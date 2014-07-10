Леонид Ярмольник сдал подписи для участия в выборах в МГД

Леонид Ярмольник. Фото: m24.ru

Леонид Ярмольник сдал подписи избирателей в окружную комиссию для регистрации на выборы в Мосгордуму. Всего известный актер собрал более 4,9 тысячи подписей. По словам Ярмольника, если он станет депутатом, актерской карьере это не помешает.

"Если бы 20 лет назад мне предложили стать депутатом, я бы не согласился, потому что нужно было бы попрощаться с профессией. Сейчас в силу опыта я занимаюсь тем, что считаю нужным", - цитирует Ярмольника Агентство "Москва".

Ярмольник принимает участие в выборах как кандидат от партии "Гражданская платформа". Кроме него, на статус депутата МГД претендуют еще пять человек от этой партии: предприниматель Артур Алексанян, заместитель председателя Московского банка Сбербанка России Денис Константинов, контр-адмирал Петр Лемперт, уполномоченный по правам предпринимателей по Москве Михаил Вышегородцев и глава научного центра, магистр интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" Виктор Сиднев.

Вышегородцев, Лемперт, Сиднев уже сдали подписи 9 июля. 10 июля подписи в окружные комиссии сдают Алексанян и Ярмольник. Константинов уже зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Напомним, что выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент 6-го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

"Мосгорсправка": Как стать кандидатом в депутаты Мосгордумы

Голосованию будут предшествовать дебаты. Для дебатов кандидатам могут предоставить бесплатное эфирное время на теле- и радиоканалах.

Голосование пройдет по новой схеме одномандатных округов. Согласно принятому закону, 45 избирательных округов, включая территорию новой Москвы, образовали сроком на 10 лет, в каждом из них равное количество избирателей (погрешность составляет не более 10%), что позволяет обеспечивать равные права кандидатам. В каждый округ включены территории, граничащие друг с другом.

Всего на настоящий момент столичные окружные избиркомы зарегистрировали 30 кандидатов на выборы в Мосгордуму. Документы на выдвижение в депутаты подали 411 человек.