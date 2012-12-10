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Политика

10 декабря 2012, 12:30

Владельцы киосков, подлежащих сносу, просят Мосгордуму о помощи

Мосгордума бизнес снос ларьки киоски предприниматели депутаты власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцы киосков, подлежащих сносу, попросили помощи у депутатов Мосгордумы. Столичные предприниматели уверяют, что многие объекты были законно выкуплены на аукционах. При этом за свои киоски бизнесмены заплатили довольно крупные денежные суммы.

"Мы считали, что получили твердые права на размещение торговых точек сроком на три года", - заявили предприниматели.

По их словам, сейчас под угрозой находятся не менее 800 киосков по всему городу. На освобожденных местах планируют построить новые транспортно-пересадочные узлы, сообщает "Интерфакс".

Владельцы уверены, что решение о сносе должны приниматься на публичных обсуждениях, в которых обязаны участвовать все заинтересованные стороны.

Напомним, что в Москве активно ведутся работы по ликвидации нестационарных объектов торговли. До конца текущего года мэрия постановила снести 1995 незаконно установленных палатки.

К ноябрю удалось демонтировать 886 торговых киосков.

По указанию столичного градоначальника Сергея Собянина, территория на месте снесенных киосков должна быть своевременно благоустроена.

Добавим, что демонтированные ларьки будут отправлять на спецплощадку и утилизировать, если через полгода владелец киоска не заявит на него свои права.

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