Проект трехлетнего бюджета столицы одобрили все комиссии Мосгордумы

Комиссии Мосгордумы поддержали проект столичного бюджета

Все комиссии Мосгордумы одобрили проект бюджета Москвы на 2016–2018 годы. Соответствующее решение было принято на совместном заседании комиссий столичного парламента, сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону о бюджете столицы на 2015 год и плановый период 2016–2017 годы, доходы городского бюджета в 2015 году должны составить 1 триллион 486 миллиардов рублей, расходы – 1 триллион 633 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета Москвы в 2015 году составит 146,7 миллиарда рублей.

Объем доходов на 2016 год запланирован с ростом на 2,2 процента к нынешнему году, на 2017 год – с ростом на 3 процента к 2016 году и на 2018 – с ростом на 2,8 процента к 2017 году.

Во время планирования трехгодичного бюджета Москвы учитывали следующие принципы:

Бюджет является программным. Расходы на реализацию городских программ составят более 90 процентов расходной части бюджета;

Сохраняются приоритеты и пропорции расходования бюджетных средств, сложившиеся в предыдущие годы;

Ключевым приоритетом бюджета является выполнение социальных обязательств перед москвичами.

Так, на реализацию социальных программ "Социальная поддержка", "Столичное здравоохранение", "Столичное образование", "Культура Москвы", "Спорт Москвы" из бюджета направят более половины расходов – 53,6 процентов или более 880 миллиардов рублей. А с учетом оплаты медицинской помощи из фонда ОМС финансирование соцрасходов превысит один триллион рублей.

Накануне в интервью телеканалу "Москва 24", Сергей Собянин отмечал, что трехлетний бюджет помогает планировать стройки, проекты и программы.

Мэр отметил, что для Москвы финансовые риски более понятны, чем для федерального бюджета, который зависит от экспортных пошлин. У столицы налоговая нагрузка другая – прибыль, подоходный налог, налог на недвижимость.