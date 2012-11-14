В Москве повышены ставки транспортного налога

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы приняли во втором чтении законопроект, повышающий транспортный налог. Изменения вступят в силу с 1 января 2013 года.

В целом налог вырастет от 5 до 8 рублей на одну лошадиную силу. При этом легковые автомобили с мощностью двигателя до 70 лошадиных сил по-прежнему облагаться налогом не будут. Повышение ставок скажется в основном на среднемощных автомобилях, для которых налог не менялся более 8 лет.

Так, за популярный Ford Focus (с двигателем 1,6 л) теперь придется платить 2,6 тысячи рублей вместо 2,1 тысячи рублей, а за Nissan Qashqai (с двигателем 2 л) — почти 5 тысяч рублей вместо 4,2 тысяч рублей.

Ранее глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников заявлял, что в столице необходимо повышать транспортный налог, чтобы поездка на автомобиле была дороже, чем на автобусе. По его словам, в среднем транспортный налог вырастет на 600 рублей, а платежи придутся на 2014 год.

Налог на грузовой транспорт приведен в соответствие с Налоговым кодексом. Из него исключили ставки для машин в зависимости от срока полезного использования.

Кроме того, установлен верхний предел мощности транспортных средств, на которые распространяются льготы для различных категорий граждан, кроме многодетных семей. Предел составил 200 лошадиных сил.

Это связано с тем, что в последнее время возросло число случаев, когда граждане регистрируют сверхмощные транспортные средства на льготников, чтобы не платить большие налоги. В прошлом году этой схемой воспользовалось около трети владельцев сверхмощных машин. При этом 60 процентов всех автомобилей, зарегистрированных в Москве, имеют мощность двигателя до 125 лошадиных сил.

Транспортный налог физическим лицам необходимо будет уплатить не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом года, организациям - не позднее 5 февраля.