корпоративные моменты.

Ведущая: Спасибо, ваше эфирное время истекло на приветственное слово. Вы можете использовать минуту по своему усмотрению, упоминать вашу принадлежность к политической партии или избегать этого, а сейчас приветственное слово Валерия Скобинова. Я вас прошу.

Валерий Скобинов: Здравствуйте, многоуважаемые жители районов Митино, Покровское-Стрешнево и Щукино. Я, Скобинов Валерий Петрович, представляю в Московской городской Думе интересы Северо-Западного административного округа, который является для меня родным и близким, потому что на территории округа я учился, живу и работаю.

Я ежедневно встречаюсь с жителями, встречаюсь с избирателями. Это очень полезное общение, потому что это общение позволяет мне быть в курсе того, что происходит на территории округа. Я знаю обо всех проблемах округа. Это общение позволяет мне не только знать о проблемах, в своем общении вы говорите не только о проблемах, но и подсказываете пути решения этих проблем, подсказываете то, как нужно себя вести, что нужно делать, и этим я руководствуюсь в своей депутатской деятельности. Нам очень многое удается сделать вместе. Впереди еще серьезная работа, и я надеюсь на вашу поддержку. Я всегда с вами, вместе мы – сила.

Ведущая: Спасибо, минута истекла. Мы продолжаем. Согласно жеребьевке, кандидат под номером 5 – Владимир Демидко, избиратели вас слышат и видят, пожалуйста.

Владимир Демидко: Здравствуйте, уважаемые москвичи. Меня зовут Владимир Демидко, мне 34 года, выдвинут "Справедливой Россией". В 2012 году я был избран депутатом района Митино. Взял с собой листовку, которую я раздавал людям в то время, и первое, что там было написано: о депутатах вспоминают раз в несколько лет во время выборов. Это неправильно. Действительно, в те годы муниципальные депутаты не играли никакой особой роли в городе. Но сейчас, если вы следите за местным самоуправлением, вы видите, что муниципальные депутаты стали как раз связью между жителями и властью. Я веду в Митине уже ежедневный прием, раньше вел еженедельный прием. Приходит огромное число людей. Мы, жители этих районов, видим у себя на глазах все, что происходит в районе. Муниципальные депутаты не оторваны от населения, и поэтому я хочу сказать, что это очень хорошие кандидатуры, на которые вы обязательно должны обратить внимание. У меня, конечно, много чего сделано, но в формате дебатов мне не удается все это рассказать.

Ведущая: У вас еще будет возможность как-то рассказать о своей программе, с которой вы баллотируетесь.

Владимир Демидко: Да, я успею.

Ведущая: Но сейчас мы должны идти дальше, и кандидат под номером 6 – Юрий Анашкин. Мы вас слушаем.

Юрий Анашкин: Добрый день, уважаемые москвичи. Я сказал действительно так, поскольку депутаты Московской городской Думы являются законодателями. Честно вам могу сказать, я иду для того, чтобы показать, что беспартийные, верующие люди могут тоже иметь место, для того чтобы они осуществляли свои права и возможности для проживания в данном городе, как подобает.

Моя реформа, которую я буду предлагать в Московской городской Думе, связана с реформированием госвласти, сокращением чиновников и служащих, передачей достаточных полномочий на места, чтобы граждане могли самостоятельно изнутри заниматься благоустройством, комфортностью, чтобы они могли реально влиять на то, что происходит в районе. Спасибо.

Ведущая: Спасибо вам. Слово "реформа" прозвучало в нашем эфире. Я напомню, что вы смотрите в прямом эфире дебаты кандидатов в депутаты Московской городской Думы по 3-му избирательному округу – это районы Митино, Покровское-Стрешнево и часть района Щукино.

Мы продолжаем, и сейчас у всех кандидатов есть возможность задать вопрос друг другу согласно жеребьевке. Даниил Белов, кандидат под номером 1, задает вопрос кандидату под номером 2 Альберту Арзуманяну. У вас 30 секунд на вопрос, у вас минута на ответ. Пожалуйста.

