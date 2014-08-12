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Мэр Москвы

12 августа 2014, 13:39

Нужно сделать все необходимое для честных и открытых выборов - мэр

Мосгордума выборы Сергей Собянин

Фото: m24.ru

Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы заявил, что городские власти должны сделать все необходимое, чтобы выборы в Мосгордуму прошли честно.

По его словам, обеспечение открытости голосования - важная составляющая работы властей. Мэр подчеркнул, что наблюдатели и москвичи должны быть уверены, что их голоса будут подсчитаны правильно. Он также отметил, что за голосованием должен быть организован максимальный общественный контроль.

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября. Как отметил Сергей Собянин, планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и в прошлом году, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Как стать наблюдателем на выборах

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке - не будет открепительных удостоверений и организованного голосования работников предприятий непрерывного цикла. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

30 августа откроется предварительная регистрация на портале наблюдения за выборами. Как отметил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев "идет установка, монтаж и настройка. До 25 августа все будет завершено и готово".

Выборы в Мосгордуму пройдут 14 сентября в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Впервые выборы пройдут по одномандатной системе.

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В апреле была утверждена новая схема из 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы. Численность избирателей в каждом округе в среднем составляет 161 тысячу человек. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы. Предыдущие выборы в Мосгордуму проходили по мажоритарной системе (тогда избиралось 35 депутатов), в один округ в среднем входило 197 тысяч избирателей.

Полный список избирательных округов


Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время в четырех СМИ из холдинга "Москва Медиа". Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Сюжеты: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму , Как работает власть

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