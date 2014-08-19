За выборами в Мосгордуму будут следить с помощью 7 тысяч камер

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Количество камер для наблюдения за ходом голосования на выборах в Мосгордуму увеличили до 7 тысяч, сообщили Агентству "Москва" в департаменте информационных технологий столицы.

Ранее сообщалось, что транслировать изображение с избирательных участков в день выборов депутатов Мосгордумы будут около 6,1 тысячи видеокамер.

На данный момент на избирательных участках уже установили 80% камер видеонаблюдения. Бригады монтажников работают практически в круглосуточном режиме.

Как пояснил сотрудник управления по связям с общественность компании МГТС, которая выиграла конкурс на оснащение избирательных участков камерами, работы идут в соответствии с графиком. Установку и тестирование камер планируется полностью завершить к 1 сентября.

Напомним, следить за ходом голосования в день выборов можно будет на сайте vybory.mos.ru. Регистрация на сайте откроется для всех желающих в начале сентября. Авторизоваться пользователи смогут и через учетную запись портала госуслуг. Одновременно смотреть трансляцию смогут не менее 1,5 миллиона человек.

Видеонаблюдение на выборах в Мосгордуму

Ранее также стало известно, что комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса. КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы.

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Как заявил Сергей Собянин, во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве. Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. Не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.