Даниил Белов: Скажите, пожалуйста, у нас Северо-Западный округ – это чистая территория с точки зрения экологии. Как вы относитесь именно к сокращению троллейбусной сети в Митине и строительству автобусного парка на большое количество мест? Скажите вашу позицию по этому вопросу, ведь 90 процентов вредных выбросов – это от автомобилей.

Альберт Арзуманян: Спасибо за вопрос.

Ведущая: Вопрос понятен. Альберт Арзуманян отвечает. Время пошло, минута.

Альберт Арзуманян: Спасибо за вопрос, очень приятно, что задан этот вопрос. Действительно, вопросы экологии остро стоят не только по нашему избирательному округу, а по всей Москве. Я крайне негативно отношусь к закрытию троллейбусных парков и линий и расширению автобусного парка, потому что это дополнительная загазованность атмосферы, это дополнительные заболевания, как у взрослого населения, так и в детских дошкольных учреждениях, да и всех детей в принципе, всего населения. В том вопросе я поддерживаю Даниила Белова. Будем бороться за эту проблему.

Одновременно хочу отметить, что как раз инициативная группа нашего избирательного округа проводит огромную работу по расширению лесопарковых зон, парков отдыха и тому подобное. Спасибо.

Ведущая: Время, отведенное на ответ, истекло. Теперь у вас 30 секунд, чтобы задать вопрос кандидату под номером 3. Отвечает Дмитрий Сараев.

Альберт Арзуманян: Дмитрий Михайлович, скажите, пожалуйста, какие коренные изменения должны произойти в обновленной Московской городской Думе? Буквально два-три пунктика, если возможно.

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов от 3 округа

Дмитрий Сараев: Коренные изменения в первую очередь должны произойти в плане обновления Московской городской Думы, потому что Московская городская Дума – это законодательный орган власти на уровне города, на уровне субъекта федерации, который, к сожалению, на данный момент не действует эффективно, так, как должен действовать. Таким образом, его деятельность должна быть обновлена, должна быть привнесена новая жизнь в этот орган, чтобы он более активно занимался проблемами города, проблемами районов, как на уровне законотворчества, так и на уровне повседневного общения с избирателями по той причине, что, к сожалению, даже многие в городе не знают депутатов, которые представляют их районы. А так быть не должно, это неправильно, потому что в первую очередь депутат – это представитель граждан, тех, которые проживают. Собственно говоря, на этом должна строиться деятельность Мосгордумы – как представление интересов граждан, которые их избрали. Это тот момент, на котором должна строиться Мосгордума и от которого надо отталкиваться в деятельности.

Ведущая: Спасибо, Дмитрий, ваше время, отведенное на ответ, истекло. И теперь ваш вопрос кандидату Валерию Скобинову. У вас 30 секунд.

Дмитрий Сараев: Да. Валерий Петрович, вопрос такого характера. Вы в Мосгордуме уже человек, который пребывает достаточно длительный период в полномочиях, поэтому вопрос такого характера: вы были депутатом Мосгордумы и при мэре Лужкове, и при мэре Собянине – ваша оценка все-таки деятельности, какие изменения произошли при Собянине, что стало лучше, что хуже и, собственно говоря, какие изменения, по вашему мнению, произошли и следовало бы внести, может, что-то неправильно было и там, и там.

Ведущая: Спасибо. Отвечает Валерий Скобинов.

Валерий Скобинов: Да, очень хороший вопрос. Спасибо большое за этот вопрос. Я считаю, что Москва изменилась при новом мэре, Москва стала более открытым городом, более комфортным, более дружелюбным. В Москве появилось большое количество современных, очень красивых и удобных парков, пешеходных зон. Москва становится таким городом, в котором просто приятно отдыхать. Я был в Парке Горького. Удивительная атмосфера, очень много молодежи. Знаете, не было, чего я не заметил – это не заметил, не услышал ни одного ненормативного слова, ненормативной лексики. Все хорошо отдыхают, нет людей, которые… Все абсолютно комфортно. Развивается транспорт, развивается метро, очень много делается для городского хозяйства. Безусловно, надо жестче обращать внимание на то, что творится внизу, потому что чем ниже мы опускаемся на территорию районов, тем больше заболоченность. Здесь, конечно, надо очень серьезно обратить внимание нынешнему руководству города и следующему составу Московской городской Думы.

