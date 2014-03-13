Депутаты Мосгордумы предлагают перенести дату выборов на ноябрь

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутаты Мосгордумы предлагают отодвинуть дату предстоящих выборов с сентября на ноябрь, говорится на официальном сайте законодательного собрания столицы.

13 марта на заседании общественного консультативного совета политических партий было подписано обращение к столичному мэру, в котором предлагается ввести смешанную систему выборов, а также увеличить количество депутатов Мосгордумы с 45 до 90 человек и перенести дату голосования.

Отметим, что ранее столичный парламент поддержал возврат к мажоритарной системе, по которой все депутаты будут избираться только по одномандатным округам. В своем обращении члены совета просят Сергея Собянина воспользоваться правом законодательной инициативы и поддержать предложения по изменению избирательного законодательства.

Однако председатель Мосгордумы Владимир Платонов не согласился с представленными доводами. По его словам, избирательное законодательство является самым изменчивым.

"После того перерыва, когда выборы на территории Советского Союза носили, по сути, условный характер, последние десятилетия нам приходится двигаться вперед и устанавливать демократические процедуры путем проб и ошибок. Меняется и федеральное законодательство, но с каждым шагом идет улучшение правовых норм", - пояснил он.

Платонов отметил, что именно по мажоритарной схеме избирались первые три созыва депутатов Мосгордумы.