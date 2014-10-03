Мосгордума может переехать на Страстной бульвар весной 2015 года

Фото: M24.ru

Весной 2015 года Мосгордума может переехать в новое здание на Страстном бульваре. Сейчас депутаты работают на Петровке.

"Планируется, что переезд состоится весной 2015 года, когда завершится оснащение кабинетов оборудованием", - рассказал Агентству "Москва" источник в Мосгордуме.

Собеседник агентства добавил, что сейчас в новом здании завершается реконструкция одного из корпусов, однако переезд будет возможен лишь, когда ремонт завершится полностью.

Напомним, что впервые о переезде Мосгордумы сообщалось в 2012 году. Новое здание необходимо в связи с расширением городского парламента до 45 депутатов после нынешних выборов. Для переезда Мосгордумы должен быть выделен комплекс зданий Екатерининской больницы на Страстном бульваре, а также помещения в Успенском переулке, в частности бывший Городской консультативно-диагностический центр по специфической иммунопрофилактике для детей.

Как ранее сообщало M24.ru, в новом здании Мосгордумы в Успенском переулке появится система для проведения видеоконференций. Видеосвязь позволит москвичам и представителям общественных организаций удаленно принимать участие в обсуждении законопроектов и отчетах органов власти перед Мосгордумой.