Расшифровка дебатов кандидатов от 20-го округа ("Москва 24")

Кандидаты в депутаты МГД от 20 округа представили свои программы

На телеканале "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" завершились дебаты кандидатов в Мосгордуму от 20-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах принимают Александр Тимченко (КПРФ), Евгений Корсаков (ЛДПР), Александр Молохов ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Избирательный округ № 20 Районы: Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино Кандидаты: Корсаков Евгений Геннадьевич .

Родился в 1958 году, живет в городе Реутове Московской области. Пенсионер. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Молохов Александр Владимирович .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в московской коллегии адвокатов "Последний дозор". Занимает должность председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Яблоко".

Павленко Александр Александрович .

Родился в 1957 году, живет в Москве. Работает в некоммерческом партнерстве управляющих недвижимостью "Совладение". Занимает должность президента. Выдвинут региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Тимченко Александр Николаевич .

Родился в 1969 году, в Москве. Работает в ООО "МИД". Занимает должность советника по вопросам управления. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Шибаев Андрей Вячеславович .

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в региональной общественной организации инвалидов "Перовский Клуб инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг". Занимает должность заместителя председателя. Выдвинут региональным отделением партии "Родина".

Шульмин Виталий Юрьевич .

Родился в 1974 году, в Москве. Работает в ООО "СМедиа". Занимает должность менеджера. Самовыдвиженец.

Ведущий: В прямом эфире телеканала "Москва 24" и радиостанции "Москва FM" – дебаты кандидатов в Московскую городскую Думу. Напомню, сами выборы состоятся 14 сентября, они будут проходить в единый день голосования. И впервые в Думу этого созыва будет избрано 45 депутатов, это больше, чем обычно. Причем еще одно отличие: выборы будут проходить по мажоритарной системе.

У нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 20-му избирательному округу, это районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, а также часть района Выхино-Жулебино. Меня зовут Илья Федоровцев. Здравствуйте. Итак, мы начинаем. Я представляю наших кандидатов, именно в таком порядке прошла жеребьевка, поэтому в таком порядке я и представляю.

№1 – кандидат Александр Тимченко. Здравствуйте.

Александр Тимченко: Добрый день.

Ведущий: Кандидат №2 – Евгений Корсаков. Здравствуйте.

Евгений Корсаков: Добрый день.

Ведущий: И кандидат №3 – Александр Молохов. Здравствуйте.

Александр Молохов: Здравствуйте.

Ведущий: Итак, вначале у нас у каждого кандидата есть время на представление себя, своей предвыборной программы, на самопрезентацию так называемую. Идем в том же порядке, и у каждого есть по две минуты. Итак, прошу, Александр Тимченко, ваше время, ваши две минуты.

Александр Тимченко: Александр Тимченко. Проживаю в Москве, являюсь директором и руководителем движения "Содействие", вхожу в попечительский совет Фонда ветеранов Арктики и Антарктики "Полюс". Более 20 лет назад организовал "Московский издательский дом".

Я иду в Мосгордуму не ради зарплаты, ее уже не платят, не для лоббирования своих интересов, мой бизнес не зависит от госзаказа, госзакупок – я руковожу успешным предприятием. Издательство за 20 лет выпустило более 2,5 миллиона книг по искусству, литературе, истории. Но мне небезразлично, в каком городе будут жить наши дети и сможем ли мы гордиться нашими внуками. Выходя на выборы, я обязуюсь сделать так, чтобы решения власти согласовывались с жителями, каждый бюджетный рубль тратился ради достижения достойной жизни в районе.

Я выдвигаюсь в Мосгордуму, чтобы защищать ваши интересы. Депутаты не должны быть провластными. Система сдержек и противовесов в лице независимых депутатов – это выход из сегодняшней ситуации. Я иду в Мосгордуму, чтобы представлять ваши интересы. Город должен вовлечь граждан в реальное управление на местах. Это механизм способен победить коррупцию и сделать управление открытым и прозрачным.

