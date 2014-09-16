Тренды и новые кандидаты: как прошли выборы в Мосгордуму

Фото: m24.ru

14 сентября москвичи выбрали новую Мосгордуму. По итогам обработки 100 процентов бюллетеней "Единая Россия" получила в городском парламенте шестого созыва 28 мест, КПРФ – пять, по одному – у ЛДПР и "Родины", еще 10 мандатов достались самовыдвиженцам. Окончательные результаты голосования планируют утвердить 18 сентября. О том, как прошли выборы и их итогах – в материале m24.ru.

Голосование в цифрах

14 сентября в столице работали 3592 избирательных участка. Проголосовать можно было только по месту жительства при наличии паспорта. Сделать свой выбор мог любой гражданин старше 18 лет, зарегистрированный в столице. Выборы впервые проходили по одномандатной системе, когда избиратели голосуют не за партию, а за конкретного кандидата. В МГД шестого созыва будут заседать 45 депутатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за места в столичном парламенте боролись 258 человек – самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

Кандидаты и победители

В том, что большинство мест в городском парламенте получили кандидаты от "Единой России" и КПРФ, по мнению политологов, нет ничего удивительного. Низкий процент голосов избирателей у представителей других партий они связывают с тем, что оппозиция сделала неправильные акценты в своей агитации и недостаточно активно вела избирательную кампанию.

Политолог Олег Матвейчев привел в пример ЛДПР – партия ограничилась установкой щитов с собственной символикой. Как результат – на выборах в Москве либерал-демократы получили один из самых низких процентов голосов по стране.

"В Москве ожидали, что у либерал-демократов пройдет три кандидата, но тоже недоработали. Поставили щиты, думали, что все под контролем. В пример можно поставить КПРФ, кандидаты от которой в каждом округе провели отдельную кампанию", – пояснил он.

Предварительные данные голосования. Графика: mskagency.ru

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко отмечает, что многие кандидаты не смогли подстроиться под настроения и требования избирателей. "Избиратели хотят, чтобы их депутат был самостоятельным и принципиальным политиком, умел отстаивать свою точку зрения", – говорит он.

При этом эксперт отмечает, что нынешние избиратели хотят быть уверенными, что их депутат поддерживает позитивные изменения, происходящие в столице, готов к диалогу и работе с властями города. "Если же такую уверенность избирателям взять негде, то большинство из них откажет кандидату в поддержке на выборах", – заключил Макаренко.

Отметим, что процент подписей избирателей, которые должны были собрать кандидаты для регистрации, остался неизменным с 2009 года. Вместе с тем оппозиция не смогла пойти на уступки друг другу и выработать стратегию действий. Сторонники Алексея Навального отказались от сдачи подписных листов. Также негативно сказались на имидже оппозиции истории с "мертвыми душами" в подписных листах. При этом оппозиционеры, которым удалось собрать подписи, не смогли ярко провести компанию и найти своего избирателя.

Ставка на новых кандидатов

Переход на одномандатную систему выборов привел к появлению большого количества новых лиц, решивших попробовать свои силы в политике. В Мосгордуму выдвинулись уже профессионально состоявшиеся люди, готовые совмещать основную работу с работой в городском парламенте.

Это осложнило ход избирательной кампании как для кандидатов от партий, так и для оппозиции. Партийным кандидатам пришлось опираться на собственные силы, а не на бренд партии. А представители оппозиции должны были заручиться поддержкой не только виртуальных избирателей в интернете, но и живых людей.

Стоит отметить, что "Единой Россией" в связи с меняющемся избирательным трендом была сделана ставка на новые лица. Из провластных кандидатов только одну треть представляли действующие депутаты Мосгордумы. Остальные были победителями предварительного голосования "Моя Москва", гражданами с активной позицией, знающими проблемы своего избирательного округа.

Ставка была сделана на кандидатов, работающих в сфере образования и здравоохранения, поскольку представителям этих профессий избиратели доверяют больше всего. Как результат – многие из них набрали высокий рейтинг и стали абсолютными лидерами в кампании.

При этом во время праймериз "Моя Москва" была создана независимая площадка, благодаря которой кандидаты от провластных и оппозиционных партий могли загодя начать избирательную кампанию, собрать базу сторонников на основной предвыборный период. Опасения, что бренд "Моя Москва" был придуман, чтобы заменить бренд "Единой России" также можно назвать несостоятельными, поскольку на праймериз выдвинулось больше 1 тысячи кандидатов, а в предварительном голосовании приняли участие 258 тысяч москвичей.

Политолог Игорь Бунин подчеркнул, что оппозиция выбрала неправильную стратегию на выборах в МГД. В пример он привел Леонида Ярмольника от "Гражданской платформы". "Главная проблема Ярмольника связана с тем, что он был уверен, что для победы на выборах ему достаточно узнаваемости. А кроме узнаваемости нужно иметь очень много дополнительных вещей", – сказал он. Бунин отметил, что Вера Шастина, которая опередила Ярмольника, вела стандартную кампанию, которую проводят кандидаты от "Единой России", делая акцент на встречах с избирателями, и это дало ей дополнительные преимущества.

Политологи отмечают, что выборы в Мосгордуму проходили в период роста доверия граждан к властям всех уровней и падения авторитета оппозиции. По данным Центра политических технологий, 79 процентов жителей столицы позитивно оценивали работу мэра Москвы, положительный рейтинг "Единой России" составил 39 процентов.

Честные выборы

Выборы в городской парламент прошли через год после всеми признанного легитимного и открытого подсчета голосов на выборах мэра Москвы. По данным опроса, проведенного накануне выборов мэра в 2013 году, 48 процентов москвичей ожидали, что голосование будет честным. В 2014 году, по данным Центра политических технологий, 67 процентов горожан считали, что выборы в МГД пройдут честно.

