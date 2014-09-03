Полная расшифровка дебатов кандидатов от 27-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 27 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 27-го избирательного округа. На радиостанции "Москва FM" дебаты можно будет услышать в записи в 22.30. Участие в них приняли Степан Орлов ("Единая Россия"), Алексей Добровольский (КПРФ), Ольга Щербакова (ЛДПР). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 27 Районы: Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Орехово-Борисово Северное, часть района Орехово-Борисово Южное Кандидаты:

Гоголев Виктор Александрович

Родился в 1948 году, живет в Москве. Пенсионер. Самовыдвиженец.

Добровольский Алексей Юрьевич

Родился в 1980 году, живет в Москве. Работает в ОАО "ТНТ-Телесеть". Занимает должность менеджера предэфирной подготовки и документального оформления контента. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Орлов Степан Владимирович

Родился в 1971 году, живет в Москве. Работает в Московской городской Думе. Занимает должность депутата. Выдвинут московским отделением партии "Единая Россия".

Сухарева Татьяна Викторовна

Родилась в 1974 году, живет в Москве. Работает в ООО "Группа компаний Горжилсервис". Занимает должность генерального директора. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Щербакова Ольга Александровна

Родилась в 1990 году, живет в Москве. Временно не работает. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".



Ведущий: В прямом эфире телеканала "Москва 24" дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, в единый день голосования, они будут проходить по мажоритарной системе. Впервые в Думу этого созыва, шестого, будет избрано 45 депутатов, это больше, чем избиралось ранее. Меня зовут Илья Федоровцев. Здравствуйте. Итак, мы начинаем.

У нас сейчас в студии кандидаты в депутаты от 27-го избирательного округа, это районы Орехово-Борисово Северное и часть района Орехово-Борисово Южное. Я сейчас представляю наших кандидатов, именно в том порядке, в котором у нас прошла жеребьевка, именно в таком порядке мы будем дальше идти во время наших дебатов: то есть приветственное слово, вопросы – ответы, и заключительное слово.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 27-го округа

Итак, кандидат №1 – Степан Орлов. Здравствуйте.

Степан Орлов: Добрый вечер.

Ведущий: Кандидат №2 – Алексей Добровольский. Здравствуйте.

Алексей Добровольский: Добрый вечер.

Ведущий: И кандидат №3 – Ольга Щербакова. Здравствуйте.

Ольга Щербакова: Здравствуйте.

Ведущий: Итак, как мы и договаривались, вначале у каждого кандидата есть время на вступительное слово, в данном случае минута, сейчас будет… Нет, мне подсказывают, что, похоже, по полторы минуты сейчас будет у каждого. Итак, кандидат №1, прошу, вам первый мяч, Степан Орлов. Минута 30 – ваше время.

Степан Орлов: Спасибо. Наверное, немножко расскажу о себе. Мне 42 года, я женат, у меня трое детей. Я закончил Московский Государственный Университет имени Ломоносова, исторический факультет, занимался историей России. После этого я получил второе образование: Российская академия государственной службы при Президенте России, юридический факультет, и также защитил кандидатскую диссертацию по экономике. Сейчас, кроме основной работы, я преподаю в Государственном университете по землеустройству, являюсь доцентом этого университета. Работал в различных научных организациях, общественных, экспертных, и в 1997 году жители Южного округа выдвинули меня кандидатом в депутаты Московской городской Думы, я был избран депутатом, избирался еще трижды: в 2001-м, 2005-м и 200- годах.

В Московской городской Думе я являюсь председателем комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике, также являюсь членом Политсовета городской организации партии "Единая Россия".

Считаю для себя главным работу в избирательном округе, работу с жителями Орехова-Борисова, работу с общественными организациями, трудовыми коллективами, веду постоянный прием населения. Именно из обращений избирателей, из встреч с жителями родилась моя предвыборная программа, программа развития Орехова-Борисова. Мои единомышленники называют ее народной программой. Я думаю, что у меня будет еще возможность о ней рассказать подробнее, хотя уже все жители Орехова-Борисова получили и мою программу, и мои предложения. Более того, могу сказать, что программа продолжает писаться и дальше, я получаю новые предложения жителей.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Степана Орлова. Мф идем дальше. Кандидат №2 сейчас в нашей студии – это Алексей Добровольский. Алексей, прошу, ваше время.

