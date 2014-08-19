Завершились дебаты кандидатов от 10-го избирательного округа

На телеканале "Москва 24" и радио "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10 избирательного округа.
Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ). Еще один кандидат от участия отказался.
В своем вступительном слове кандидаты рассказали о себе и представили основные тезисы предвыборных программ. Алексей Кравцов отметил, что знает работу органов исполнительной власти изнутри и именно это поможет ему решить городские проблемы. Александр Саблуков определил свою избирательную программу одной фразой: "Мне не все равно".
В свою очередь, Лариса Картавцева подчеркнула, что главное в работе депутата – это работа с людьми. Кузнецов рассказал, что уже три года занимается проблемами инвалидов и пенсионеров, а также принимает активное участие в жизни района Биберево. Фадеев заявил, что идет на выборы под девизом "Вернем столицу москвичам".
Кандидаты в депутаты Мосгордумы обсудили транспортную доступность района Лианозово, гаражную амнистию, а также проблему заработной платы депутатов.
После этого они выступили с заключительным словом. Обращаясь к своим избирателям, кандидаты рассказали об основных тезисах своих политических программ.
Избирательный округ № 10Районы: Бибирево, Лианозово, Северный
Кандидаты:
Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.
Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.
Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".
Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".
Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".
Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.
В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.
Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.
На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.