В столице предлагают ввести налог на домашних животных

Мосгордума предлагает ввести налог на домашних животных

Столичные депутаты предложили ввести налог на содержание домашних животных. С такой инициативой выступила председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Вера Степаненко.

По мнению госслужащей, полученные средства могут пойти на создание и содержание городских площадок для выгула собак.

"Сегодня выделяются средства на благоустройство дворовых территорий, парковых зон. Но средств на то, чтобы благоустраивать территории для животных, почти нет", - рассказала Степаненко в эфире "Москва FM".

Законопроект уже передан в Госдуму. Согласно документу, в первую очередь налог будет установлен на содержание собак. Однако под налогообложение могут попасть и экзотические домашние животные, нуждающиеся в выгуле.

По словам Веры Степаненко, практика налога на животных давно применяется в европейских странах, где ответственность владельца за животное регламентирована законом. В России же деньги на содержание уже имеющихся площадок для выгула выделяются из бюджета города. Сейчас любители животных не платят за своих питомцев, несмотря на то что многие строят на "братьях меньших" свой бизнес.