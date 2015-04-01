Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Универсальные электронные карты будут выпускать только по заявлениям граждан. Это поможет сэкономить бюджетные средства, считают депутаты Мосгордума, подготовившие отзыв на соответствующий федеральный закон.

Как отметил депутат Андрей Клычков, по действующему закону горожане могут отказаться не от выпуска карты, а непосредственно от ее использования. Именно поэтому бюджетные средства все равно расходуются.

"Предлагаемые изменения направлены на защиту прав и интересов граждан, не желающих по различным причинам получать УЭК", – пояснил Клычков.

Так, на выпуске карты только в этом году можно было бы сэкономить более 30 миллионов рублей. При этом на всю программу по выпуску УЭК предусмотрено около одного миллиарда рублей.

УЭК – российская пластиковая карта, объединяющая в себе идентификационное и платежное средство, с помощью которого можно дистанционно заказать, оплатить и получить государственные услуги, кроме того, карта заменяет множество документов, в том числе медицинский полис и страховое пенсионное свидетельство. УЭК выдается гражданам России бесплатно по личному заявлению. Использование карты и подключенного к ней банковского счета – бесплатно. Срок действия универсальной электронной карты составляет 5 лет. "Мосгорсправка": Как получить универсальную электронную карту

Ранее сообщалось, что пользователи универсальной электронной карты теперь могут пользоваться электронными кошельками на портале – УЭК-онлайн. С помощью нового сервиса можно оплачивать госуслуги и пополнять транспортное приложение.

Проводить электронные платежи будет небанковская кредитная организация "Универсальная электронная карта", получившая регистрацию в Центральном банке. В скором времени она присоединится к российской платежной системе "Универсальная электронная карта" в качестве ее полноправного участника.

Как уточняется, данная услуга обеспечит онлайн-оплату штрафов ГИБДД, государственных пошлин, платежей за ЖКХ и мобильную связь. Кроме того, через эту систему можно будет оплатить страховку или туристическую путевку. "Это исключит необходимость личного присутствия клиента в офисе компании", – отмечают в пресс-службе УЭК.

Как рассказали M24.ru в департаменте информационных технологий Москвы, депутаты предлагали отказаться от УЭК, поскольку эти карты не пользуются спросом и почти целиком дублируются социальными картами. Вопрос об этом будет внесен в Госдуму рассмотрен во время весенней сессии. При этом 210 Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" предполагает выдавать карты всем, кто не напишет заявление об отказе.