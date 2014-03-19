В Москве планируют строить велосипедные хорды

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти намерены строить велосипедные хорды, которые свяжут между собой районы города, рассказала замглавы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Алина Бисембаева на совместном заседании комиссий по экологической политике и по городскому хозяйству.

"В обозримом будущем данная инициатива будет реализована. Если говорить о центре, то здесь основной артерией станет Бульварное кольцо, где появится двухсторонняя велодорожка. В частности, планируется частичное сужение проезжей части и ликвидация 56 парковочных мест", - сообщает сайт Мосгордумы.

Причем велодорожки защитят от нелегальной парковки автомобилей с помощью парковочных столбиков. Маршрут для велосипедистов откроют также вдоль Яузы, в Зеленограде и Митине.

По словам Бисембаевой, в 2014 году планируется удвоить общую протяженность столичных велодорожек. "К уже существующим 146 километрам будет добавлено 136 километров, и общая протяженность достигнет 282 километров. Из них 56 - проложат в ЮЗАО и ЗАО", - отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется расширение сети городского велопроката до 300 станций. Охраняемые велопарковки разместятся у транспортно-пересадочных узлов. Кроме того, парковки для велосипедов хотят обустроить в столичных дворах и подвалах домов.