Во время выборов в Мосгордуму власти не только не отступили от стандартов, выработанных во время прошлогодней мэрской компании, но и ввели дополнительные правила. Впервые не было открепительных удостоверений – проголосовать можно было только по месту жительства. Кроме того, был усилен контроль проведения голосования на дому. Члена избирательной комиссии сопровождал наблюдатель, переносные урны сделали прозрачными, а на сайте Мосгоризбиркома публиковались сведения о гражданах, решивших голосовать дома.

Кроме того, минимальное количество кандидатов были недопущены к выборам. Отказывали в регистрации только в случае грубых нарушений. Для сравнения, в 2009 году документы на регистрацию подали 143 кандидата. Из них отказ получили 77 человек. На нынешних выборах отказ в регистрации получили всего 15 кандидатов: 12 человек – самовыдвиженцы, еще трое – кандидаты от партий.

Ни один из кандидатов, агитаторов или сборщиков подписей в ходе избирательной кампании не был задержан правоохранительными органами, все публичные мероприятия согласовывались оперативно. Впервые отсутствуют со стороны оппозиционных кандидатов не поступало массовых жалоб на то, что им мешают вести кампанию.

Все жалобы, поступавшие в Мосгоризбирком не оставались без внимания комиссии. Так по жалобе члена ТИК В. Кузнецова и помощника депутата Госдумы Валерия Рашкина было вынесено предупреждение кандидату в депутаты по 13-му избирательному округу Татьяне Портновой, выдвинутой партией "Единая Россия". Предупреждение было вынесено в связи с тем, что сотрудники предвыборного штаба Портновой делали копии агитационных материалов кандидата на принадлежащей управе Лосиноостровского района копировально-множительной технике.

Стоит отметить, что досрочное голосование, которое обычно вызывает опасение со стороны оппозиции, в этот раз не пользовалось популярностью у граждан. Проголосовать досрочно или на дому захотели только около 0,3% всех избирателей. В других регионах ситуация складывалась иначе. Например, в Санкт-Петербурге в первый день досрочного голосования на участки пришло более 20 тысяч избирателей. Для сравнения – в Москве общее количество "досрочников" составило 24 тысячи.

Как было организовано наблюдение

В день голосования особое внимание было обращено на избирательные участки. Но и здесь все было организовано так, что не вызывало нареканий. В помещении для голосования установили прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех избирательных участков была организована прямая трансляция. Наблюдать за выборами можно было на сайте vybory.mos.ru.

Кроме того, за процедурой голосования на участках следили наблюдатели от кандидатов и Общественного штаба. В этом году впервые наблюдатели впервые могли контролировать голосование в больницах и СИЗО. Также они сопровождали членов избирательной комиссии во время голосования на дому. Представители оппозиционных партий, следившие за ходом голосования, заявили, что значительных нарушений не зафиксировано. По их словам, все жалобы, поступающие в Общественный штаб, оперативно проверялись.

Наблюдатели Общественного штаба за работой. Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Глава Общественного штаба Михаил Барщевский подчеркнул, что наблюдатели следили за каждой мелочью. "По состоянию на 20.00 никаких нарушений выявлено не было. Это прямо даже как-то скучно", - сказал он. При этом, по его словам, за час до окончания голосования произошел скандал на избирательном участке №2860 – там заранее составили протокол, на котором поставили свои подписи члены избирательной комиссии. По словам Барщевского, после замечания наблюдателей протокол выбросили. "Я убежден, что не было никаких фальсификаций", – сказал он.

Иностранные наблюдатели, посетившие Общественный штаб, также отметили высокий уровень проведения выборов в столице. В штаб прибыли представители дипмиссий Венесуэлы, Мексики, США, Франции, Японии и других стран – всего 19 стран.

Они посмотрели работу организации и поприсутствовали на группе разбора. "Наблюдателей удивило, что любой москвич может зарегистрироваться на сайте и наблюдать за выборами, что можно "отмотать" трансляцию, и что никто не получает за это деньги", – рассказал секретарь штаба Вадим Ковалев.

Низкая явка как общемировой тренд

Низкую явку на выборах эксперты связывают со снижением протестных настроений. По словам руководителя Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федора, причиной низкой явки также стал месяц проведения голосования. "Видимо сентябрь – время не для высокой явки. Если будет принято решение о переносе единого дня голосования на другой срок, можно будет ожидать, что активность избирателей будет больше", – сказал глава ВЦИОМ.

Федоров подчеркнул, что снижения количества избирателей связано с переменами в структуре выборов – с этого года голосование впервые проводится по одномандатным округам. "В Москве нет общегородской повестки. Это объективнее сложнее делать, в связи с тем, что выборы не партспискам, а по округам. Я не исключаю, что через пару циклов наши партии и избиратели дорастут до того, что даже таким образом структурированные выборы будут иметь общегородскую повестку", – пояснил он.

Также среди причин снижения активности избирателей глава ВЦИОМ называет патриотический подъем и снижение протестных настроений. "Внутренняя политическая повестка дня исчезла, ее место заняла внешнеполитическая повестка. Поэтому выборы в региональные и местные органы власти по всей стране сегодня проходят без особого накала. Да и протестные настроения существенно упали и снизились. Оппозиция сейчас в кризисе", – говорит Федоров.

В целом эксперты сходятся во мнении, что низкая явка – своеобразный тренд. Для сравнения, в 2013 году на выборах в Красноярскую городскую Думу явка составила 18‚63%. На выборах в городскую думу Тюмени – 17,33%. Даже на выборах мэра Нью-Йорка явка стала самой низкой за последние полвека: в голосовании приняли участие всего 24% избирателей.