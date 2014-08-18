Стартуют дебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

С 18 августа стартуют теледебаты кандидатов в депутаты Мосгордумы

С 18 августа холдинг "Москва Медиа" начинает трансляцию дебатов кандидатов в Мосгордуму. Следить за дебатами можно будет на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие" и радиостанциях "Москва FM" и "Радио Москвы".

Первые дебаты пройдут в 10.00 на канале "Москва Доверие" между кандидатами 44-го округа, а в 11:30 стартуют дебаты в 10-м округе. В этот же день дебаты состоятся и на телеканале "Москва 24" между кандидатами по 6, 26 и 24 округу.

Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты, а до его начала пройдет жеребьевка кандидатов, благодаря которой определится очередность выступлений. В зависимости от числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому из них. В среднем, каждому кандидату отдадут на выступление 3 минуты.

Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа - 5-8 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.

С полным расписанием дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы можно ознакомиться здесь.

Теледебаты пройдут в прямом эфире. На радиостанции "Радио Москвы" будет вестись прямая трансляция дебатов с телеканала "Москва доверие", а на "Москва FM" - с телеканала "Москва 24". Кроме того, на радиостанции "Москва FM" в вечернее время будет транслироваться запись дебатов.

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты зарегистрированы 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.