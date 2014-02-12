Форма поиска по сайту

12 февраля 2014, 09:34

Бюсты четырех космонавтов установят возле музея на ВДНХ

Фото: ИТАР-ТАСС

Бюсты четырех летчиков-космонавтов, которые дважды становились Героями Советского Союза, установят в парке вблизи Мемориального музея космонавтики. Соответствующая инициатива одобрена во вторник на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме.

Так, будут установлены бюсты летчиков-космонавтов Валентина Лебедева, Светланы Савицкой, Владимира Соловьева и Александра Александрова. Инициативу по установке скульптур поддержал Сергей Собянин. Возведение бюстов будет производиться за счет бюджетных средств, выделенных департаменту культуры столицы.

Предложение об установке бюстов этим космонавтам было выдвинуто еще в 2008 году депутатом Госдумы Артуром Чилингаровым, но тогда не был определен источник финансирования. Предварительные затраты на установку бюстов составят 35 миллионов рублей.

