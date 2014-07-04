На выборы в Мосгордуму зарегистрировано 5 кандидатов - Мосгоризбирком

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По состоянию на 4 июля московские избирательные комиссии зарегистрировали 5 кандидатов в депутаты Мосгордумы, сообщило в пятницу вечером Агентство "Москва".

Пятым кандидатом, получившим документы о регистрации, стал представитель партии "Яблоко" Кирилл Гончаров. Ранее была зарегистрирована Ирина Копкина - представитель той же партии. Она выдвигается от районов: Крылатское, Строгино, Кунцево, от поселка Рублево и деревни Мякинино.

Также в пятницу зарегистрировались еще три участника партии "Яблоко": заместитель руководителя ООО "Спецремонт" Марина Караваева, выдвигающаяся от 22 избирательного округа, генеральный директор ООО "Мобильное выставочное оборудование" Евгений Прочик, выдвигающийся от 23 избирательного участка и советник РАН Алексей Яблоков, представитель районов Нагатинский затон, Москворечье-Сабурово и Царицыно.

Напомним, по состоянию на 17:30 4 июля в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, согласно информации опубликованной на официальном портале МГИКа, выдвинулись 268 человек. Всего по данным Мосгоризбиркома, среди подавших документы 54 действующих депутата муниципальных округов.