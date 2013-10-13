Мосгордума рассмотрит законопроект о бюджете столицы 16 октября

Мосгордума рассмотри законопроект о столичном бюджете

16 октября на пленарном заседании Московская городская Дума в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджет столицы на ближайшие годы. Окончательно его примут не раньше декабря.

Согласно документу, столичное правительство планирует существенно увеличить расходы на социальную сферу. Больше половины городской казны достанется госпрограммам по здравоохранению, образованию, культуре и спорту. Выделить на каждую только за 2014 год хотят от 200 до 350 миллиардов рублей.

Продолжится активное строительство детских садов. Как отметила председатель комиссии по государственному строительству и местному самоуправления Мосгордумы Татьяна Портнова, будет построено 88 детских садов. "Поставлена задача ликвидировать очереди, при желании каждая семья может отправить ребенка в детский садик , а мама с папой – спокойно заниматься работой", – сказала она.

Продолжат расти и расходы города на нужны школ. Каждая ежегодно будет получать из казны около 30 миллионов рублей. На что их потратить, образовательное учреждение решит самостоятельно. В приоритете – покупка современных компьютеров, создание виртуальных лабораторий и электронных учебников.

Также в приоритете для города останется развитие поликлиник. Расходы на эти цели в следующем году планируют увеличить втрое – до 20 млрд рублей. Денег хватит на то, чтобы за счет бюджета в течение трех лет в Москве построить полсотни новых поликлиник, и еще 8 – за счет частных инверторов. С ними есть договоренность и по открытию на первых этажах жилых многоэтажек около сотни медцентров по программе "Доктор рядом". Там врачи общей практики обязаны принимать горожан бесплатно.

При этом сохранятся все доплаты пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям. "Доплаты к пенсиям будут в полном объеме, доплаты нашим льготным категориям, многодетным семьям, инвалидам будут в полном объеме. Социальная сфере для нас – это защищенная статья, табу, которую мы ни при каких условиях трогать не будем", – подчеркнул председатель бюджетно-финансовой комиссии Мосгордумы Игорь Антонов.