В МГД одобрили увеличение рассрочки для бизнеса при покупке имущества у города

В Мосгордуме одобрили увеличение рассрочки с трех до пяти лет при покупке имущества у города субъектами малого и среднего бизнеса. Соответствующее решение было принято на заседании комиссии по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, передает Агентство "Москва".

"У регионов есть право устанавливать и больший срок, но предлагаю оставить пять лет и выходить уже с этим вопросом на заседание думы", - сказал глава комиссии Сергей Зверев.

Федеральным законом внесены изменения, дающие регионам РФ право устанавливать срок рассрочки оплаты для субъектов малого и среднего предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества. Указанный срок должен составлять не менее пяти лет. Внесение изменений в столичное законодательство позволит привести его в соответствие с федеральными нормами.