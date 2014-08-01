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Выборы

01 августа 2014, 18:42

Использование КОИБов сделает выборы прозрачнее - Свиридов

Мосгордума выборы КОИБ Илья Свиридов

Фото: ИТАР-ТАСС

Комплексы обработки избирательных бюллетеней помогут сделать выборы прозрачнее. Об этом M24.ru сообщил кандидат в депутаты Мосгордумы от "Справедливой России" Илья Свиридов.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней во время выборов в Мосгордуму буду использованы в 14 избирательных округах из 45. Об этом на заседании Мосгоризбиркома 31 июля сказал председатель комиссии Валентин Горбунов. Москва получила КОИБы от семи регионов, в том числе 500 - от Московской области. Всего на выборах будет использовано 1042 комплекса.

По мнению Свиридова, комплексы помогут уменьшить вероятность ошибок и фальсификаций. "Чем больше будет КОИБов, тем лучше. КОИБы невозможно обмануть, благодаря им полностью исключается фальсификация на выборах. На моей практике, результаты выборов, на которых для подсчета голосов использовались КОИБы, были самые объективные", - отметил кандидат в депутаты.

Он добавил, что ручной пересчет голосов может понадобиться в том случае, если у члена избирательной комиссии возникнут обоснованные сомнения в правильности подсчетов. Напомним, что МГИК принял решение проводить ручной пересчет на всех участках, где установлены комплексы автоматической обработки.

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КОИБы будут использоваться на тех же участках, что и на выборах мэра Москвы в 2013 году - в Центральном, Юго-Восточном и Южном округах столицы. При этом на участках, оборудованных КОИБами, дополнительно будет проведен ручной пересчет голосов.

Ранее Сергей Собянин заявил, что во время выборов в Мосгордуму планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в Москве.

Как и на выборах мэра, все участки для голосования оснастят камерами видеонаблюдения, чтобы все желающие могли следить за ходом выборов в режиме онлайн. Наблюдателями смогут стать представители всех политических партий.

Проголосовать можно будет только на своем избирательном участке. На эитх выборах было решено отказаться от использования открепительных бюллетеней. Те же, кто не сможет 14 сентября попасть на свой избирательный участок, получили возможность проголосовать досрочно - с 3-го по 13 сентября. Также наблюдатели впервые смогут сопровождать сотрудников избиркомов во время надомного голосования.

"Москва в цифрах": Выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую Думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. Кандидатами в депутаты Мосгодумы МГИК зарегистрировал 273 человека. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе.

Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.

Голосованию будут предшествовать дебаты, они стартуют 18 августа. Кандидатам в депутаты Мосгордумы будет предоставлено бесплатное эфирное время на четырех городских СМИ. Кандидаты смогут выступить перед избирателями на телеканалах "Москва 24" и "Москва Доверие", а также радиостанциях "Радио Москва" и "Москва FM".

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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