Алексей Добровольский: Спасибо. Уважаемые москвичи, уважаемые избиратели, сегодня мы с вами видим, как наш родной город Москва расширяется и строится, но с этим растут и его проблемы, нашего города, поэтому он нуждается в постоянном изменении.

Сегодня мы видим, как наш родной город загазован, перенаселен и стоит в бесконечных пробках. Также насыщен бесконечными бесчисленными мигрантами. Мы сегодня должны с вами отметить, что городская Дума пятого созыва, которая сегодня работает, еще пока, до 14 сентября, принимает те решения, которые сегодня не совсем эффективны, те решения, которые пять лет назад, возможно, и работали на благо нашего города, но сегодня нуждаются в кардинальных изменениях. Поэтому сегодняшняя Дума городская, на мой взгляд, должна представлена быть именно большинством независимых кандидатов, которые не зависят от исполнительной власти и будут отвечать интересам москвичей.

Я - Добровольский Алексей Юрьевич, депутат Совета депутатов Орехова-Борисова Северного города Москвы вот уже более двух лет занимаюсь проблемами нашего родного района, нашего родного города. Я знаю, чем дышат сегодня москвичи, как они ездят на работу, как они ходят в поликлиники, как они заполняют декларации в налоговой полиции. Я сегодня знаю каждый куст, каждую травинку в своем родном городе, я вырос и родился в своей Москве. Голосуйте за меня - Добровольский Алексей Юрьевич.

Ведущий: Спасибо. Вступительное слово от Алексея Добровольского. И идем дальше. Ольга Щербакова, ваши полторы минуты – прошу.

Ольга Щербакова: Очень приятно. Добрый вечер, дорогие избиратели. Я - Щербакова Ольга Александровна, кандидат от политической партии ЛДПР в Московскую городскую Думу шестого созыва от одномандатного округа №27, в который входят районы: Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное. Сама я – коренная жительница этого района, у меня высшее образование Национально-исследовательского университета Высшей школы экономики по специальности "государственная муниципальная служба".

Я, при поддержке своей партии, хотела в первую очередь обратить внимание в своем вступительном слове на здоровье и экологическую обстановку нашего района. Я и партия ЛДПР настаиваем на жестком контроле за лекарственными препаратами: сегодня30% лекарств в наших аптеках – это фальшивки, опасные для здоровья наших жителей. Также давно необходимо навести порядок во дворах и подъездах, сделанные лишь на бумаге ремонты, неработающие лифты, засилье мигрантов в подвалах – вот ужас нашего района и в целом города Москвы.

ЛДПР выступает за прозрачность деятельности управляющих компаний и передачу их под жесткий контроль Министерству ЖКХ в составе Правительства Москвы. Платить за коммунальные услуги наши жители должны только по счетчикам, никаких переплат по квитанциям, потому что надо отчитываться за каждый рубль, чтобы мы знали, куда он идет.

ЛДПР ставит под контроль шумовую безопасность в Москве: ни шума работающей техники… Не должен мешать москвичам.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Ольги Щербаковой. Еще раз напоминаю, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты в Московскую городскую Думу от 27-го избирательного округа. И мы сейчас, уважаемые кандидаты, переходим к раунду вопросов и ответов. Пойдем в том же порядке, поэтому, Степан Орлов, вы первый, вы задаете вопрос для Алексея Добровольского. Прошу. У вас 30 секунд на вопрос, а у вас минута на ответ.

Степан Орлов: Уважаемый Алексей Юрьевич, в случае вашего избрания депутатом Московской городской Думы, с чего вы хотите начать? Какие приоритетные законопроекты cобираетесь вносить, на чем собираетесь работать в Думе.

Алексей Добровольский: Да, спасибо за вопрос. Как раз все эти вопросы представлены в моей программе, с которой я иду в городскую Думу. Это программа развития города Москвы и первые и основные вопросы, с которыми я буду инициировать свою деятельность. Это вопрос экологии, в первую очередь, потому что Москва сегодня задыхается в бесчисленных как пробках, так и вредных производств, которые находятся на территории. В нашем районе Орехово-Борисово Северное, например, стоит фабрика "Лиггетт-Дукат", с которой мы боремся уже который год, коммунисты нашего района. Наша задача – выводить ее за пределы Москвы. Также это транспортная проблема, проблема дворовых территорий. Сегодня дворы забиты машинами, причем машинами, приезжающими из Подмосковья, люди едут на работы. Отсутствует системный подход к планированию дворовых территорий для размещения автотранспортных средств. В результате забиты дворы, не могут проехать ни "Скорая помощь", ни пожарные. И еще много вопросов, которые я отмечу в дальнейшем.

