Окружные избирательные комиссии утвердили итоги выборов в Мосгордуму

Фото: M24.ru

Окружные избирательные комиссии утвердили итоги выборов в Московскую городскую думу, которые состоялись 14 сентября, сообщает Мосгоризбирком.

Данные по округам В округе №1 победу одержала Зинаида Драгункина от "Единой России" с 44,15% голосов. В округе №1 победу одержала Зинаида Драгункина от "Единой России" с 44,15% голосов. В округе №2 - директор ГБОУ СОШ №1298 Ольга Ярославская с 38,63% голосов. В округе №3 - депутат МГД от "Единой России" Валерий Скобинов с 51,07% голосов. В округе №4 - депутат МГД от "Единой России" Евгений Герасимов с 51,78% голосов. В округе №5 больше всех голосов набрал кандидат от партии "Единая Россия" Олег Сорока (32,55%). В округе №6 - певица Надежда Бабкина с 36,91% голосов. В округе №7 - самовыдвиженец Надежда Перфилова с 45,85% голосов. В округе №8 - кандидат от КПРФ Леонид Зюганов (33,47%). В округе №9 - директор гимназии №1409, кандидат от "Единой России" Ирина Ильичева (34,41%). В округе №10 - замглавврача ГКБ №20 Лариса Картавцева с 52,96% голосов. В округе №11 первое место занимает Николай Зубрилин с 32,41% голосов. В округе №12 - кандидат от "Единой России" Алексей Шапошников (52,13%). В округе №13 - депутат МГД Татьяна Портнова (45,02%). В избирательном округе №14 первое место занял президент МГСУ Валерий Теличенко с 43,27% голосов. В округе №15 - вице-спикер МГД Андрей Метельский (53,43%). В округе №16 директор Московского института развития образования Антон Молев (45,85%). В избирательном округе №17 победу одержал кандидат от "Единой России" Александр Сметанов (54,58%). В округе №18 - главврач ГКБ №57 Ирина Назарова (40,85%). В округе №19 - депутат МГД Виктор Кругляков с 51,3% голосов. В округе №20 кандидат от партии "Родина" Андрей Шибаев (50,86%). В округе №21- глава фракции КПРФ Андрей Клычков (37,32%). В округе №22 - депутат МГД от "Единой России" - Инна Святенко (55,67%). В округе №23 - председатель Мосгордумы Владимир Платонов (48,62%). Большинство избирателей округа №24 проголосовали за главу муниципального округа Южнопортовый Зою Зотову (40,42%). В округе №25 лидерство осталось за депутатом МГД от "Единой России" Людмилой Стебенковой (52,93%). В округе №26 победу одержал Кирилл Щитов от "Единой России" (51,37%). В округе №27 победителем признан Степан Орлов от "Единой России" (69,28%). В округе №28 - депутат МГД от "Единой России" Михаил Антонцев (45,29%). В округе №29 - самовыдвиженка Нина Минько с 36,18% голосов. В округе №30 - директор ГБУ "Психоневрологический интернат №30 департамента социальной защиты населения Москвы" Алексей Мишин (50,61%). В округе №31 - депутат МГД от "Единой России" Сергей Зверев (52,34%). В округе №32 - председатель НКО "Благотворительный фонд милосердия и здоровья "Зиловец", кандидат от "Единой России" Татьяна Ломакина (35,98%). В округе №33 наибольшее количество голосов удалось набрать кандидату от "Единой России" Людмиле Гусевой (55,82%). В округе №34 победил депутат МГД Александр Семенников (42,04%). В округе №35 - самовыдвиженец, гендиректор "Центра спорта и образования Самбо-70" Ренат Лайшев (36,89%). В округе №36 - главврач ГКБ №64 Ольга Шарапова (50,08%). В округе №37 - депутат МГД от КПРФ Николай Губенко (31,73%). В округе №38 - кандидат от ЛДПР Михаил Балакин (46,01%). В округе №39 - депутат МГД от "Единой России" Антон Палеев (39,15%). В округе №40 победителем стал депутат МГД от "Единой России" Александр Милявский (51,23%). В округе №41 - кандидат от "Единой России" Павел Поселенов (40,26%). В округе №42 - директор ГБУ "Научно-практический центр детской психоневрологии департамента здравоохранения Москвы" Татьяна Батышева (45,37%). В округе №43 - кандидат от "Единой России" Вера Шастина с 28,44% голосов. Актер Леонид Ярмольник занял лишь второе место с 27,43% голосов. В округе №44 - кандидат от КПРФ Елена Шувалова (39,16%). В округе №45 - ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов с 40,99% голосов.



"Вечер": Мэр дал оценку прошедшим выборам депутатов Мосгордумы

Напомним, 14 сентября в столице работали 3592 участка. Проголосовать можно было только по месту жительства. При себе необходимо было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.

Ожидается, что официально результаты голосования станут известны 18 сентября. В Мосгордуму на пять лет будут избраны 45 кандидатов – по одному от каждого избирательного округа. Всего за место в столичном парламенте борются 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий.

В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа появилось на участках в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. Со всех избирательных участках была организована прямая трансляция. Наблюдать за выборами можно было в режиме онлайн.

Кроме того, за процедурой голосования на участках следили наблюдатели от кандидатов и Общественного штаба. В этом году впервые наблюдатели впервые могли контролировать голосование в больницах и СИЗО. Также они будут сопровождать членов избирательной комиссии во время голосования на дому.

Представители оппозиционных партий, следившие за ходом голосования, заявили, что значительных нарушений не зафиксировано. По их словам, все жалобы, поступающие в Общественный штаб, оперативно проверялись. Глава Общественного штаба Михаил Барщевский подчеркнул, что наблюдатели следят за каждой мелочью.

40 волонтеров Общественного штаба наблюдали за происходящим на избирательных участках за мониторами в видеоцентре. Работали наблюдатели в две смены по 5 часов. При поступлении жалоб, они могли "отматывать" видео для разбора конфликтных и спорных ситуаций.