16 сентября 2014, 12:34

Политика

Выборы в Мосгордуму были "стерильными" - политолог

Фото: M24.ru

Выборы в Мосгордуму прошли без нарушений и были "стерильными", рассказал журналистам во вторник политолог, профессор Вышей школы экономики Олег Матвейчев.

"Выборы были невиданно стерильными и чистыми. Беспрецедентный случай - когда посреди выборов не было снято ни одного кандидата, не было никаких жалоб, никаких громких процессов и судов", - отметил Матвейчев.

Он добавил, что предвыборная гонка также проходила без нарушений. Так, всем кандидатам был предоставлен равный доступ к выступлениям в СМИ. Положительно оценили выборы и иностранные наблюдатели.

"Иностранные наблюдатели, когда увидели общественный штаб, были поражены, они не видели ничего подобного, когда сотня добровольцев сидит и в режиме реального времени отслеживают, что происходит на каждом участке", - сказал политолог.

Сетевое издание M24.ru провело онлайн-трансляцию пресс-конференции, посвященной итогам выборов в Мосгордуму.

Напомним, 14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI созыва. В городе работали 3592 участка, проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

Ожидается, что результаты голосования станут известны 18 сентября. В Мосгордуму на пять лет будут избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте борются 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех избирательных участках была организована прямая трансляция.