Партия КПРФ, от которой я выдвигаюсь, первой пришла на помощь активистам, выступающим против строительства гостиницы в Новокосино. Пока другие кандидаты обещают, я запускаю процесс решения на следующий день. Многие механизмы для решения проблем уже запущены мною как кандидатом в депутаты Мосгордумы. Качество нашей жизни напрямую зависит от решений чиновников, зачастую неправильных, необоснованных и выгодных лишь тем, кто им платит. На действующих депутатов надежды нет.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Александра Тимченко. Мы идем дальше. Теперь есть ровно две минуты у кандидата №2 нашей студии – это Евгений Корсаков. Прошу.

Евгений Корсаков: Добрый день, уважаемые москвичи, избиратели 20-го избирательного округа. Корсаков Евгений Геннадьевич – кандидат от ЛДПР, подполковник запаса.

В моей предвыборной программе основные положения – это борьба с коррупцией и бюрократизмом чиновников, экологические проблемы города, безопасность жизни и так далее. Но хотелось бы остановиться прежде всего на коррупции, которая заполонила органы власти. Одним из элементов, ярким элементом этого проявления бывают нечестные выборы, об этом я и хотел рассказать.

В одной из ТИК (территориальной избирательной комиссии) округа были закуплены вот такие браслетики: это, с одной стороны, шариковая ручка, но он превращается в браслет элементарным движением. Эти браслетики раздаются в участковой избирательной комиссии для членов комиссии. По моим расследованиям, это делается для того, чтобы… Планируются "карусели" для продвижения кандидатов от партии власти, потому что это кандидаты, как видим мы, очень слабые, даже на дебаты не ходят. Это такой знак опознавательный "свой – чужой". То есть "заряжаются" отдельные группы людей, которые проплачиваются, которые не обязательно живут в Москве, которые приходят на выборы, получают бюллетени от членов комиссии, у которых вот такие браслетики. Члены комиссии, понятно, проинструктированы, скорее всего, тоже "заряжены", и они выдают бюллетени москвичей, которые не ходят на выборы, вот этим группам людей.

Получая бюллетени, они ставят галочку или крестик напротив депутата, кандидата от партии власти, закидывают этот бюллетень в урну и продвигаются к следующей участковой комиссии. И так далее. Затем возвращаются…

Ведущий: Понятно, спасибо. Маленький короткий вопрос: наблюдатели от вашей партии будут на выборах?

Евгений Корсаков: Обязательно.

Ведущий: Спасибо. Идем дальше. Теперь вступительное слово у Александра Молохова. Прошу, ваши две минуты.

Александр Молохов: Я – Молохов Александр Владимирович, кандидат в депутаты Мосгордумы от партии "Яблоко". Родился в семье кадрового офицера Военно-морского флота, мне 42 года, я живу в Новокосине. Окончил в этом районе школу, затем Историко-архивный институт и Юридическую академию. Я кандидат исторических наук, женат, имею шестерых детей.

Работал учителем в школе, преподавателем института, в конце 90-х был советником районного собрания Новокосина. Благодаря мне тогда в двух новокосинских школах были созданы компьютерные классы, мы успешно боролись за то, чтобы в Новокосине построили обычное, а не легкое метро, вместе со школьниками очищали Салтыковский лесопарк от мусора, первыми обратили внимание на опасность мусоросжигательного завода в Руднево.

Я никогда не состоял в партии "Единая Россия", в отличие от Андрея Шибаева, кандидата от партии власти. С 2001 года я адвокат, возглавляю коллегию адвокатов "Последний дозор", защищал очень разных известных людей, таких как Сергей Магницкий, русский националист Даниил Константинов, лидер "Яблока" Сергей Митрохин. Я восемь лет вел рубрику "На адвокатской кухне", в жилищной газете "Квартирный ряд", которую недавно закрыло собянинское правительство. До сих пор помогаю многим ТСЖ, только за последние два года выиграл более десятка дел в арбитражном суде в защиту малого бизнеса против столичных властей.

С 2012 года вхожу в состав экспертного совета "Бизнес против коррупции" при уполномоченном при Президенте России по защите прав предпринимателей. В апреле этого года я являлся представителем уполномоченного по правам человека в России Эллы Памфиловой в Крыму. Возглавляемый мной юридический холдинг "Последний дозор" стал первой московской юридической компаний, открывшей свои офисы в Севастополе и Симферополе. Мы выиграли этим летом президентский грант и уже оказываем с 1 сентября жителям полуострова бесплатную юридическую помощь.