Ведущий: У вас еще будет время. Спасибо, Алексей, теперь вы задаете вопрос для Ольги Щербаковой, прошу.

Алексей Добровольский: Ольга Александровна, скажите, пожалуйста, чем ваша программа отличается от программы партии власти, которая сегодня представлена в городской Думе? Расскажите, пожалуйста. Спасибо.

Ольга Щербакова: Я бы сказала, ничем конкретно она не отличается, а чем я смогу ее воплотить. Это основное отличие, в том плане, что она будет не на бумаге, а будет представлена своими делами. И это, будучи выбранной депутатом, я сделаю. А также работая с выносом "Лиггетт-Дукат" за пределы Москвы, это снижение шума в наших районах и многое другое. Отличие, в основном, в том, что мы это будем делать.

Ведущий: Ведущий: У вас еще остается время, поэтому давайте я дополню, задам вопрос о фабрике "Лиггетт-Дукат". Я не житель вашего округа, района, к сожалению или к счастью, но я читал, что там установили какие-то новые фильтры, и мне казалось, что проблема решена.

Ольга Щербакова: Проблема эта не может быть решена исключительно фильтрами, потому что их надо постоянно менять. Я думаю, что директор фабрики не будут часто это делать. В любом случае будут выхлопы. И как может быть табачная фабрика фильтрами защищена?

Ведущий: Коротко, вы готовы противостоят крупному бизнесу? Табачный бизнес – это крупный бизнес.

Ольга Щербакова: Конечно, за мной партия.

Ведущий: Спасибо, Ольга, теперь вы задаете вопрос для Степана Орлова, прошу.

Ольга Щербакова: Степан Владимирович, я хотела бы узнать по поводу нашего парка Царицыно, который у нас находится. Там прекрасный водоем, который хотелось бы сделать возможным для купания. Есть ли такие шансы?

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 27 округа

Степан Орлов: Парк Царицыно действительно прекрасен, жемчужина Москвы и Южного округа, он продолжает развиваться. Например, в ближайшее время будет закончена реконструкция Оранжерейных прудов в парке Царицыно. Можно ли будет купаться в Оранжерейных прудах или в Борисовских прудах, пока сказать сложно, пока я бы не рекомендовал, хотя думаю, что придет время, потому что очистка этих прудов продолжается, когда мы сможем там купаться.

Но кроме парка Царицыно развиваются и другие парки Орехово-Борисово. Я очень рад, что завершается реконструкция березовой рощи на Елецкой улице, я принимал самое непосредственное участие в принятии решения по благоустройству этого парка замечательного. Сейчас мы добиваемся реконструкции и благоустройства яблоневого сада в конце Каширского шоссе. В следующем году придет очередь Орехового бульвара, Шепиловского проезда, и обязательно будем добиваться создания парковой зоны по Гурьевскому проезду.

Вообще Южный округ и в частности Орехово-Борисово становятся благодаря совместным усилиям, наверное, самым зеленым и благоустроенным районом города Москвы.

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Степана Орлова. Мы идем сейчас ко второму кругу вопросов и ответов, как я и говорил, уже в обратном порядке. Поэтому, Ольга, сейчас вы задаете вопрос для Алексея Добровольского.

Ольга Щербакова: Алексей Юрьевич, хотелось бы узнать по поводу реконструкции Каширского шоссе. Как нужно справляться с пробками на такой большой связующей магистрали?

Алексей Добровольский: Да, как раз транспортная проблема указана у меня как один из пунктов моей программы развития города, и здесь, так как я депутат Совета депутатов, я часто встречаюсь с жителями-автомобилистами, которые очень жалуются на сегодняшнюю реконструкцию Каширского шоссе. Такое впечатление, что оно сделано не то что некомпетентно, непродуманно. Самое главное, что оно не доведено до конца.

