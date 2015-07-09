Улицу Героев Панфиловцев не станут переименовывать

Фото: pda.mgsv.org

Улицу Героев Панфиловцев в Тушино не планируется переименовывать, сообщил m24.ru глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Лев Лавренов.

"Во-первых к нам не приходило еще ни одной заявки с предложением о переименовании. Во-вторых, на мой взгляд, менять название не нужно. Даже если подвиг Панфиловцев только легенда, ее тоже нужно сохранить, как часть истории города", – заявил Лавренов.

Улица в Тушине названа в честь 28 бойцов дивизии генерал-майора Ивана Панфилова, которые согласно очерку корреспондента Василия Коротаева уничтожили во время битвы под Москвой 18 из 54 танков.

По легенде, все бойцы погибли во время сражения, однако смогли задержать врага на подступах к столице.

Ранее Госархив опубликовал доказательство того, что подвиг 28 панфиловцев был придуман.

Участники расследования установили, что впервые о подвиге рассказали в номере газеты "Красная звезда" за 27 ноября 1941 года. Позже, в 1948 году, эту информацию опровергли.