Я убежден, что Московская городская Дума должна стать настоящим парламентом, в законодательной деятельности которого первую скрипку должны играть прежде всего высокопрофессиональные юристы, а не рукопожатные единороссы и их приспешники из партии жуликов и воров. Голосуйте за "Яблоко", голосуйте за Александра Молохова.

Ведущий: Спасибо. Это было вступительное слово от Александра Молохова. Я еще раз напоминаю, что у нас в студии – кандидаты в депутаты по 20-му избирательному округу, это районы Косино-Ухтомский, Некрасовка, Новокосино, часть района Вешняки, часть района Выхино-Жулебино. Два кандидата по различным причинам от участия в этих дебатах отказались.

Итак, уважаемые кандидаты, мы сейчас переходим к раунду вопросов и ответов, идем в том же порядке, я буду каждый раз подсказывать. Итак, Александр, вы сейчас задаете вопрос, Александр Тимченко спрашивает, отвечает Евгений Корсаков. Прошу. 30 секунд вопрос, минута ответ.

Александр Тимченко: Евгений, скажите, пожалуйста, какие вы считаете проблемные точки наиболее важными по вопросам экологии в Кожухове и Некрасовке? Я знаю, что вы проводили встречи с жителями этих районов. И как вы вообще оцениваете ситуацию экологическую в этих районах и на востоке Москвы? Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Прошу, у вас минута.

Евгений Корсаков: Александр, да, экологические проблемы существуют и очень большие. Два мусоросжигательных завода, вроде бы один закрыли. И почему уважаемый Сергей Семенович Собянин все лавры по закрытию завода навесил на кандидата, который здесь не присутствует, даже не хочу называть его. Это совершенно неправильно. Люди прежде всего поднимались, выходили на пикеты, митинги, люди добились этого. И партии поддерживали их. Поэтому я думаю, что такой пиар административный – это тоже неправильно. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. У вас оставалось порядка 5 секунд, вы можете еще что-то спросить, еще есть время у вашего оппонента.

Александр Тимченко: Я готов поддержать полностью Евгения. Вчерашняя ситуация наглядно показала отношение власти к проблемам. Я считаю, что это был пиар-ход со стороны властей.

Ведущий: Понятно. Поддерживаете.

Александр Тимченко: Да, полностью поддерживаю.

Ведущий: Спасибо. Еще что-то добавите?

Евгений Корсаков: Да нет, все.

Ведущий: Спасибо. Евгений, теперь вы задаете вопрос для Александра Молохова. 30 секунд – минута.

Евгений Корсаков: Александр, понимая, что выборы, я предчувствую, по крайней мере, будут нечестными, хотелось бы понять ваше мнение на этот счет. Может быть, даже заключить нам соглашение определенное за честность выборов и добиться от власти, чтобы выборы были честными. Вы знаете примеры честных выборов?

Ведущий: Спасибо, Евгений. Готовы ли заключить соглашение?

Александр Молохов: Да, безусловно, лично я готов заключить такое соглашение. Конечно же, партия "Яблоко" и я лично как кандидат от партии "Яблоко" – мы всегда настаивали и настаиваем только на честных выборах. Но весь вопрос, кто и как будет считать, будут ли "карусели", будет ли досрочное голосование организовано как положено. Сегодня мы видим, что, к сожалению, есть большие опасения в этом плане, что выборы будут честными. Я хотел бы подчеркнуть, что залог успеха на честных выборах, если они все-таки будут честными, – это то, что кандидат, безусловно, должен идти в команде профессионалов. И я иду от партии "Яблоко", партии, которая представляет собой команду профессионалов, честных, демократически настроенных людей и, самое главное, людей порядочных, что в наше время крайне немаловажно.

У партии есть своя программа, программа рассчитана на всю Москву, каждый может найти в этой программе то, что ему необходимо. Наша программа общегородская. Поэтому я считаю, что нужно голосовать только за "Яблоко", только за Александра Молохова.

На канале "Москва 24" прошли дебаты кандидатов от 20 округа

Ведущий: Спасибо, Александр, прошу, теперь вы задаете вопрос для Александра Тимченко.

