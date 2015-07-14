Мосгордума переедет в новое здание осенью 2015 года

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Мосгордума переедет в здания бывшей Ново-Екатерининской больницы на пересечении Страстного бульвара и Петровки осенью, передает корреспондент m24.ru со ссылкой на председателя городского парламента Алексея Шапошникова.

"В скором времени надеемся переехать в новый комплекс зданий. Это необходимо, так как в нынешнем составе думы большее число депутатов, чем было ранее", – заявил спикер.

В настоящее время московский парламент располагается в комплексе зданий на пересечении Петровки и Рахмановского переулка.

Шапошников добавил, что в комплексе зданий на Страстном бульваре разместится не только Мосгордума, но и Общественная палата Москвы, уполномоченный по правам человека в столице, а также Ассоциация муниципальных образований города.

"Это будет московский парламентско-общественный центр", – пояснил Шапошников.

При этом, по его словам, сквер на территории бывшей больницы вдоль Петровки будет общедоступным для москвичей и гостей города.

Переезд Мосгордумы откладывался неоднократно из-за незаконченного ремонта в здании. Последний раз депутаты обещали заехать в новые кабинеты еще весной этого года, однако парламент до сих пор находится на старом месте.

В новом комплексе думу ждет не только дополнительное рабочее пространство, но и более современное оснащение. Так, у депутатов появится система для проведения видеоконференций. Видеосвязь позволит москвичам и представителям общественных организаций удаленно принимать участие в обсуждении законопроектов и отчетах органов власти перед Мосгордумой.