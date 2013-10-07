Форма поиска по сайту

07 октября 2013, 18:53

Политика

Мосгордума просит Гинера объяснить ситуацию со стройкой стадиона ЦСКА

Фото: ИТАР-ТАСС

Депутат Мосгордумы и член совета по реконструкции "Березой рощи" Иван Новицкий обратился к президенту футбольного клуба ЦСКА Евгению Гинеру с целью обсудить судьбу части "Березовой рощи", которая присоединена к территории стадиона ЦСКА.

По словам депутата, жители района Хорошевский обеспокоены слухами о вырубке парка для строительства стадиона, сообщает пресс-служба префектуры САО.

Депутат также интересуется, возможно ли социальное использование будущих спортивных объектов стадиона ЦСКА жителями муниципального района Хорошевский.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов ранее заявлял, что проход для болельщиков на стадион будет сделан так, чтобы не навредить парку. "Вдоль улицы Микояна сооружают торгово-развлекательный комплекс. Мы ведем переговоры с инвесторами о создании там пешеходной зоны с кафе, ресторанами, магазинами. Чтоб через нее от новой станции метро "Ходынское поле" запускать болельщиков. На стадион они пройдут, минуя жилой район".

Сюжет: Реконструкция и строительство столичных стадионов
Мосгордума проекты стройки социальные объекты стадион ЦСКА