У меня лежит пачка на столе бумаг именно по Каширскому шоссе, да и по каждому вопросу в моей программе, что там отмечают именно автомобилисты, которые каждый день ездят по Каширскому шоссе. Это и неровное полотно, и отсутствие кое-где разметки, и отсутствие знаков автодорожных, нехватка пешеходных переходов, светофоры висят на временных опорах, их разворачивает ветром. Иногда это создает очень страшный коллапс и именно в районе метро "Домодедовская". Люди путаются, выезжают на встречную полосу. Иногда выключение светофоров приводит к тому, что некоторые автомобилисты стояли по три часа, поэтому эту проблему надо решать кардинально, с привлечением экспертов, и этим я буду заниматься, когда приду в городскую Думу.

Ведущий: Спасибо, Алексей, теперь вы задаете вопрос для Степана Орлова, прошу.

Алексей Добровольский: Степан Владимирович, у меня к вам вопрос как к еще пока действующему депутату городской Думы. Скажите, пожалуйста, каковы ваши московские достижения по социальной политике и по приостановлению роста тарифов ЖКХ, по миграционной политике, транспортной, организационной. Чего вы добились за время своего депутатства?

Ведущий: Спасибо. Прошу.

Степан Орлов: Спасибо, Алексей Юрьевич. Конечно, чтобы ответить на такой вопрос, нужно излагать всю свою программу, отчет о своей деятельности, они доведены до сведения жителей Орехово-Борисово. Но буквально, может быть, несколько слов, если говорить о социальной политике, нам удалось сохранить всю систему социальной защиты, несмотря на кризис 2008 года, на достаточно сложную экономическую ситуацию нынешних лет. Вся система социальной защиты сохранена, все льготники получают свои льготы в полном объеме. Более того, мы продолжаем развивать нашу систему социальной защиты, строятся новые объекты социальной инфраструктуры, в том числе новые центры социального обслуживания. Мы открываем новые объекты культуры, новые объекты спорта, в том числе уже в этом году, например, начинается строительство бассейна на улице генерала Белова. В следующем году начнется строительство бассейна на Шепиловском проезде.

Если говорить о тарифах, конечно, нам всем бы хотелось, чтобы они не росли, но в этом году они повышаются меньше, чем в других регионах Российской Федерации, и только с ноября месяца. Более того, мы начали развивать систему общественного контроля за системой тарифов.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Степана Орлова. Степан Владимирович, теперь вы задаете вопрос для Ольги Щербаковой.

Степан Орлов: Уважаемая Ольга Александровна, вы в своих выступлениях говорите о том, что собираетесь заниматься, в том числе в городской Думе в случае вашего избрания, молодежной политикой. Вот с чего бы вы начали с точки зрения молодежной политики, что нужно сделать на уровне законодательного органа Москвы, на уровне городской Думы, чтобы улучшить положение молодежи в городе, чтобы, самое главное, увести молодежь с улиц?

Ольга Щербакова: Чтобы увести молодежь с улиц, необходимо построить ФОКи, разные спортивные заведения, которые были бы доступными для каждого молодого человека. Также необходимы определенные площадки, на которых они могли бы встречаться и проводить свой досуг, чтобы они могли обсудить накопившиеся у них проблемы на сердце, на душе и высказать свое мнение о сегодняшнем дне, допустим. Определенные площадки необходимы для встреч, которых недостаточно не то что в районе, а в целом по Москве, их лишь единицы. Это нужно исправлять. Для этого я иду в Московскую городскую Думу.

Ведущий: И у вас есть какие-то конкретные меры, которые вы написали на бумаге и будете осуществлять?

Ольга Щербакова: Да, безусловно. У нас много долгостроев, которые находятся в районе, которые необходимо в аукционы, мне кажется, продать, снести, которые будут вполне приемлемой площадкой для муниципальных площадок для тенниса, футбола, либо где просто можно организовать встречи.

Ведущий: Спасибо. Уважаемые кандидаты, мы прошли два круга вопросов и ответов, и сейчас, чтобы достаточно времени осталось для заключительного слова, лучше по вопросу от меня, мы так немного меньше времени потратим. Пойдем, конечно, в том же порядке.

Итак, первым отвечает Степан Орлов. Степан Владимирович, у меня ваша программа есть, конкретная достаточно, по пунктам. Но мне вот что интересно – строительство многоуровневой развязки на пересечении Каширского шоссе и улицы Борисовские пруды. Я там проезжаю относительно часто и у меня создалось ощущение, что после того как там изменили схему движения, сделали заездной некий карман, там уже стало неплохое движение. А если начать строить развязку, то это еще на пару-тройку лет трафик ухудшится.