Ведущая: Спасибо. Это был ответ Валерия Скобинова. И теперь у вас есть 30 секунд, чтобы задать вопрос следующему кандидату. Отвечает Владимир Демидко.

Валерий Скобинов: Владимир Александрович, вот хотел бы обсудить с вами какую тему. Здесь присутствуют представители различных партий, но, когда межвыборная пора, на территории округа никого не найдешь. И только перед выборами представители различных партий начинают активно действовать от имени своих партий. Может быть, партиям требуется пересмотреть свой подход и, допустим, за два-три года до выборов назначить каких-то представителей, которые бы вникали в проблемы района, общались бы с жителями и уже потом абсолютно честно и справедливо участвовали в избирательной кампании.

Ведущая: Спасибо. Вам придется ответить за партию. Отвечает Владимир Демидко.

Владимир Демидко: Спасибо за вопрос, Валерий Петрович. Ну, во-первых, опять же, я продемонстрирую второй раз свою листовку, про которую я не зря сказал. О депутатах вспоминают раз в несколько лет, во время выборов. Это неправильно. Конечно, я как муниципальный депутат хочу сказать, что у нас тоже есть представители различных партий в муниципальном собрании. Но партийные вопросы, когда встает вопрос о том, чтобы обсуждать жизнь района, – они отходят на второй план. И мы рассматриваем вопрос так, чтобы жителям было удобнее жить. И вот эти депутаты, которые уже действуют, – они принимают участие в жизни района и во влиянии на него. А когда перед выборами начинаются обещания и горячие точки. Мы их все знаем и так. Их очень тяжело решить, и нельзя некоторые из них решить даже месяцами и годами, и объяснять, что я это решу… Конечно, люди должны видеть, какую работу вел кандидат до момента выборов. Например, не в 2014 году, а в 2013. Это будет хороший показатель, за кого нужно голосовать.

Ведущая: Благодарю вас. Ваш вопрос Юрию Анашкину. У вас 30 секунд.

Владимир Демидко: Юрий Александрович, скажите, пожалуйста… Вы сказали о реформе. Это очень интересно так прозвучало, а какие вы конкретные шаги порекомендуете сделать победителю по нашему муниципальному округу? Что он должен сделать в первый месяц после того, как его изберут жители?

Ведущая: Реформы на уровне района.

Владимир Демидко: Да.



Ведущая: Пожалуйста, отвечает Юрий Анашкин.

Юрий Анашкин: Я так понял, меня уже выбрали, поэтому я сразу отвечаю. Хорошо. Реформа… Я как сказал о том, что реформа – это не обязательно что-то такое революционное. Я считаю, что реформа – это перевод федерального закона в московский, чтобы мы могли жить конкретно по федеральным законам. Чтобы у нас структура власти была так же, как и в остальных районах нашей Родины. Я хотел, чтобы было, конкретно, уменьшение департаментов профильных в городе Москве, чтобы не было никаких, так назовем, прослоек в качестве префектур и управ. Чтобы действительно власть была конкретно у народа: были муниципальные округа, конкретно администрации должны подчиняться не исполнительной, а выборной власти. Назначение каждого главы управы должно быть через выборы, а не так как сейчас: на один-два года приходит глава управы и, не понимая, уходит и страдают от этого только люди.

Ведущая: Спасибо, Юрий. У вас теперь есть 30 секунд, чтобы задать вопрос кандидату под номером 1 Даниилу Белову.

Юрий Анашкин: Данила Романович, я хотел задать вопрос по поводу служили – не служили. А вот вопрос, вы знаете, по поводу проблемы ЖКХ, вот как вы видите, о том, что действительно, чтобы граждане ни варварским, ни пиратским образом не тратили деньги. Чтобы действительно, госпредприятия, МОЭСК, электроснабжение не вымогали у конкретных наших граждан данные средства.

