Жильцы 57 квартир получили денежные компенсации после взрыва газа в ЦАО

Фото: ТАСС/Даниил Колодин

"Мосгаз" выплатил 57 компенсаций пострадавшим в результате взрывов газа в Пресненском районе. Ремонт всех квартир по поручению Сергея Собянина должны закончить к 5 декабря, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Для получения компенсации нужно обратиться в мобильный штаб "Мосгаз" по адресу: Шелепихинская набережная, дом 18.

"Жильцы, которые понесли ущерб из-за пожара, должны подготовить паспорт, свидетельство о праве собственности на квартиру, опись имущества, пострадавшего в результате аварии, и банковские реквизиты для перечисления денежных средств", - сообщили в пресс-службе.

Представители "Мосгаза" напомнили, что ущерб оценивают с привлечением экспертных организаций и страховых компаний. Специалисты определяют сумму компенсации, стороны заключают соглашение, и на следующий день производятся выплаты.

"Учитываются все пожелания людей, суммы компенсации хватает на возмещение имущественного ущерба в полном объеме", - добавили в пресс-службе компании.

Скачок давления газа вызвал пожары в столичных квартирах

Напомним, 16 ноября из-за неисправности на газораспределительной подстанции в 18 квартирах в Пресненском районе Москвы вспыхнули пожары. В результате этого пострадали шесть человек. Два человека госпитализированы, еще четверым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Как выяснилось позже, всего от пожаров пострадало 80 квартир. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил глава организационно-методического обеспечения страховой деятельности ГКУ "Центр жилищного страхования" Алексей Багдасаров.

По факту газовой аварии в центре столицы возбудили уголовное дело.

В числе возможных причин происшествия специалисты называют повреждения в ходе ремонтных работ. Недалеко от пострадавших домов проходил ремонт коммуникаций.