Александр Молохов: Александр Николаевич, у меня к вам вот какой вопрос. Действительно, в последнее время муссируется тема ветеринарно-санитарного завода "Эколог", действительно было объявлено очень широко о том, что он закрыт, но никто почему-то не говорит о том, благодаря чему это было достигнуто, кто первым обратил внимание на эту проблему. Никто не говорит о том, как много люди митинговали до того, как Андрей Шибаев озаботился этой проблемой. И никто, кстати, не говорит о том, куда этот завод будет перенесен. А он, по моей информации, будет перенесен то ли в Воскресенск, то ли в Хамовники.

Ведущий: Спасибо.

Александр Тимченко: Спасибо. Очень актуальный и важный вопрос. Хочу пояснить. На самом деле, действительно, много лет инициативная группа граждан Косина, Новокосина и Кожухова занималась этой проблемой. И очень странно было, что вчера на встрече с мэром этих граждан не было. Это первый момент.

Второй момент. Решение о закрытии завода "Эколог" было принято еще в 2013 году. Мало того, в решении было обозначено, что завод должен перенестись на новую площадку. У меня вопрос тогда: 8 тысяч тонн в год биологически инфицированных отходов, где они будут сжигаться? Кто нам на этот вопрос ответит? Не на соседнем ли четвертом мусоросжигательном заводе?

Ведущий: А вы можете ответить на этот вопрос?

Александр Тимченко: Я не могу ответить на этот вопрос, это предположение мое. То есть это похоже на популистское решение. То есть приехали-сказали-закрыли. Где будет сжигаться этот объем?

Ведущий: Неизвестно.

Александр Тимченко: Неизвестно.

Ведущий: Спасибо. Прошу, теперь идем в обратном порядке. Александр Молохов задает вопрос для Евгения Корсакова, прошу.

Александр Молохов: Скажите, пожалуйста, Евгений, очень жаль, что сегодня с нами нет Андрея Шибаева, он не отвечает на наши вопросы. Это тот самый провластный кандидат, видимо, старшие товарищи ему посоветовали на дебаты не ходить. В прошлый раз не явился и в этот раз не явился. Это, конечно, абсолютно недопустимо, это неуважение к избирателям, к нам, своим оппонентам. Неужели ему нечего сказать? Видимо, нечего сказать. У меня к вам вопрос: как вы относитесь к такому поступку Андрея?

Ведущий: Спасибо. Прошу, минута на ответ.

Евгений Корсаков: Уважаемый Александр, к этому можно относиться однозначно негативно, потому что действующий муниципальный депутат должен обязательно приходить и отчитываться перед своими избирателями и доказывать, что он не зря просиживает время в муниципальном собрании района Новокосино. Я считаю, что кандидат очень слабый, поэтому он сюда и не появляется. Ему нечего сказать людям, но надеется, что пройдет путем грязных технологий, путем фальсификации на выборах, о которых я уже говорил.

Ведущий: А не в рамках телеэфира вам приходилось сталкиваться, общаться?

Евгений Корсаков: Нет, через общих друзей, так скажем. Есть афганская организация, есть у меня там тоже офицеры-товарищи, в которую он входит, но у них о нем свое мнение, поэтому не хотелось бы это…

Ведущий: То есть встречи не было.

Евгений Корсаков: Да.

Ведущий: Спасибо. Прошу, Евгений, теперь вы задаете вопрос для Александра Тимченко.

Евгений Корсаков: Александр Николаевич, у меня вопрос один, больная тема у нас та, что есть предчувствие, что выборы будут опять сфальсифицированы. Поэтому вопрос аналогичный: вы готовы подписать и привести своих соратников-наблюдателей, чтобы как-то с этим бороться? Хотя понимаю, что с "каруселями" бороться очень сложно, даже эти камеры, которые выставлены, - они ничего не видят. Подходит человек, вроде бы как показывает паспорт члену избирательной комиссии, член избирательной комиссии выдает бюллетень, и процесс продолжается.

Ведущий: Понятно.

Александр Тимченко: У меня не только предчувствие, я на себе ощущаю весь этот административный ресурс. Я вам больше скажу. Наши активисты запротоколировали, сняли на видео материал, когда ГБУ "Жилищник" в форме разносит листовки провластного кандидата. У нас есть данные о том, что социальные службы ходят по квартирам и спрашивают, будете вы голосовать либо не будете. Если будете или будете в любом случае, собирают паспортные данные. Такая информация проходит. Мало того, я постоянно сталкиваюсь с тем, что нам не дают работать на пикетах согласно избирательному законодательству. Такие нарушения постоянно проходят.

