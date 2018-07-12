Москва онлайн покажет, удалось ли столице найти общий язык с иностранными архитекторами

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С 17 по 22 июля в парке "Зарядье" пройдет Moscow Urban Forum 2018. В этом году форум будет посвящен созданию мегаполиса будущего. Отечественные и иностранные эксперты в области экономики, экологии, бизнеса, архитекторы и технологий расскажут о достижениях последних десятилетий и новейших разработках по улучшению жизни больших городов.

В рамках программы состоится интервью с голландским архитектором Ремом Колхасом. Он является одним из основателей и теоретиков деконструктивизма, лауреатом Притцкеровской премии (2000) и премии "Золотого льва" Венецианской биеннале за вклад в архитектуру (2010). Рем преподает в Гарвардском университете. В 1975 году он основал архитектурное бюро ОМА (Office for Metropolitan Architecture). В феврале 2018 года Колхас представил архитектурную концепцию для здания Третьяковской галереи на Крымском валу.

На Moscow Urban Forum Рем Колхас расскажет о своей карьере, самых интересных проектах и планах на будущее. Проведет интервью журналист и телеведущий Владимир Познер.

Смотрите 17 июля трансляцию дискуссии в 19:00 на этой странице или портале "Москва онлайн". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.