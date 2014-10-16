Ответственность за нарушение безопасности на стройках хотят ужесточить

Фото: M24.ru

Депутаты Мосгордумы планируют разработать законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил безопасности на стройках столицы, сообщил Агентству "Москва" председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"В рамках профильной комиссии Мосгордумы, я думаю, мы поднимем вопрос на ближайшем заседании и с коллегами его обсудим. Если необходимо ужесточение законодательства или какие-либо изменения, естественно, мы будем этим заниматься", - сказал Шапошников.

Напомним, что утром 15 октября при строительстве офисного здания в БЦ "Москва-Сити" из-за обрыва троса упала люлька с 8 рабочими, которая предназначалась для перевозки стройматериалов. В результате погиб один человек, еще семеро, граждане Узбекистана, получили травмы.

Предварительной причиной падения подъемника стало грубое нарушение техники безопасности. Мосгосстройнадзор пообещал провести внеплановую проверку стройплощадки в бизнес-центре.

Кроме того, представители заказчика и генподрядчика вызваны в комитет для дачи объяснений.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в этом месяце. Так, на прошлой неделе трое рабочих пострадали в результате падения строительной люльки на улице Платовская. А днем ранее в строящемся доме в Коммунарке упал технический лифт, в котором находились трое рабочих. От полученных травм они скончались на месте.