Мы готовим сейчас группу, мы собираем группу наблюдателей, и готов войти в коалицию за честные выборы, за наблюдение за выборами. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, Александр. И, завершая второй круг вопросов и ответов, теперь вы задаете вопрос для Александра Молохова.

Александр Тимченко: Александр, скажите, пожалуйста, ко мне обратились пенсионеры, чтобы хоть как-то на сегодняшний день разбавить такую жесткость наших заявлений, подскажите, по району Новокосино ходит ваш двойник и пугает пенсионеров и бабушек. Проясните ситуацию, что за агитация такая?

Ведущий: Спасибо, интересный вопрос. Прошу.

Александр Молохов: Да, я готов ответить на этот вопрос. Действительно, я веду агитацию необычным образом, по избирательному округу ходят куклы в моем обличии, узнаваемом образе, и агитируют. Я считаю, что тот кандидат, который может отнестись к себе с определенной долей самоиронии, - это совершенно правильный кандидат. Все, в конце концов, глупости, как известно, с самым серьезным выражением лица в мире совершаются. И воспринимайте эту мою агитацию как своеобразный символ нашей эпохи. Мы в представлении собянинской власти некие куклы, которыми пытается играть новый кукловод на этой сцене, заместитель мэра Анастасия Ракова. Так вот, это такой своеобразный протест. Как говорил Пелевин, лучше быть клоуном у гомосеков, чем гомосеком у клоунов. А в серьезности моих намерений можно убедиться, придя сегодня ко мне на встречу в 18.00, Первая Вольская, 11, в ДК "Заречье". Мы серьезно поговорим о нашей программе местной и общегородской.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Александра Молохова. Уважаемые кандидаты, еще на круг вопросов и ответов времени не остается, поэтому я сейчас каждому короткий вопрос задам. Потом перейдем к заключительным словам. В том же порядке пойдем. Александр, к вам первый вопрос, он у меня из двух частей будет состоять. Вы говорили, что листовки разносят в форме ГБУ "Жилищник". Что вы с этим пытались делать? И второй вопрос по поводу гостиницы в Новокосине. Во вступительном слове вы упоминали, хотелось бы подробности, что это за скандал?

Александр Тимченко: По поводу гостиницы я считаю, что он более важный, я начну с этого вопроса. Скандал длится с прошлого года. Были проведены публичные слушания. По публичным слушаниям жители узнали свои подписи, увидели сфальсифицированные подписи, подали заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело. По материалам этого дела подключилась прокуратура. Прокуратура направила представление префекту Восточного округа. Жители обратились в суд, суд не решил ничего. Было собрано 11 тысяч подписей на имя мэра, мэр не ответил. Вот вам решение вопроса. Когда нужно закрыть завод "Эколог"… Кстати, у меня было пари: в конце июня я сказал, что за две недели до выборов завод "Эколог" закроют. Я его вчера выиграл. На 11 тысяч подписей мэр не ответил. Это вопрос по гостинице. Гостиница строится, уже шестой этаж. Жители бьются.

Ведущий: Спасибо. Теперь вопрос для Евгения Корсакова. Евгений, вы во всех ответах, во всех вопросах во вступительном слове главную мысль выделяли: нечестные выборы, коррупция во власти. Кроме этого хотелось бы услышать, какие проблемы есть в вашем округе, конкретно в 20-м. Транспорт, ЖКХ – что вы будете решать в первую очередь, если станете депутатом?

Евгений Корсаков: Я понял. Ну, жилищно-коммунальную проблему я тоже знаю. Когда был принят Жилищный кодекс в 2005 году, начались все проблемы. Государство ушло с рынка ЖКХ, и все проблемы стали решать управляющие компании и собственники жилья. Собственники жилья в количестве где-то 80 процентов ни сном ни духом не знают, что надо заключать договора с управляющими компаниями, что деньги платятся за услуги, что управляющая компания должна оказывать услуги, а не просто деньги тратить, которые платятся по статье текущий ремонт и содержание. Понятно, что мы знаем, что тепло – это тепло. За тепло мы платим, понятно за что. А вот текущий ремонт и содержание – эти деньги все уходят непонятно куда. И, возможно, они потом играют на выборах. Почему тогда эти карусели, которые планируется организовать, на какие деньги они будут организованы – или на деньги кандидатов богатых, или город будет помогать тем кандидатам, которых считает, что они проходные.