Ведущая: Спасибо вам за вопрос. Ждем ответа. Даниил Белов.

Даниил Белов: Спасибо за вопрос. Эта проблема, естественно, общемосковская и вообще общероссийская. Здесь нужно решать вопрос монополии. Монополия управляющей компании – это очень нехорошо. То есть люди платят за то, что они не понимают даже, за что платят. Я много встречаюсь с людьми, и они возмущаются ценами в платежках и так далее. Поэтому здесь этот вопрос нужно решать именно в комплексе. Это вопрос, самое главное, это монополия управляющей компании, которая действует в Москве, которая может устанавливать цены, которые ей заблагорассудится. В принципе, я ответил на ваш вопрос.

Ведущая: Если больше нечего добавить, то давайте перейдем к завершающему этапу нашей встречи.

Юрий Анашкин: Я знаю, как ответить на этот вопрос. Во-первых…

Ведущая: К сожалению, ваши 30 секунд уже истекли. Сейчас у каждого из вас будет по минуте эфирного времени. Можно как раз что-то дополнить или обозначить конкретные намерения, сделать конкретные предложения, то, о чем вы не успели пока сказать. Минута эфирного времени, также по жеребьевке начинаем. Пожалуйста, Даниил Белов.

Даниил Белов: Здравствуйте еще раз, уважаемые избиратели. Я очень много встреч с вами провожу, и все вы мне говорите одну и ту же ситуацию – то, что знаете своего депутата только от выборов до выборов, а в период между выборами вы его забываете. Получается так, что депутат работает не 5 лет, что соответствует сроку его полномочий, а всего лишь 6-5 месяцев до выборов, и то для того, чтобы себя разрекламировать и в очередной раз избраться. Я считаю, что это неправильно. Сейчас даже существуют на многих форумах такие советы для людей – используйте свою избирательную кампанию для того, чтобы на вашу проблему хоть как-то отреагировали. Поскольку многие кандидаты, точнее уже депутаты, после выборов теряют энтузиазм, теряют свою энергию, теряют желание помогать людям. Я считаю, что это просто позор и это нужно менять. Голосуйте за кандидатов от ЛДПР, и вы увидите, как все будет меняться в лучшую строну.

Ведущая: Благодарю вас. Это был Даниил Белов. А теперь Альберт Арзуманян. У вас минута, пожалуйста.

Альберт Арзуманян: Спасибо. Тут затронули вопрос реформы, и очень хотелось бы сказать, реформу надо начинать прежде всего с себя, с депутатов. В случае избрания меня депутатом Московской городской Думы первое, что будет мною предложено, – это представить проект, пакет законов, касающийся лишения депутатов всякой неприкосновенности и депутатских привилегий. Установить депутатам среднестатистическую зарплату по Москве, вот тогда они начнут работать, и тогда будут они на равных условиях с населением, которое их избрало. На сегодняшний день исполнительная власть полностью подчинила себе избираемые населением законодательные структуры, тем самым представляет в Московскую городскую Думу те законы и те законопроекты, которые удобны власти. Поэтому народ страдает, у народа возникают серьезные проблемы. Спасибо.

Ведущая: Минута закончилась, спасибо. Кандидат под номером 3, Дмитрий Сараев, у вас минута, пожалуйста.

Дмитрий Сараев: Да, хотел бы свое заключительное слово разделить на 2 части: общегородскую и частную митинскую. Первый момент, на карте города Москвы увековечены имена разных исторических деятелей, культурных деятелей, политических. Но, к сожалению, на карте города Москвы нигде не увековечено имя Сталина. Это, кстати, очень неправильно по той причине, что данный деятель сделал для нашей страны очень много хорошего, полезного. В конце концов именно при этом деятеле было заложено московское метро, был Генплан создан, по которому фактически развивался город. Поэтому считаю, что на карте города Москвы должно быть обязательно увековечено имя Сталина. Это первое. Второй момент, КПРФ и я лично организовали на территории района Митино сбор гуманитарной помощи. И я хотел бы выразить огромную благодарность жителям района за то, что, несмотря на препятствия, которые нам на удивление чинились в этом хорошем деле, они проявили очень большое сочувствие, сострадание. Поэтому я убедился, что у нас самые лучшие люди. Большое спасибо вам, митинцы, за помощь людям.