Степан Орлов: К сожалению, все-таки Каширское шоссе не пошло так быстро, как нам бы хотелось, пробки остаются, остаются именно перед Борисовскими прудами, если ехать из центра. После Борисовских прудов Каширка идет намного лучше. И мои беседы с экспертами, мои встречи с жителями показывают, что, конечно, необходимо строить еще одну развязку небольшую, на пересечении Каширки и Борисовских прудов, чтобы увести поток машин в сторону Братеево, в сторону Марьино, не мешая двигаться машинам в Орехово-Борисово. Это важная мера, я думаю, что за год или два такую развязку можно будет построить. Мы уже обсуждали это с префектурой, с правительством Москвы, и это кардинально улучшит движение по Каширскому шоссе, хотя, безусловно, есть еще моменты, которые можно улучшать – это и разметка, это и регулирование светофоров.

Ведущий: Отбойник?

Степан Орлов: Отбойник нужно сохранить, это моя категорическая позиция. Я направил несколько запросов в правительство Москвы. Действительно его хотели убрать. Сейчас эти работы приостановлены. Сейчас я добиваюсь того, чтобы конкурс на снятие отбойника был отменен.

Ведущий: Спасибо, Степан Владимирович. Мы идем дальше. Алексей, теперь к вам у меня будет вопрос. Смотрите, из одной популярной социальной сети. Политический журнал определенный, разработали проект предвыборной программы для вас – и вы ответили, что данное предложение принимается. В том числе, первый пункт: национализация имущества крупных строительных компаний, хотя бы части из них для строительства бесплатных квартир для молодых семей. Вы берете это предложение? И кого будете национализировать?

Алексей Добровольский: Это как предложение идет от журнала?

Ведущий: Вам сделали предложение, и вы якобы ответили, что это предложение принимается.

Алексей Добровольский: На самом деле я первый раз слышу, что я кому-то что-то отвечал в какие-то журналы. Но я могу сказать, что в моей программе именно включен такой пункт как строительство социального жилья, которого темпы сегодня замедлились в нашей стране. Сегодня молодым семьям, молодым студентам и молодым многодетным семьям не хватает такого социального жилья. В основном, в Москве сегодня строится жилье элитного плана, и это бич нашего города, это проблема, которую я буду решать, когда приду в городскую Думу. По поводу национализации каких-то строительных компаний здесь речь не идет. Я бы здесь осторожно выразился с этим предложением ко мне. Стройкой пускай занимаются те люди, тот частный средний бизнес, который, кстати, я тоже предлагаю поддерживать и давать ему какие-то дотации, чтобы наш средний и мелкий бизнес в Москве развивался, что сегодня, кстати, делается не столь грамотно. Поэтому я считаю, что строительство социального жилья – это необходимо сегодня.

Ведущий: Спасибо, Алексей. Мы идем дальше. Ольга, теперь вопрос к вам. Я разделю, пожалуй, на две части. Один, наверное, вам будет не очень удобно отвечать, я так думаю, а второй более серьезный. Итак, первая часть. На вопрос, почему вы решили пойти в политику, вы ответили: " С детства хотела жить красиво и есть шанс, почему бы им не воспользоваться". Это первый вопрос – почему вы так ответили? Второе, это во вступительном слове вы говорили про проблемы ЖКХ и нужно наладить контроль за управляющими компаниями. Хотелось бы, чтобы вы этот тезис раскрыли.

Ольга Щербакова: На первый вопрос хотелось бы уточняющий ответ – где и кому я это отвечала?

Ведущий: ЛДПР-Лайф.

Ольга Щербакова: Замечательно. Что ж в политике я и по образованию, поэтому я туда и пошла, чтобы сделать жизнь краше не только для себя, но и в целом видеть Москву замечательной. Почему бы нет, если молодость и ресурсы, и поддержка партии за мной. Безусловно, есть на это силы и возможности, я готова к этому. Второй вопрос по поводу жилищно-строительных кооперативов, которые необходимо вернуть, чтобы наша разорительная ипотека не была в напряге для жителей, потому что действительно сейчас мы, в основном, видим, что строительство идет только элитного жилья, всевозможные таунхаусы, пентхаусы и прочее. Также нужно все-таки возвращать, чтобы министерство ЖКХ следило за управляющими компаниями.