Ведущий: Спасибо, Евгений. Александр Молохов, теперь вопрос для вас. Тоже разобью его на две части, быстро спрошу. Вы говорили во вступительном слове, что помогаете создавать ТСЖ. Чуть подробнее об этой сфере вашей деятельности и конкретные примеры. Второй вопрос: кого вы видите, кроме юристов, в Думе? Вы говорите, что первую скрипку должны играть юристы. Прошу.

Александр Молохов: Во-первых, я действительно помогаю многим ТСЖ. Речь идет не о создании ТСЖ, а помогаю им в процессе текущей деятельности. Мы выиграли довольно много судов, связанных с тем, что город претендует на общедомовое имущество – на подвалы, на чердаки. Я думаю, что я прежде всего помогаю им в судебной сфере. Еще раз повторяю, я 8 лет вел рубрику в единственной жилищной газете в России "Квартирный ряд", которую недавно Собянин почему-то закрыл за ненадобностью, что абсолютным является нонсенсом.

Второй вопрос по поводу Мосгордумы. Там должны быть прежде всего порядочные люди, честные, которые не запятнали себя, во всяком случае, тем, что они состояли в партии "Единая Россия". Конечно же, там должны быть не только юристы, но юристы там должны быть обязательно. И самое главное, за каждым кандидатом должна стоять партия, определенная политическая сила, такая как "Яблоко".

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Александра Молохова. Уважаемые кандидаты, теперь переходим к заключительному слову. Я думаю, если четко формулировать мысли, то вы уместитесь точно в отведенное время. По 30 секунд есть сейчас у каждого человека. Итак, Александр, прошу. Александр Тимченко, ваше финальное слово.

Александр Тимченко: У нас с вами одинаковые цели: мы хотим чувствовать себя защищенными, быть услышанными, жить в достатке. Я предлагаю вам объединиться и предъявить свои требования к власти и добиться их исполнения. Я открыто публикую свои предвыборные обещания и буду добиваться их исполнения. Я хочу поблагодарить всех вас за тот сбор гуманитарной помощи, который вы осуществляли. Мы отправили 2,5 тонны гуманитарного груза в Новороссию. Я иду на выборы, чтобы победить. Наша сила в правде и в единстве. Не москвичи для власти, а власть для москвичей. Спасибо.

На "Москве FM" завершились дебаты кандидатов от 20-го округа

Ведущий: Спасибо, финальное слово от Александра Тимченко. Идем дальше. Корсаков, прошу, теперь вы, ваше время.

Евгений Корсаков: Уважаемые москвичи, не спите, приходите на выборы 14 сентября. Не дайте обмануть себя. Это неправильно, что вам говорят, что все за вас решили. Вот такими некачественными выборами, фальсификациями на выборах все решается. Чем будет выше явка, тем вероятность честных выборов повышается в разы. Голосуйте за кандидатов от ЛДПР, за Корсакова Евгения Геннадьевича. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Евгения Корсакова. И теперь ваше время, прошу, Александр Молохов.

Александр Молохов: Уважаемые избиратели, понимаете, программ хороших много, и на словах все кандидаты выступают примерно за одно и то же. Я призываю вас внимательно вчитаться в биографию каждого кандидата. Судить о человек нужно по его делам, а не по обещаниям. Второе: я еще раз вас призываю всех проголосовать за меня, за Александра Молохова из партии "Яблоко", и, кто желает, может сегодня прийти ко мне на встречу с избирателями – 1-я Вольская, 11 в 18.00, ДК "Заречье". Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Финальное слово от Александра Молохова. Уважаемые кандидаты, желаю вам удачи в предвыборной борьбе и победы каждому из вас на выборах. Удачи, спасибо, что пришли к нам в студию.

Я напомню, что это были дебаты кандидатов в депутаты в Московскую городскую Думу по 20-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва 24" сегодня в 18.30.