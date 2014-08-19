Завершились дебаты кандидатов от 10-го избирательного округа

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов 10 округа

На телеканале "Москва 24" и радио "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 10 избирательного округа.

Участие в предвыборных дебатах приняли Алексей Кравцов (самовыдвиженец), Александр Саблуков ("Справедливая Россия"), Лариса Картавцева (самовыдвиженец), Дмитрий Кузнецов (ЛДПР), Максим Фадеев (КПРФ). Еще один кандидат от участия отказался.

В своем вступительном слове кандидаты рассказали о себе и представили основные тезисы предвыборных программ. Алексей Кравцов отметил, что знает работу органов исполнительной власти изнутри и именно это поможет ему решить городские проблемы. Александр Саблуков определил свою избирательную программу одной фразой: "Мне не все равно".

В свою очередь, Лариса Картавцева подчеркнула, что главное в работе депутата – это работа с людьми. Кузнецов рассказал, что уже три года занимается проблемами инвалидов и пенсионеров, а также принимает активное участие в жизни района Биберево. Фадеев заявил, что идет на выборы под девизом "Вернем столицу москвичам".

На канале "Москва 24" завершились дебаты кандидатов 10-го округа

Кандидаты в депутаты Мосгордумы обсудили транспортную доступность района Лианозово, гаражную амнистию, а также проблему заработной платы депутатов.

После этого они выступили с заключительным словом. Обращаясь к своим избирателям, кандидаты рассказали об основных тезисах своих политических программ.

Избирательный округ № 10 Районы: Бибирево, Лианозово, Северный Бибирево, Лианозово, Северный Кандидаты: Картавцева Лариса Руслановна

Родилась в 1966 году, живет в Москве. Работает в городской клинической больнице №20. Занимает должность заместителя главного врача. Самовыдвиженец.

Кравцов Алексей Владимирович

Родился в 1977 году, живет в Москве. Временно не работает. Самовыдвиженец.

Кузнецов Дмитрий Иванович

Родился в 1986 году, живет в Москве. Работает в ООО "ЛИДИЯ 1+". Занимает должность заместителя генерального директора. Выдвинут московским отделением "Либерально-демократическая партия России".

Мерцалова Инна Борисовна

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России. Занимает должность ассистента. Выдвинута региональным отделением партии "Яблоко".

Саблуков Александр Валентинович

Родился в 1954 году, живет в Москве. Работает в ФГБОУ ВПО МГЛУ. Занимает должность профессора. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Фадеев Максим Анатольевич

Родился в 1972 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".



Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Впервые выборы пройдут полностью по одномандатной системе, то есть голосовать надо будет за конкретных кандидатов, а не за политические партии.

Как и на выборах мэра в 2013 году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами откроется 30 августа.

"Мосгорсправка": Выборы в Мосгордуму

На избирательных участках установят прозрачные урны для бюллетеней и КОИБы. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.