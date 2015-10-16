Судьбу Лубянской площади решит "Активный гражданин"

Фото: ТАСС/Александр Земляниченко

Вопрос благоустройства Лубянской площади следует вынести на голосование в приложении "Активный гражданин". Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

"Сейчас активно обсуждается судьба Лубянской площади. Так вот, я считаю, что окончательное решение по этому вопросу должны принимать москвичи, и опрос целесообразно провести на "Активном гражданине", – сказал Шапошников.

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в июле, большинство москвичей хотели бы на Лубянке видеть благоустроенную пешеходную зону с фонтаном и сквером. Такого мнения придерживаются 56 процентов респондентов.

Пешеходную зону предлагается обустроить от Центрального детского магазина до Политехнического музея. 37 процентов опрошенных поддержали инициативу возвращения памятника Дзержинскому, демонтированный в 1991 году, еще 7 процентов затруднились с ответом.

По словам председателя Мосгордумы, электронные референдумы действительно помогают при решении важных для города вопросов. В пример он привел вопрос об ограничениях продажи энергетиков, который также обсуждался в приложении "Активный гражданин".

"Один из самых важных законов, принятых Мосгордумой еще в весеннюю сессию – закон "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков". Так вот он был принят как раз по результатам опроса на портале "Активный гражданин", в котором приняли участие около 280 тысяч человек. Более 80 процентов москвичей высказались за ограничение продажи так называемых "алкоэнергетиков", – напомнил Шапошников.

Он добавил, что с помощью данного приложения москвичи выбрали место установки памятника князю Владимиру. На портале "Активный гражданин" большинство москвичей проголосовали за Боровицкую площадь.

Напомним, на Лубянской площади до того, как там появился памятник Феликсу Дзержинскому, находился водоразборный фонтан Мытищинского водопровода работы придворного скульптора Ивана Витали. Фонтан в 1934 году демонтировали и переместили во внутренний двор Александрийского дворца Нескучного сада. Там он стоит до сих пор в нерабочем состоянии.

Памятник "Железному Феликсу" после провала ГКЧП был свергнут с постамента с помощью башенного крана. Снос памятника Дзержинскому стал одним из символов победы демократии и краха коммунизма. Дзержинский был одним из первых народных комиссаров Советского Союза. Известен, прежде всего, как организатор "красного террора" и массовых репрессий.