Ведущий: Отдельный в Москве создать департамент?

Ольга Щербакова: Да-да.

Ведущий: Спасибо, Ольга. Господа, мы сейчас переходим к заключительным словам. По минуте есть у каждого из вас. Итак, первое заключительное слово от Степана Орлова. Прошу, Степан Владимирович.

Степан Орлов: Во-первых, хочется поздравить всех москвичей с наступающим днем города. Я уже сказал о том, что мы вместе с жителями Орехова-Борисова пишем нашу народную программу, вот несколько пунктов из нее. Я уже сказал о строительстве развязки на пересечении Каширки и Борисовских прудов. Кроме этого – вывод фабрики "Лиггетт Дукат" за территорию Москвы, продолжение программы благоустройства дворов и модернизации детских площадок, строительство бассейнов на улице генерала Белова и на Шипиловском проезде, реконструкция Большого зала и открытие Большого зала дворца культуры "Авангард". Вообще, развитие социальной инфраструктуры наших районов. Кроме этого, разумеется, контроль со стороны городского парламента над органами исполнительной власти и отстаивание интересов конкретных москвичей, нуждающихся в поддержке. За последнее время я получил более 1,5 тысяч наказов избирателей на встречах во дворах, в подъездах, в трудовых коллективах. Я могу сказать, что уже более 400 наказов реализованы, положительно реализованы. Я думаю, что за ближайшие месяцы мы сможем реализовать еще многие пожелания жителей Орехово-Борисово.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Степана Орлова. Алексей Добровольский, ваше время, прошу.

Алексей Добровольский: Уважаемые москвичи, 14 сентября вы пойдете не просто на выборы депутатов Московской городской Думы, вы пойдете решать свою судьбу, судьбу Москвы на долгие годы вперед, поэтому я в первую очередь всех призываю без исключения приехать с дачных участков и принять участие в выборах. Потому что если вы не заинтересуетесь в политике, то политика заинтересуется вами. Также я хочу вам сказать, что я, Алексей Добровольский, иду в городскую Думу VI созыва со своей программой развития города Москвы, в которой главный акцент, конечно, смещен на социальную политику. Это и остановка роста тарифов ЖКХ, это миграционная политика, это капитальный ремонт жилых домов за счет бюджета города Москвы, это решение транспортной проблемы, дворовых территорий. Также это работа поликлиник, детских садов, школ, возрождение образования, медицины, которая сегодня находится в ужасном состоянии. Я, Добровольский Алексей Юрьевич. Голосуйте за меня 14 сентября, и мы с вами простроим чистый хороший город. Спасибо вам большое.

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Алексея Добровольского. Ольга Щербакова, прошу, теперь ваше время – заключительное слово.

Ольга Щербакова: Уважаемые москвичи, приходите 14 сентября на выборы, потому что единственный способ изменить ситуацию в городе – это отдать свой голос за кандидата от ЛДПР. Мы не заигрываем с нашими избирателями. Если мы говорим, то мы делаем. Мы не даем никаких обещаний, которые лишь остаются на бумаге или радужными воздушными замками. Мы сразу от слов переходим к делу. Мне часто ставят молодость как укор, но для кандидата молодость, я считаю, это энергия, направленная в нужное русло, и новый взгляд на решение старых проблем, которые зачастую остаются так и не решенными. Уже много лет, когда действующие депутаты оставляют лишь на бумаге определенные решения, не выполняя их в реалиях. Поэтому, считаю, свой голос нужно отдать за Щербакову, за ЛДПР 14 сентября. И всех с наступающим вас праздником, днем города, который мы вместе сделаем чище, лучше и краше.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Ольги Щербаковой. Уважаемые кандидаты, желаю вам удачи в оставшейся предвыборной борьбе. Не так много осталось, и конечно, победы на выборах. Каждому из вас, тоже удачи и победы.

Напоминаю, для наших зрителей, что это были дебаты кандидатов на пост депутатов Московскую городскую Думу. У нас был сейчас 27-й избирательный округ. Следующий раунд дебатов на телеканале "Москва 24" завтра в 15:30.