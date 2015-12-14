Город поддержал инициативу установки памятника Михаилу Булгакову

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Комиссия Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поддержала идею установить памятник писателю Михаилу Булгакову в одноименном сквере в районе Патриарших прудов, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Евгения Герасимова.

Как рассказал депутат, комиссия одобрила инициативу возведения скульптурной композиции "Белые медведи" в Северном Медведкове и бюста Героя Советского Союза И.Д. Черняховского.

"Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме еще в прежнем составе приняла решение о целесообразности установки бюста Черняховского в сквере напротив улицы его имени. Я считаю, что в преддверии 110-летия Героя Советского Союза это будет справедливо. И место хорошее, и жители поддержали", – отметил Герасимов.

Бюст в память о генерале армии, дважды Герое Советского Союза планируется разместить в преддверии юбилейной даты в сквере напротив дома № 5/1 по улице Черняховского в районе Аэропорт.

Что касается установки "Белых медведей", то ее еинциатором стал глава управы района Северное Медведково. Ее предлагается установить в сквере 50-летия ВЛКСМ. "Замечательно, что в Северном Медведкове будут северные медведи: они украсят то место, где их разместят, и будут радовать жителей, особенно детей. Наша комиссия по культуре и массовым коммуникациям поддерживает оба эти предложения", – отметил глава комиссии.

Также на заседании комиссия приняла решение вынести на утверждение Мосгордумы и установку памятного знака "Мемориальный комплекс, посвященный городам воинской славы" на Поклонной горе.

Напомним, за установку бронзового монумента Булгакову высказалась комиссия по монументальному искусству. По словам главы комиссии Льва Лавренова, на создание памятника объят конкурс. Это связано с тем, что ранее в комиссию уже поступало аналогичное предложение.

Предполагается, что автором монумента станет скульптор, академик Российской академии художеств Георгий Франгулян, который также является автором памятников Булату Окуджаве на Арбате и Иосифу Бродскому на Новинском бульваре.

Однако по итогам конкурса может быть выбран другой вариант памятника. Предполагается, что памятник будет весить 1,5–2 тонны. Его поставят на лепной постамент в виде рукописей.