Ведущая: Спасибо. Избиратель сделает выводы. Валерий Скобинов, у вас минута на финал.

Валерий Скобинов: Да, спасибо большое. Я бы хотел обратиться со словами благодарности к жителям районов Митино, Покровское-Стрешнево и Щукино, которые прислали мне наказы и предложения. Обязательно в моей избирательной и дальнейшей кампании и программе, как депутата, дел очень много. Я уже говорил о том, что очень много сделано совместно с жителями, но дел еще очень много. Нам предстоит отстоять завод имени Чернышева, нам предстоит заниматься развитием стадиона "Красный октябрь", Митинским ландшафтным парков, развитием вообще городского хозяйства. Нам нужно решить вопросы, которые сейчас еще не решены. Это взаимодействие жилищных организаций и жителей, нам предстоит решить вопросы в сфере народного контроля. У нас сейчас есть проект "Общественный контроль", который мы будем развивать, и будет продолжаться народный контроль. Также я планирую ввести такой очень социальный проект – "Бессмертный полк Северо-Западного округа" по созданию электронной книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны.

Ведущая: Благодарю вас. Владимир Демидко и минута.

Владимир Демидко: Большое спасибо. Хотел сказать, что я начал разговор о муниципальных депутатах. Муниципальные депутаты работают без зарплаты, то есть все эти люди с 2012 года – вот уже 2,5 года – делают полезные и добрые вещи в районах без всякой оплаты их труда. Они это делают, потому что они сами жители города и им не безразлично то, что здесь происходит. Конечно, нам не хватает полномочий решать какие-то вопросы на местах, поэтому я выдвинулся в Московскую городскую думу. Все проблемы районов Митино, Покровское-Стрешнево и Щукино я прекрасно знаю. На сайте VDemidko.ru вы можете посмотреть, как идет работа. Там десятки публикаций по всем этим позициям. К сожалению, минуты не хватает для того, чтобы рассказать о том, что уже сделано. Из основных моментов… Вы знаете, что я обещал в этой листовке несчастной, которую я принес, каждый депутат должен носить свои листовки старые – здесь написано про ландшафтный парк. Я начал задавать вопросы по ландшафтный парк с момента получения мандата. И в итоге нам его удалось отстоять. Спасибо.

Ведущая: Спасибо. Минута истекла. Теперь Юрий Анашкин, вы хотели что-то добавить по теме ЖКХ.

Юрий Анашкин: Я добавлю то, что я представляю православную церковь. Я являюсь преподавателем воскресной школы, беспартийный, единственный, кто подкреплен голосами избирателей – это более 5 тысяч голосов, которые в меня поверили, я их оправдаю. Что я хотел сказать по поводу реформ – ничего в Москве не изменилось: ни после Лужкова, ни при Собянине. Все то же самое. Я предлагаю: то, что было и какие-то изменения – это элементарно. Вот у меня есть программа, она существует: приведение федерального закона в норму для Москвы, чтобы простые владельцы, которые имеют транспорт, платили налог, который для всех одинаковый, а не повышен для Москвы, чтобы мы платили конкретно за те расходы, конкретные, за землю, квадратные метры также, как платят все остальные, а не повышенные налоги. И еще хотел бы сказать, что в любом случае сегодня такой день, Яблочный спас. Всех вас с праздником и да храни вас бог. Спасибо.

Ведущая: Благодарю вас, Юрий Анашкин. Я напомню, что вы смотрели дебаты кандидатов в депутаты Московской городской думы по 3 избирательному округу. Мы продолжим завтра в 12.30. До встречи.