В Москве может появиться площадь Воссоединения России и Крыма

Площадь Воссоединения России и Крыма может появиться в столице

Площадь Европы в Москве могут переименовать в площадь Воссоединения России и Крыма. С таким предложением выступили депутаты Мосгордумы. "Сегодня этот документ будет официально отправлен мэру", - рассказал в эфире радио "Москва FM" депутат Мосгордумы Андрей Клычков.

По его словам, переименование не связано с санкциями Евросоюза против российских чиновников. "Площадь Европы географически связана с Украиной - там находится Киевский вокзал. Идея переименовать ее появилась еще до референдума в Крыму", - сказал депутат.

Кроме того, он предлагает перенести празднование Дня народного единства на 18 марта и восстановить историческую дату 7 ноября.

"День подписания договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России уже вошел в историю. Поэтому есть предложение - отменить День народного единства 4 ноября и перенести его на 18 марта, а также восстановить празднование 7 ноября. Эти инициативы также будут направлены мэру", - сказал Клычков.

По его словам, за появление в Москве площади Воссоединения России и Крыма уже начат сбор подписей.